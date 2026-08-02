Военная подготовка и уроки о родине: каким курсам будут учить школьников в новом учебном году

Для разных возрастов школьников определили подходящие курсы обучения Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Минпросвещения РФ направило в школы обновленное письмо с методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности на 2026/2027 учебный год. Для учебных заведений подготовили шаблоны курсов.

«Наша задача — предложить проверенный набор направлений и методическую поддержку, чтобы каждая школа могла выстроить внеурочную работу с учетом своих ресурсов и потребностей детей. Уже доступны шаблоны курсов из рекомендуемого перечня, они будут расширяться», — рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Он уточнил, что финальное решение о перечне курсов и их объеме образовательные организации принимают сами, пишет РИА Новости. В предлагаемый список входят:

«Разговоры о важном» — один час в неделю в 1–11-х классах;

«Россия — мои горизонты» — один час в неделю в 6–11-х классах;

«Орлята России» — один час в 1-м классе, два часа в неделю во 2–4-х классах;

военные учебные сборы или начальная военная подготовка — 17 часов в 8-м классе и 35 часов в 10-м классе.

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю, за весь период обучения не более 1350 часов в начальной школе, 1700 — в основной, 680 — в старшей.