Заводите сразу двоих. В чем особенности кошек сиамской породы — разбираем с экспертом

Заводчики сейчас стремятся к экстремальному восточному типу внешности кошек Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Сиамская порода кошек — это уши вразлет, миндалевидные глаза и тот самый окрас колор-поинт. Их часто путают с тайскими кошками, но сиамцы и выглядят, и ведут себя совсем иначе. Подробнее о них нашим коллегам из NGS.RU рассказала Ольга Груздь, эксперт по всем породам и президент клуба любителей кошек «Котомир».

Стандарт породы

Сиамцы, ориенталы и петербургские сфинксы относятся к одной породной группе, поэтому очень похожи. Отличаются они типом и окрасом шерсти. Сиамская порода — это почти всегда колор-поинт, то есть голубые глаза и окрашенные носик, ушки, лапки и хвостик. Бывает голубой поинт, черный, шоколадный, лиловый, черепаховый. Но встречаются и полностью белоснежные сиамы с голубыми глазами.

«И встает вопрос: чем они отличаются от белых ориенталов? У белых ориенталов в детском возрасте на головке есть так называемая шапочка, цветное пятнышко, которое проходит к взрослому возрасту», — объясняет эксперт.

Сиамские котята Источник: Kotomir.com

Если оба родителя — сиамы, то у них родятся только сиамы. А если кот и кошка — сиам и ориентал, то могут родиться и сиамские, и ориентальные котята.

«Это грациозные кошки с длинным телом на длинных ногах, изящного телосложения, с длинным, тонким, хлестким хвостиком и, конечно же, с большими ушами на вытянутой клиновидной голове. Мордочки, соответственно, длинные, скулы тоже узкие, и линия подбородка сильная, большие глаза миндалевидной формы. Заводчики сейчас стремятся к экстремальному современному восточному типу», — продолжает Ольга Груздь.

Иногда сиамцами называют тайских кошек. Это неправильно, потому что тайские кошки имеют совершенно другой стандарт. Они похожи только окрасом, а мордочки и «фигура» совсем другие.

Не все колор-поинты — сиамцы Источник: Лина Саитова / 116.RU

«У тайцев голова с короткой мордочкой, круглыми щечками и среднего размера ушками, широко расставленными на голове. Но если возвращаться к истории, то именно тайские кошки породили современную сиамскую породу. Кстати, у тайских кошек раньше были заломы на хвостиках. Существует легенда, что тайские принцессы очень любили кошек в таком окрасе, держали их у себя во дворцах. И чтобы принцесса хранила свои колечки на их хвосте, хвост кошки стал изогнутым», — рассказала эксперт.

Но любые заломы хвоста — это отклонение по физиологии. Поэтому заводчики проделали огромную работу, и сейчас хвосты этих кошек абсолютно ровные, прямые и правильные.

Характер сиамской кошки

Сиамские кошки очень подвижные и игривые на протяжении всей жизни, они очень привязываются к людям.

«Эту кошку должен выбирать человек, которому нужна тактильность, которому нужно, чтобы кошка была наполовину собакой. Единственное, что собаку надо выгуливать, а кошку выгуливать не надо. Они ждут своего хозяина, и когда хозяин приходит, они рассказывают ему всё, что они делали. Помявкивают, трогают его, забираются на него, ходят за ним след в след. А когда хозяин укладывается спать, они ложатся рядышком, мурлыкают на ушко. Они очень скучают в одиночестве. И моя рекомендация как заводчика с пятнадцатилетним стажем: если вы захотели себе восточную кошку, то постарайтесь взять сразу двоих. Вы получите в два раза больше любви и доставите своим питомцам радость», — рассказала собеседница NGS.RU.

А еще сиамцы лучше, чем другие кошки, уживаются с собаками.

Эксперт рекомендует брать сразу двух сиамских кошек Источник: Kotomir.com

Также Ольга Груздь развеяла миф о том, что сиамские кошки злые. Она предположила, что это заблуждение происходит из тех времен, когда хвосты у тайских кошек еще были с заломами.

«Возможно, на хвосте были какие-то болевые точки, потому что это продолжение позвоночника. И трогая этот хвостик, хозяин причинял, возможно, дискомфорт питомцу», — размышляет эксперт.

Она добавила: владельцы и тайцев, и сиамцев одинаково боготворят своих кошек и ни за что не согласятся с утверждением, что они злобные и со скверным характером.

Уход за сиамской кошкой

Шерсть сиамских кошек очень гладкая, шелковистая, она сильно прилегает к телу, так как у них почти нет подшерстка. Это значит, что дома будет мало шерсти, потому что, как правило, у кошек осыпается именно подшерсток.

Едят сиамы то же, что и другие породы: промышленные корма или натуральную пищу. Но не стоит допускать ожирения.

«У восточной породы это будет очень хорошо видно. Это будет жирненькое рыхлое тельце на элегантных тонких ногах. Ноги-то не поправляются, не обрастают никаким жирком», — говорит Ольга Груздь.