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Образование Как не разориться на подготовке к школе — сколько родителям придется заплатить за форму и канцтовары

Как не разориться на подготовке к школе — сколько родителям придется заплатить за форму и канцтовары

Объясняем, как сэкономить на покупках

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С прошлого года цена школьного набора значительно выросла | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUС прошлого года цена школьного набора значительно выросла | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

С прошлого года цена школьного набора значительно выросла

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Родители уже с июля начали активно покупать школьные товары к новому учебному году. Закупки для учеников обойдутся не меньше, чем в 19 тысяч рублей. Объясняем, что входит в школьный набор и к каким тратам готовиться.

В список необходимых вещей входят форма, рюкзак, спортивная одежда, обувь, дневник, тетради и канцелярия. По сравнению с 2025 годом стоимость такого набора выросла на 6,3% и составила 18,9 тысячи рублей, сообщают аналитики компании «Платформа ОФД».

Самыми дорогими товарами стали школьная форма, рюкзак, туфли, ботинки и спортивные кроссовки. Цена каждой позиции варьируется от 2 до 5,4 тысячи рублей. Дневники подорожали на 12% — до 183 рублей. Тетради, карандаши и ручки выросли в цене на 3-7%. Средняя стоимость покупки канцтоваров составляет около 236 рублей.

«Продажи дневников сократились на 15%, школьной формы — на 11%, рюкзаков — на 10%, детских брюк и юбок — на 9%, школьных блузок и рубашек — на 5%. Чаще всего родители покупали детские кроссовки (+24%), а также туфли и ботинки, наборы тетрадей (по +10%), футболки (+4%), пеналы с канцелярией (+3%) и наборы карандашей и ручек (+2%)», — отметили аналитики в разговоре с «Известиями».

Всего с 1 июня по 28 июля россияне потратили на школьные товары 4,6 млрд рублей. При этом спрос начал расти уже в начале июля — на три-четыре недели раньше традиционного сезона школьных покупок. Его пик обычно приходится на август.

«В этом году родители стали растягивать подготовку к школе: вместо одного крупного чека перед 1 сентября они уже с июня начинают покупать всё необходимое. Такой подход позволяет спокойнее выбирать товары, находить более доступные варианты и избежать августовского пика цен и спроса», — объяснил CEO и сооснователь martech-компании First Data Александр Старостин.

Для экономии родителям советуют заранее четко спланировать покупки: сначала брать самое необходимое (канцелярию, пару комплектов формы, обувь), а уже после докупать приятные мелочи. Также можно переиспользовать вещи с прошлого учебного года, если они в хорошем состоянии, например, одежду и рюкзак.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Школа Канцтовары Ученик Форма
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