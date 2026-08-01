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Стиль и красота Обзор Состригите негатив: названы самые благоприятные и неудачные дни для похода в парикмахерскую в августе

Состригите негатив: названы самые благоприятные и неудачные дни для похода в парикмахерскую в августе

Проверьте даты, когда лучше оставить волосы в покое

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Так когда там, говорите, неблагоприятные дни? | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUТак когда там, говорите, неблагоприятные дни? | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Так когда там, говорите, неблагоприятные дни?

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Замечали, что после одной стрижки волосы ложатся идеально, а после другой будто живут своей жизнью? Одни считают это совпадением, другие — влиянием Луны. Разбираемся, какие даты в лунном календаре в августе 2026-го считаются самыми благоприятными, а когда в парикмахерскую лучше даже не заглядывать, чтобы не было потом мучительно больно за результат.

Благоприятные дни для стрижек в августе 2026-го

Стрижка 5, а особенно 6 августа, укрепит волосы и будет хорошо держать форму, к тому же волосы будут расти медленнее и надольше сохранят вид. 

7, 8 августа благоприятны для стрижек на объем. Это прекрасные дни для коротких или градуированных стрижек, где нужны воздушная укладка и легкость, плюс волосы также будут расти медленнее.

12, 13 августа — новолуние и первый день после него. Если вы готовы к экспериментам и яркости, то смело можете делать модную стрижку и королевскую укладку, а также окрашивать волосы в любые цвета.

14 августа записывайтесь на уходовые процедуры для роста и укрепления волос, а после стрижки волосы будут расти лучше.

16, 17 августа делайте женственную стрижку для объема, воздушности и романтичного образа.

22 августа хорошо пройдет стрижка по модным тенденциям и люксовый уход за волосами. 

27 августа — идеальный день для придания воздушности прическе.

Неблагоприятные дни для стрижек в августе 2026-го

2 и 9 августа — напряженные дни, когда красота борется с комфортом, и результат похода к мастеру вам может не понравиться. Поэтому лучше не рисковать и перенести стрижки на более благоприятное время.

18 августа стоит отложить бьюти-процедуры для волос.

23, 24 августа — сами процедуры для волос пройдут хорошо, но результат вам потом может разонравиться.

28 августа — полнолуние. Это суетливый день, когда процедуры для волос и стрижка могут пройти несколько нервно и без особого эффекта. 

Сверяйте лунный календарь с расписанием вашего мастера | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаСверяйте лунный календарь с расписанием вашего мастера | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Сверяйте лунный календарь с расписанием вашего мастера

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

«До 12 августа идет убывающая Луна, что хорошо для состригания длины и если вы хотите облегчить стрижку. Вместе с волосами уйдет накопившийся негатив,  — объясняет астролог, соосновательница клуба „Женская Орбита“ Виктория Лим. — С 12 августа открывается коридор затмений, и можно весьма символично подготовиться к нему, убрав „лишние“ волосы».

Верите ли вы, что лунный календарь влияет на результат стрижки?

Да, всегда выбираю день для стрижки по лунному календарю и вижу разницу
Иногда сверяюсь с календарем, но больше смотрю на расписание своего мастера
Не верю, но ради интереса иногда проверяю, какой день считается благоприятным
Нет, считаю это суеверием — на результат влияет только мастерство парикмахера
Впервые слышу про влияние Луны на стрижки
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Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
журналист MSK1.RU
Лунный календарь Прическа Стрижка Парикмахерская
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