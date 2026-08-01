Тест на деменцию: эти простые вопросы подскажут, пора ли обратиться к врачу

Если забыли, где купальник, и пошли на пляж в шубе, то тут уже тест не поможет

Не вспомнить, какой сегодня день недели или сколько лет мужу и жене, — ситуация обычная, которая случается практически с каждым. Но иногда забывчивость перерастает в серьезную проблему. Как найти грань между рассеянностью и зарождающейся болезнью с памятью? Мы подготовили короткий тест на основе опросника Манера и Кана. Он не ставит диагноз, но подскажет, пора ли присмотреться к своему самочувствию и, возможно, обратиться к врачу.