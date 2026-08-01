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Развлечения Для повышения настроения: 20+ смешных картинок и мемов недели

Для повышения настроения: 20+ смешных картинок и мемов недели

Сделали подборку, чтобы вам было над чем посмеяться

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Смешные мемы и картинки | Источник: Городские медиаСмешные мемы и картинки | Источник: Городские медиа

Смешные мемы и картинки

Источник:

Городские медиа

Наступили выходные! Самое время для того, чтобы зарядиться позитивом перед трудовой неделей. Мы решили помочь вам в этом и собрали подборку из смешных картинок и мемов. Уверены, многие из них заставят вас улыбнуться.

Многие туристы за границей переживают из-за языкового барьера. И какое же облегчение услышать русскую речь в толпе. Даже, если это крепкое словцо.

Признавайтесь, кто? | Источник: Городские медиаПризнавайтесь, кто? | Источник: Городские медиа

Признавайтесь, кто?

Источник:

Городские медиа

Многие мечтают об успехе. Правда, мысль, что для этого нужно что-то делать, некоторых расстраивает.

Нет, ну а что она? | Источник: Городские медиаНет, ну а что она? | Источник: Городские медиа

Нет, ну а что она?

Источник:

Городские медиа

В переписках на сайтах объявлений можно найти кладезь забавных историй.

Хорошо, когда у собеседников есть чувство юмора | Источник: Городские медиаХорошо, когда у собеседников есть чувство юмора | Источник: Городские медиа

Хорошо, когда у собеседников есть чувство юмора

Источник:

Городские медиа

Когда в паре решаются финансовые вопросы, порой, возникают вопросы без ответа.

Что-то ее выдает… | Источник: Городские медиаЧто-то ее выдает… | Источник: Городские медиа

Что-то ее выдает…

Источник:

Городские медиа

Лето — пора фруктов и овощей. Но порой так хочется чего-нибудь вредного.

Ох уж эти салаты! | Источник: Городские медиаОх уж эти салаты! | Источник: Городские медиа

Ох уж эти салаты!

Источник:

Городские медиа

А вот вкусненькое в ресторанах, порой, стоит немало. Только размеры порций иногда расстраивают.

С кем было? | Источник: Городские медиаС кем было? | Источник: Городские медиа

С кем было?

Источник:

Городские медиа

И еще немного о вопросах полезного питания.

Наглядный пример | Источник: Городские медиаНаглядный пример | Источник: Городские медиа

Наглядный пример

Источник:

Городские медиа

Следующая картинка иллюстрирует, что не стоит безоговорочно доверять искусственному интеллекту в вопросах еды.

Неловко вышло | Источник: Городские медиаНеловко вышло | Источник: Городские медиа

Неловко вышло

Источник:

Городские медиа

Целая порция вышла | Источник: Городские медиаЦелая порция вышла | Источник: Городские медиа

Целая порция вышла

Источник:

Городские медиа

Местная аристократия | Источник: Городские медиаМестная аристократия | Источник: Городские медиа

Местная аристократия

Источник:

Городские медиа

Признавайтесь, кто по утрам похож на героя следующего мема?

Знаем, проходили | Источник: Городские медиаЗнаем, проходили | Источник: Городские медиа

Знаем, проходили

Источник:

Городские медиа

Пока многие раздумывают над жилищным вопросами, голуби поступают проще: строят гнезда. Правда, не всегда они выходят качественными, но это неважно.

Зато своими силами | Источник: Городские медиаЗато своими силами | Источник: Городские медиа

Зато своими силами

Источник:

Городские медиа

Серьезный парень! | Источник: Городские медиаСерьезный парень! | Источник: Городские медиа

Серьезный парень!

Источник:

Городские медиа

Кошатники точно об этом знают | Источник: Городские медиаКошатники точно об этом знают | Источник: Городские медиа

Кошатники точно об этом знают

Источник:

Городские медиа

Эта ситуация говорит сама за себя | Источник: Городские медиаЭта ситуация говорит сама за себя | Источник: Городские медиа

Эта ситуация говорит сама за себя

Источник:

Городские медиа

Помните, как в детстве родители на просьбу завести питомца отвечали, мол, вырастешь, тогда и заводи, кого хочешь?

Мечта исполнена | Источник: Городские медиаМечта исполнена | Источник: Городские медиа

Мечта исполнена

Источник:

Городские медиа

Советы в любовных вопросах, порой, бывают неожиданными.

А чего не на червя? | Источник: Городские медиаА чего не на червя? | Источник: Городские медиа

А чего не на червя?

Источник:

Городские медиа

Цифровизация в 21 веке распространяется полным ходом. Но некоторые детали в бюрократических вопросах остаются неизменными.

Обидно даже как-то | Источник: Городские медиаОбидно даже как-то | Источник: Городские медиа

Обидно даже как-то

Источник:

Городские медиа

Чтобы обрести уверенность в себе и раскрепоститься, некоторые покупают дорогостоящие курсы у коучей. Возможно, достаточно просто поговорить с теми, кто ведет себя как герои из следующего мема.

Ну это 100% уверенность в себе | Источник: Городские медиаНу это 100% уверенность в себе | Источник: Городские медиа

Ну это 100% уверенность в себе

Источник:

Городские медиа

Одна неверно написанная буква в слове может полностью изменить его смысл. А обычное предложение может приобрести жутковатый подтекст.

Можно не надо? | Источник: Городские медиаМожно не надо? | Источник: Городские медиа

Можно не надо?

Источник:

Городские медиа

Ранее мы делали подборку мемов про отношения и работу. Многие узнают в этих картинках себя.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
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