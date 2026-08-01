Россиянка спела «Выйду на улицу», заставила улыбаться африканского президента и стала звездой TikTok

Солистка Новосибирской филармонии Анастасия Лысякова этой весной с другими артистами выступила на крупнейшем фестивале в Африке. Ее распев «Выйду на улицу», красный сарафан и задор заставили улыбаться известного своей суровостью президента Буркина-Фасо Ибрагима Траоре.

«Нам предложили выступить на фестивале национальных культур в Буркина-Фасо, а мы не стали отказываться, потому что такой шанс выпадает если не раз, то, наверное, никогда. Это очень значимое событие, — улыбается артистка. — Похоже было на Олимпийские игры. Когда каждая команда идет со своим составом и у каждого свои костюмы, наряды, ритмы. Кто-то в барабаны играет, кто-то с куклами».