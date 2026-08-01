Для повышения настроения: 20+ смешных картинок и мемов недели

Смешные мемы и картинки Источник: Городские медиа

Наступили выходные! Самое время для того, чтобы зарядиться позитивом перед трудовой неделей. Мы решили помочь вам в этом и собрали подборку из смешных картинок и мемов. Уверены, многие из них заставят вас улыбнуться.

Многие туристы за границей переживают из-за языкового барьера. И какое же облегчение услышать русскую речь в толпе. Даже, если это крепкое словцо.

Признавайтесь, кто? Источник: Городские медиа

Многие мечтают об успехе. Правда, мысль, что для этого нужно что-то делать, некоторых расстраивает.

Нет, ну а что она? Источник: Городские медиа

В переписках на сайтах объявлений можно найти кладезь забавных историй.

Хорошо, когда у собеседников есть чувство юмора Источник: Городские медиа

Когда в паре решаются финансовые вопросы, порой, возникают вопросы без ответа.

Что-то ее выдает… Источник: Городские медиа

Лето — пора фруктов и овощей. Но порой так хочется чего-нибудь вредного.

Ох уж эти салаты! Источник: Городские медиа

А вот вкусненькое в ресторанах, порой, стоит немало. Только размеры порций иногда расстраивают.

С кем было? Источник: Городские медиа

И еще немного о вопросах полезного питания.

Наглядный пример Источник: Городские медиа

Следующая картинка иллюстрирует, что не стоит безоговорочно доверять искусственному интеллекту в вопросах еды.

Неловко вышло Источник: Городские медиа

Целая порция вышла Источник: Городские медиа

Местная аристократия Источник: Городские медиа

Признавайтесь, кто по утрам похож на героя следующего мема?

Знаем, проходили Источник: Городские медиа

Пока многие раздумывают над жилищным вопросами, голуби поступают проще: строят гнезда. Правда, не всегда они выходят качественными, но это неважно.

Зато своими силами Источник: Городские медиа

Серьезный парень! Источник: Городские медиа

Кошатники точно об этом знают Источник: Городские медиа

Эта ситуация говорит сама за себя Источник: Городские медиа

Помните, как в детстве родители на просьбу завести питомца отвечали, мол, вырастешь, тогда и заводи, кого хочешь?

Мечта исполнена Источник: Городские медиа

Советы в любовных вопросах, порой, бывают неожиданными.

А чего не на червя? Источник: Городские медиа

Цифровизация в 21 веке распространяется полным ходом. Но некоторые детали в бюрократических вопросах остаются неизменными.

Обидно даже как-то Источник: Городские медиа

Чтобы обрести уверенность в себе и раскрепоститься, некоторые покупают дорогостоящие курсы у коучей. Возможно, достаточно просто поговорить с теми, кто ведет себя как герои из следующего мема.

Ну это 100% уверенность в себе Источник: Городские медиа

Одна неверно написанная буква в слове может полностью изменить его смысл. А обычное предложение может приобрести жутковатый подтекст.

Можно не надо? Источник: Городские медиа