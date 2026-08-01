Тест на деменцию: эти простые вопросы подскажут, пора ли обратиться к врачу

Не вспомнить, какой сегодня день недели или сколько лет мужу и жене, — ситуация обычная, которая случается практически с каждым. Но иногда забывчивость перерастает в серьезную проблему. Как найти грань между рассеянностью и зарождающейся болезнью с памятью? Мы подготовили короткий тест на основе опросника Манера и Кана. Он не ставит диагноз, но подскажет, пора ли присмотреться к своему самочувствию и, возможно, обратиться к врачу.
Я могу забыть, какой сегодня день недели.
Никогда
Почти никогда
Иногда случается
Происходит часто
Постоянно
Мне случается забыть номер телефона, который раньше легко помнил.
Никогда
Почти никогда
Иногда случается
Происходит часто
Постоянно
Я могу положить вещь и потом не вспомнить, куда именно ее убрал.
Никогда
Почти никогда
Иногда случается
Происходит часто
Постоянно
Если прервусь во время чтения, не найду строчку, где остановился.
Никогда
Почти никогда
Иногда случается
Происходит часто
Постоянно
Без записей и напоминаний я могу забыть о важных делах.
Никогда
Почти никогда
Иногда случается
Происходит часто
Постоянно
Бывает, могу забыть о запланированной встрече.
Никогда
Почти никогда
Иногда случается
Происходит часто
Постоянно
По дороге в магазин могу забыть, что нужно купить.
Никогда
Почти никогда
Иногда случается
Происходит часто
Постоянно
Мне сложно долго удерживать внимание на одном деле.
Никогда
Почти никогда
Иногда случается
Происходит часто
Постоянно
Мне случается забыть, какое сегодня число.
Никогда
Почти никогда
Иногда случается
Происходит часто
Постоянно
Мне бывает трудно вспомнить имя человека, которого давно знаю.
Никогда
Почти никогда
Иногда случается
Происходит часто
Постоянно
После просмотра фильма я не перескажу, о чем он.
Никогда
Почти никогда
Иногда случается
Происходит часто
Постоянно
Иногда я не сразу понимаю, кто передо мной, даже если человек мне знаком.
Никогда
Почти никогда
Иногда случается
Происходит часто
Постоянно
Мне бывает сложно уловить смысл разговора, когда со мной говорят.
Никогда
Почти никогда
Иногда случается
Происходит часто
Постоянно
Новые имена вылетают из головы за секунду.
Никогда
Почти никогда
Иногда случается
Происходит часто
Постоянно
Во время разговора я иногда теряю нить и больше не слушаю, что мне говорят.
Никогда
Почти никогда
Иногда случается
Происходит часто
Постоянно
Я несколько раз перепроверяю, что поставил будильник.
Никогда
Почти никогда
Иногда случается
Происходит часто
Постоянно
В последнее время я чаще пишу с ошибками.
Никогда
Почти никогда
Иногда случается
Происходит часто
Постоянно
Я легко отвлекаюсь на посторонние звуки и забываю, что делал.
Никогда
Почти никогда
Иногда случается
Происходит часто
Постоянно
Чтобы разобраться в чем-то новом, мне нужно несколько раз перечитать инструкцию.
Никогда
Почти никогда
Иногда случается
Происходит часто
Постоянно
Во время чтения я быстро отвлекаюсь и теряю смысл прочитанного.
Никогда
Почти никогда
Иногда случается
Происходит часто
Постоянно
Я легко забываю то, что мне сказали еще несколько минут назад.
Никогда
Почти никогда
Иногда случается
Происходит часто
Постоянно
Мне бывает сложно принять решение.
Никогда
Почти никогда
Иногда случается
Происходит часто
Постоянно
На выполнение привычных дел у меня уходит больше времени, чем раньше.
Никогда
Почти никогда
Иногда случается
Происходит часто
Постоянно
Иногда я чувствую, что не могу собраться с мыслями.
Никогда
Почти никогда
Иногда случается
Происходит часто
Постоянно