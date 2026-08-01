Для повышения настроения: 20+ смешных картинок и мемов недели

Наступили выходные! Самое время для того, чтобы зарядиться позитивом перед трудовой неделей. Мы решили помочь вам в этом и собрали подборку из смешных картинок и мемов. Уверены, многие из них заставят вас улыбнуться.
Многие туристы за границей переживают из-за языкового барьера. И какое же облегчение услышать русскую речь в толпе. Даже, если это крепкое словцо.
Многие мечтают об успехе. Правда, мысль, что для этого нужно что-то делать, некоторых расстраивает.
В переписках на сайтах объявлений можно найти кладезь забавных историй.
Когда в паре решаются финансовые вопросы, порой, возникают вопросы без ответа.
Лето — пора фруктов и овощей. Но порой так хочется чего-нибудь вредного.
А вот вкусненькое в ресторанах, порой, стоит немало. Только размеры порций иногда расстраивают.
И еще немного о вопросах полезного питания.
Следующая картинка иллюстрирует, что не стоит безоговорочно доверять искусственному интеллекту в вопросах еды.
Признавайтесь, кто по утрам похож на героя следующего мема?
Пока многие раздумывают над жилищным вопросами, голуби поступают проще: строят гнезда. Правда, не всегда они выходят качественными, но это неважно.
Помните, как в детстве родители на просьбу завести питомца отвечали, мол, вырастешь, тогда и заводи, кого хочешь?
Советы в любовных вопросах, порой, бывают неожиданными.
Цифровизация в 21 веке распространяется полным ходом. Но некоторые детали в бюрократических вопросах остаются неизменными.
Чтобы обрести уверенность в себе и раскрепоститься, некоторые покупают дорогостоящие курсы у коучей. Возможно, достаточно просто поговорить с теми, кто ведет себя как герои из следующего мема.
Одна неверно написанная буква в слове может полностью изменить его смысл. А обычное предложение может приобрести жутковатый подтекст.
Ранее мы делали подборку мемов про отношения и работу. Многие узнают в этих картинках себя.