«Сливочное пиво разочаровало»: туристы заплатили 60 тысяч, чтобы целый день гулять по парку Юрского периода и Хогвартсу

Яна Шаламова

Яна мечтала посмотреть на Хогвартс, и ее мечта осуществилась Источник: предоставлено Яной Шаламовой

Парк развлечений Universal Studios в Пекине напоминает Диснейленд: там есть локации, посвященные трансформерам, миньонам, парку Юрского периода. Но, конечно, многие взрослые и дети едут туда ради вселенной Гарри Поттера. Жительница Новосибирска Яна Шаламова съездила в этот парк с семьей и поделилась впечатлениями. Сколько им пришлось потратить и чем парк отличается от Диснейленда в Шанхае — в ее колонке для NGS.RU.

В парк Universal Studios в Пекине мы добирались на метро: очень удобно, потому что выход из метро около самого парка. Станция так и называется: Universal Resort. Метро в Пекине хорошо развито, в приложении можно следить за маршрутом.

Вход в парк стоит 6 тысяч рублей, а в Диснейленд в Шанхае, если сравнивать, — 3 тысячи. Мы были в сезон и там, и там, поэтому столкнулись с огромными очередями. Мы скачали приложение парка (Universal Beijing Resort) и взяли там экспресс-проходки, чтобы не стоять по полтора–два часа в очередях. В приложении есть и карты, которые показывают, сколько на какой аттракцион стоять в очереди: например, 75 минут очередь или 120.

Больше всего семье понравились локации, посвященные Гарри Поттеру и парку Юрского периода Источник: предоставлено Яной Шаламовой

Экспресс-проходки стоят в разы дороже. У нас на семью — мы с мужем и ребенок — вышло около 60 тысяч рублей, то есть 15–20 тысяч на человека. Поэтому в сезон, если ты не готов платить, нужно быть готовым к стоянию в очередях. При этом у мужа коллега летал туда зимой и прошел вообще все без очередей, фаст-трек не нужен был.

Самое главное, ради чего мы шли в Universal, — это, конечно, Хогвартс. Это была какая-то мечта детства, всё хотелось посмотреть. Самый впечатляющий аттракцион — это полет на метле. Ты не ожидаешь такого увидеть, это 5D-реальность. Тебя везут, ты там летаешь вместе с Гарри Поттером — очень круто. Мне очень понравилось, что там есть выступления на сцене театрализованные, а также есть студии, где показывается, как делают спецэффекты.

Полет на метле Яну очень впечатлил: она призналось, что испытала ощущение, будто находилась в эпизоде фильма на самом деле Источник: Яна Шаламова

Сливочное пиво тоже попробовала, но оно, если честно, вызвало разочарование: на вкус это просто лимонад с пенкой, очень-очень сладкий. Стоит 50 юаней — 600 рублей.

Еще мне там понравился парк Юрского периода: всё сделано на очень крутой визуализации, все аттракционы. Ты садишься, куда-то плывешь, тебя то шатает, то что-то еще происходит — ты буквально находишься в той реальности. И она сделана очень качественно, красиво, масштабно.

Яна хочет посмотреть в мире другие подобные парки Источник: предоставлено Яной Шаламовой

В Universal можно найти развлечения и детям, и взрослым, но всё равно, на мой взгляд, он больше подходит для взрослых и подростков. Там нужно ходить, фотографироваться, смотреть, покупать какие-то сувениры — больше такой отдых, нежели какие-то аттракционы для детей. Если с маленьким ребенком лететь, то я бы выбрала Диснейленд.

Но мне Universal понравился больше, чем Диснейленд в Шанхае. Локаций там меньше, но они круче по продуманности, по насыщенности декораций. При этом Universal можно обойти за один день (мы провели там 8 часов), а в Диснейленде два дня надо ходить.

Яну поразил масштаб парка: они с семьей провели там 8 часов Источник: Яна Шаламова

Я хотела бы еще раз попасть в парк Universal, но в других местах: например, в Сингапуре. При этом в Пекине он самый большой из существующих. Своими размерами потрясает, конечно.