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Страна и мир Россиянка спела «Выйду на улицу», заставила улыбаться африканского президента и стала звездой TikTok

Россиянка спела «Выйду на улицу», заставила улыбаться африканского президента и стала звездой TikTok

Сибирячка выступила на крупнейшем фестивале в Буркина-Фасо. Видео

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Видео с выступления, которое зажгло даже жаркую Африку, с той самой улыбкой Ибрагима Траоре

Источник:

Александра Бруня, Антон Дигаев / NGS.RU

Солистка Новосибирской филармонии Анастасия Лысякова этой весной с другими артистами выступила на крупнейшем фестивале в Африке. Ее распев «Выйду на улицу», красный сарафан и задор заставили улыбаться известного своей суровостью президента Буркина-Фасо Ибрагима Траоре.

«Нам предложили выступить на фестивале национальных культур в Буркина-Фасо, а мы не стали отказываться, потому что такой шанс выпадает если не раз, то, наверное, никогда. Это очень значимое событие, — улыбается артистка. — Похоже было на Олимпийские игры. Когда каждая команда идет со своим составом и у каждого свои костюмы, наряды, ритмы. Кто-то в барабаны играет, кто-то с куклами».

Ролик с песней Анастасии и улыбкой президента тут же стал вирусным в соцсетях, собрал миллионы просмотров, а Анастасию стали называть Снегурочкой и уговаривать сфотографироваться. Как сибирячка покорила Африку — в видео выше.

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