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Здоровье Тест Тест на деменцию: эти простые вопросы подскажут, пора ли обратиться к врачу

Тест на деменцию: эти простые вопросы подскажут, пора ли обратиться к врачу

Иногда повседневная забывчивость может быть первым тревожным звоночком

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Если забыли, где купальник, и пошли на пляж в шубе, то тут уже тест не поможет | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаЕсли забыли, где купальник, и пошли на пляж в шубе, то тут уже тест не поможет | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Если забыли, где купальник, и пошли на пляж в шубе, то тут уже тест не поможет

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Не вспомнить, какой сегодня день недели или сколько лет мужу и жене, — ситуация обычная, которая случается практически с каждым. Но иногда забывчивость перерастает в серьезную проблему. Как найти грань между рассеянностью и зарождающейся болезнью с памятью? Мы подготовили короткий тест на основе опросника Манера и Кана. Он не ставит диагноз, но подскажет, пора ли присмотреться к своему самочувствию и, возможно, обратиться к врачу.

ТестПройден 20 раз
1 / 24

Я могу забыть, какой сегодня день недели.

  • Никогда

  • Почти никогда

  • Иногда случается

  • Происходит часто

  • Постоянно

2 / 24

Мне случается забыть номер телефона, который раньше легко помнил.

  • Никогда

  • Почти никогда

  • Иногда случается

  • Происходит часто

  • Постоянно

3 / 24

Я могу положить вещь и потом не вспомнить, куда именно ее убрал.

  • Никогда

  • Почти никогда

  • Иногда случается

  • Происходит часто

  • Постоянно

4 / 24

Если прервусь во время чтения, не найду строчку, где остановился.

  • Никогда

  • Почти никогда

  • Иногда случается

  • Происходит часто

  • Постоянно

5 / 24

Без записей и напоминаний я могу забыть о важных делах.

  • Никогда

  • Почти никогда

  • Иногда случается

  • Происходит часто

  • Постоянно

6 / 24

Бывает, могу забыть о запланированной встрече.

  • Никогда

  • Почти никогда

  • Иногда случается

  • Происходит часто

  • Постоянно

7 / 24

По дороге в магазин могу забыть, что нужно купить.

  • Никогда

  • Почти никогда

  • Иногда случается

  • Происходит часто

  • Постоянно

8 / 24

Мне сложно долго удерживать внимание на одном деле.

  • Никогда

  • Почти никогда

  • Иногда случается

  • Происходит часто

  • Постоянно

9 / 24

Мне случается забыть, какое сегодня число.

  • Никогда

  • Почти никогда

  • Иногда случается

  • Происходит часто

  • Постоянно

10 / 24

Мне бывает трудно вспомнить имя человека, которого давно знаю.

  • Никогда

  • Почти никогда

  • Иногда случается

  • Происходит часто

  • Постоянно

11 / 24

После просмотра фильма я не перескажу, о чем он.

  • Никогда

  • Почти никогда

  • Иногда случается

  • Происходит часто

  • Постоянно

12 / 24

Иногда я не сразу понимаю, кто передо мной, даже если человек мне знаком.

  • Никогда

  • Почти никогда

  • Иногда случается

  • Происходит часто

  • Постоянно

13 / 24

Мне бывает сложно уловить смысл разговора, когда со мной говорят.

  • Никогда

  • Почти никогда

  • Иногда случается

  • Происходит часто

  • Постоянно

14 / 24

Новые имена вылетают из головы за секунду.

  • Никогда

  • Почти никогда

  • Иногда случается

  • Происходит часто

  • Постоянно

15 / 24

Во время разговора я иногда теряю нить и больше не слушаю, что мне говорят.

  • Никогда

  • Почти никогда

  • Иногда случается

  • Происходит часто

  • Постоянно

16 / 24

Я несколько раз перепроверяю, что поставил будильник.

  • Никогда

  • Почти никогда

  • Иногда случается

  • Происходит часто

  • Постоянно

17 / 24

В последнее время я чаще пишу с ошибками.

  • Никогда

  • Почти никогда

  • Иногда случается

  • Происходит часто

  • Постоянно

18 / 24

Я легко отвлекаюсь на посторонние звуки и забываю, что делал.

  • Никогда

  • Почти никогда

  • Иногда случается

  • Происходит часто

  • Постоянно

19 / 24

Чтобы разобраться в чем-то новом, мне нужно несколько раз перечитать инструкцию.

  • Никогда

  • Почти никогда

  • Иногда случается

  • Происходит часто

  • Постоянно

20 / 24

Во время чтения я быстро отвлекаюсь и теряю смысл прочитанного.

  • Никогда

  • Почти никогда

  • Иногда случается

  • Происходит часто

  • Постоянно

21 / 24

Я легко забываю то, что мне сказали еще несколько минут назад.

  • Никогда

  • Почти никогда

  • Иногда случается

  • Происходит часто

  • Постоянно

22 / 24

Мне бывает сложно принять решение.

  • Никогда

  • Почти никогда

  • Иногда случается

  • Происходит часто

  • Постоянно

23 / 24

На выполнение привычных дел у меня уходит больше времени, чем раньше.

  • Никогда

  • Почти никогда

  • Иногда случается

  • Происходит часто

  • Постоянно

24 / 24

Иногда я чувствую, что не могу собраться с мыслями.

  • Никогда

  • Почти никогда

  • Иногда случается

  • Происходит часто

  • Постоянно

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Тест Деменция Болезнь
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