Игривые слонопотамы с характером: хозяева огромных мейн-кунов показали своих котов — фото суровых питомцев

Характерная черта мейн-куна — массивная нижняя челюсть Источник: Аня Симонова

Мейн-куны очень популярны у любителей кошек: они обладают эффектной внешностью и забавным характером. Новосибирцы похвастались своими любимцами, как чистокровными мейн-кунами, так и метисами. Наши коллеги из NGS.RU публикуют подборку фотографий.

У читательницы NGS Виктории два питомца, оба мейн-куны. Рыжему коту Гимзо чуть больше 7 месяцев, а младшей кошечке Лилит около четырех месяцев. Они из одного питомника.

«Я обоих забрала, когда им был месяц. Обоих часто таскаю с собой. Была со старшим на „Премии NGS.RU“, по характеру он очень общительный и спокойный, хорошо реагирует на людей, не боится шума машин, поэтому я с ним и гуляю, и в магазины хожу. Короче, делаю из них походных котов, чтобы не ограничивать свои путешествия. У обоих чипы», — поделилась сибирячка.

Она отметила, что у старшего кота очень богатая мимика, он даже чуть было не стал «лицом» линейки корма.

Гимзо — общительный и спокойный кот Источник: поделилась Виктория Лилит — младшая сестра Гимзо Источник: поделилась Виктория

У жительницы Новосибирска Евгении тоже живут два питомца: кот Симба и кошка Милка, они — брат и сестра, метисы.

«Им по четыре года будет в декабре. Оба спокойные, игривые. Любят находиться в комнате, где есть люди. Контактные даже с чужими. Любители поспать и поесть. Им много позволено: могут сидеть на столах на кухне, когда готовим еду. Есть собственный балкончик — любят там наблюдать за птицами и белками», — рассказала сибирячка.

Кошки очень любят детей и позволяют им делать с собой всё что угодно. Впрочем, дети кошек не мучают.

Кот Симба и кошка Милка — брат с сестрой Источник: предоставила Евгения

У Катерины живет кошка Мелисса, ей два с половиной года.

«Характер своеобразный: ласковая очень, любит разговаривать, повсюду за мной ходит. С собакой и кошками дружит. В окне охота на птиц постоянно», — поделилась она.

Мелисса хорошо ладит с другими животными Источник: предоставила Катерина И любит охотиться на птиц Источник: предоставила Катерина

Еще одна читательница NGS.RU прислала свою кошку Алису.

«Алиса Мейнкуновна, в молодости и через годик», — написала она.

Кошка Алиса попала к сибирячке совсем маленьким котенком Источник: читательница Олеся Она уже выросла, но взгляд остался прежним Источник: читательница Олеся

В семье Олеси мейн-кун появился год назад, кошку взяли в пару к невской маскарадной.

«Алиса Мейнкуновна с раннего детства сразу расставила приоритеты, кто в доме главная кошка. Отжала самые удобные лежанки в доме, еду тоже отнимает у старшей, поэтому приходится кормить их по очереди, закрывая дверь! Алиску мы зовем Лисой, с ударением на первый слог, ее кличка полностью соответствует ее характеру и внешнему виду! Ярко-рыжая, хитрющая и очень умная кошечка с огромным пушистым хвостом! Никакой агрессии или пакости от нее не исходит», — рассказала читательница.

У Ольги живет дома кошка Катя. Ее возраст неизвестен — питомицу подобрали на улице.

«Живет у нас год, нашли крайне истощенную, пытались найти прежних хозяев, но не вышло, так она у нас и осталась. Очень своеобразная кошка», — поделилась она.

Кате повезло встретить свою семью Источник: предоставила Ольга

В семье читателя NGS.RU Александра живет пятилетний кот Цезарь. Он сейчас весит 12 килограммов.

«Ночью гуляет в вольере у дома. Утром носится по комнатам. Днем спит. Вечером общается с хозяевами. Взгляд тяжелый, характер легкий, нордический», — рассказал сибиряк.

Кот очень общительный Источник: предоставил Александр Цезарю сейчас 5 лет Источник: предоставил Александр

У читателя Дмитрия пятый год живет кошка по имени Букля.

«Забрал ее у знакомых знакомого. По их рассказу, ей было полгода от роду. По характеру она у меня интроверт: если я дома и приходят гости, она ни к кому не подходит. А так достаточно игривый слонопотам, потому что если начинает беситься, преград на пути не существует», — поделился он.

Букля живет у него пятый год Источник: предоставил Дмитрий Гостей она не любит Источник: предоставил Дмитрий

У Екатерины живет двухлетний кот Северус Снейп.

«Он ласковый трус! Он очень любит нас, хозяев, но очень боится всех вокруг. Ночами приходит, ложится сверху, урчит и облизывает, может лежать на столе и выпрашивать еду. Но боится всех посторонних как зайчик», — описала характер питомца она.

Этого кота зовут Северус Снейп Источник: предоставила Екатерина Ему два года Источник: предоставила Екатерина

У читательницы Ксюши живет Марсель, ему сейчас ему 9 лет, весит 10 килограммов.

«Его приобрели в питомнике в возрасте 4 месяцев. С тех пор наш любимый, замечательный член семьи. Очень ласковый, всегда встречает с работы и проверяет сумки. Не умеет мурчать, но зато очень „разговорчивый“, забавно курлычит разными интонациями, откликается на свое имя, прекрасно знает фразу „пошли кушать“, сразу бежит к холодильнику! Забавно пьет воду, приносит игрушки как собачка», — рассказала она.

Этот мейн-кун явно любит отдыхать на балконе Источник: предоставила Ксюша Кот лежит кверху пузиком, значит, доверяет Источник: предоставила Ксюша

Некоторые читатели прислали фотографии своих мейн-кунов без подписи.

Характерные для породы кисточки и массивная челюсть у этого котенка на месте Источник: Эльвира Сосновская Распушился, возмужал Источник: Эльвира Сосновская

Ах, эти кисточки на ушах! Источник: предоставила Ксения