Мой банк меня бережет. Журналист хотела снять 200 тысяч, чтобы погасить кредит, — к ней домой приехала служба безопасности

Ксения Владимирская Автор мнения

Иногда снять деньги бывает непросто Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Телефонные мошенники регулярно изобретают новые способы обмана людей. Но всё-таки чаще всего схемы сводятся к тому, что человека вынуждают снять деньги и передать их через курьера для перевода на безопасный счет. Полиция и банки всячески информируют граждан о том, как не попасть в ловушку, но новые жертвы всё равно находятся. Службы безопасности тщательно проверяют операции своих клиентов, и иногда это даже кажется излишним. Так, журналист NGS.RU Ксения Владимирская сделала рефинансирование и пыталась снять крупную сумму через банкомат одного крупного банка, а потом ей пришлось доказывать, что она сделала это добровольно, а не под влиянием злоумышленников. Подробности — в колонке от первого лица.

Этим летом мне позвонили из банка, в котором я два года назад брала кредит и всё еще его выплачивала. Мне предложили провести рефинансирование, на что я согласилась, потому что у меня был еще один старый долг и платить всё вместе было бы намного удобнее.

В офисе менеджер тщательно проверила мои документы. После этого попросили назвать контакт знакомого, с которым банк сможет связаться, если вдруг не получится дозвониться до меня. Также попросили прислать фото паспорта этого человека, чтобы подтвердить, что он реальный. Затем нужно было, чтобы этот знакомый отправил код из СМС. В банке предупредили, что деньги поступят на счет только через двое суток, это объяснили борьбой с мошенничеством.

В итоге, когда средства зачислились на карту, долг в этом же банке закрылся автоматически. В другой нужно было перевести 200 тысяч рублей. Когда я решила сделать это через Систему быстрых платежей, в приложении высветилось сообщение «Расчет комиссии». Поэтому дальше я нажимать не стала и решила снять деньги через банкомат и внести их на другую карту.

На этом этапе и начались сложности. Банкомат отклонил операцию. Тогда я написала в службу поддержки и попросила объяснить, почему это произошло. В чате сообщили, что мне нужно позвонить в банк по телефону. Когда я дошла до дома, то увидела, что доступ в приложение мне тоже заблокировали.

Тогда я начала звонить на горячую линию. Там ответили, попросили назвать некоторые данные, после чего сказали, что со мной свяжутся специалисты службы безопасности. Дальше уже из-за стечения обстоятельств и собственного недосмотра я пропустила звонки. Поэтому на специальной странице банка оформила приезд сотрудника на дом, чтобы восстановить все доступы.

Банк заподозрил, что сибирячка стала жертвой телефонных аферистов Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В назначенный день ко мне приехал представитель. О встрече заранее предупреждали по СМС, так что каких-то сомнений в нем не было. По просьбе сотрудника я показала паспорт, а после он позвонил в службу безопасности и передал мне трубку.

По телефону сотрудница уточнила, почему я решила снять деньги с карты. Я объяснила, что не хотела платить комиссию. В ответ на это девушка сказала, что при переводах до 1,5 миллиона рублей между своими счетами комиссию не снимают. Что ж, видимо ошиблась и буду иметь это в виду.

После этого сотрудница банка несколько раз спросила, не поступали ли мне звонки от представителей спецслужб, не говорили ли мне перевести деньги на безопасный счет и понимаю ли я, что кредит придется выплачивать самостоятельно. Кроме того, девушка попросила показать сотруднику список вызовов на моем телефоне, чтобы убедиться в отсутствии большого количества звонков с подозрительных номеров. Также я открывала приложения другого банка, чтобы показать, что действительно есть задолженность, которую нужно оплатить. А в разговоре я не забыла упомянуть, что изначально мне позвонили из самого банка и предложили сделать рефинансирование.

В итоге всё закончилось благополучно. Доступ в приложение восстановили, и я смогла сделать все необходимые переводы, как и говорили, без комиссии. Но в то же время, возникает вопрос: почему человек, которому банк сам предлагает взять кредит, который сам выбирает удобный способ погашения и который при этом давно пользуется услугами именно этого банка, вызывает подозрения у службы безопасности, а многочисленные пенсионеры, снимающие огромные суммы для «безопасных счетов», продолжают становиться жертвами злоумышленников?

Конечно, вопрос здесь не к одной конкретной организации, ее можно только похвалить за бдительность, а к системе проверок в целом. Совсем недавно агентство ТАСС со ссылкой на МВД сообщило, что перевод между своими счетами по СБП (Системе быстрых платежей) в размере 200 тысяч — один из девяти признаков, по которым банки выявляют мошенничество при снятии наличных. Поэтому такое внимание к моим финансовым операциям в этом случае вполне объяснимо.

Несмотря на алгоритмы безопасности, преступления продолжаются. Так, недавно жительница Волгограда сняла 1,4 миллиона рублей и передала курьеру аферистов. В Новосибирске начнется суд над обвиняемыми в мошенничестве, которые, по версии следствия, выманили у своих жертв 18 миллионов рублей. Может показаться, что в такой ситуации хороший вариант — хранить наличные дома, но и это не гарантирует защиту: в Твери 13-летний школьник после общения с мошенниками передал курьеру 10 слитков золота и 15 миллионов рублей из родительского сейфа.