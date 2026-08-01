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Животные Игривые слонопотамы с характером: хозяева огромных мейн-кунов показали своих котов — фото суровых питомцев

Игривые слонопотамы с характером: хозяева огромных мейн-кунов показали своих котов — фото суровых питомцев

Владельцы обожают своих питомцев и считают, что у них самый лучший нрав

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Характерная черта мейн-куна&nbsp;— массивная нижняя челюсть | Источник: Аня СимоноваХарактерная черта мейн-куна&nbsp;— массивная нижняя челюсть | Источник: Аня Симонова

Характерная черта мейн-куна — массивная нижняя челюсть

Источник:

Аня Симонова

Мейн-куны очень популярны у любителей кошек: они обладают эффектной внешностью и забавным характером. Новосибирцы похвастались своими любимцами, как чистокровными мейн-кунами, так и метисами. Наши коллеги из NGS.RU публикуют подборку фотографий.

У читательницы NGS Виктории два питомца, оба мейн-куны. Рыжему коту Гимзо чуть больше 7 месяцев, а младшей кошечке Лилит около четырех месяцев. Они из одного питомника.

«Я обоих забрала, когда им был месяц. Обоих часто таскаю с собой. Была со старшим на „Премии NGS.RU“, по характеру он очень общительный и спокойный, хорошо реагирует на людей, не боится шума машин, поэтому я с ним и гуляю, и в магазины хожу. Короче, делаю из них походных котов, чтобы не ограничивать свои путешествия. У обоих чипы», — поделилась сибирячка.

Она отметила, что у старшего кота очень богатая мимика, он даже чуть было не стал «лицом» линейки корма.

Гимзо&nbsp;— общительный и спокойный кот | Источник: поделилась ВикторияГимзо&nbsp;— общительный и спокойный кот | Источник: поделилась Виктория

Гимзо — общительный и спокойный кот

Источник:

поделилась Виктория

Лилит&nbsp;— младшая сестра Гимзо | Источник: поделилась ВикторияЛилит&nbsp;— младшая сестра Гимзо | Источник: поделилась Виктория

Лилит — младшая сестра Гимзо

Источник:

поделилась Виктория

У жительницы Новосибирска Евгении тоже живут два питомца: кот Симба и кошка Милка, они — брат и сестра, метисы.

«Им по четыре года будет в декабре. Оба спокойные, игривые. Любят находиться в комнате, где есть люди. Контактные даже с чужими. Любители поспать и поесть. Им много позволено: могут сидеть на столах на кухне, когда готовим еду. Есть собственный балкончик — любят там наблюдать за птицами и белками», — рассказала сибирячка.

Кошки очень любят детей и позволяют им делать с собой всё что угодно. Впрочем, дети кошек не мучают.

Кот Симба и кошка Милка&nbsp;— брат с сестрой | Источник: предоставила ЕвгенияКот Симба и кошка Милка&nbsp;— брат с сестрой | Источник: предоставила Евгения

Кот Симба и кошка Милка — брат с сестрой

Источник:

предоставила Евгения

У Катерины живет кошка Мелисса, ей два с половиной года.

«Характер своеобразный: ласковая очень, любит разговаривать, повсюду за мной ходит. С собакой и кошками дружит. В окне охота на птиц постоянно», — поделилась она.

Мелисса хорошо ладит с другими животными | Источник: предоставила КатеринаМелисса хорошо ладит с другими животными | Источник: предоставила Катерина

Мелисса хорошо ладит с другими животными

Источник:

предоставила Катерина

И любит охотиться на птиц | Источник: предоставила КатеринаИ любит охотиться на птиц | Источник: предоставила Катерина

И любит охотиться на птиц

Источник:

предоставила Катерина

Еще одна читательница NGS.RU прислала свою кошку Алису.

«Алиса Мейнкуновна, в молодости и через годик», — написала она.

Кошка Алиса попала к сибирячке совсем маленьким котенком | Источник: читательница Олеся Кошка Алиса попала к сибирячке совсем маленьким котенком | Источник: читательница Олеся

Кошка Алиса попала к сибирячке совсем маленьким котенком

Источник:

читательница Олеся

Она уже выросла, но взгляд остался прежним | Источник: читательница Олеся Она уже выросла, но взгляд остался прежним | Источник: читательница Олеся

Она уже выросла, но взгляд остался прежним

Источник:

читательница Олеся

В семье Олеси мейн-кун появился год назад, кошку взяли в пару к невской маскарадной.

«Алиса Мейнкуновна с раннего детства сразу расставила приоритеты, кто в доме главная кошка. Отжала самые удобные лежанки в доме, еду тоже отнимает у старшей, поэтому приходится кормить их по очереди, закрывая дверь! Алиску мы зовем Лисой, с ударением на первый слог, ее кличка полностью соответствует ее характеру и внешнему виду! Ярко-рыжая, хитрющая и очень умная кошечка с огромным пушистым хвостом! Никакой агрессии или пакости от нее не исходит», — рассказала читательница.

У Ольги живет дома кошка Катя. Ее возраст неизвестен — питомицу подобрали на улице.

«Живет у нас год, нашли крайне истощенную, пытались найти прежних хозяев, но не вышло, так она у нас и осталась. Очень своеобразная кошка», — поделилась она.

Кате повезло встретить свою семью | Источник: предоставила ОльгаКате повезло встретить свою семью | Источник: предоставила Ольга

Кате повезло встретить свою семью

Источник:

предоставила Ольга

В семье читателя NGS.RU Александра живет пятилетний кот Цезарь. Он сейчас весит 12 килограммов.

«Ночью гуляет в вольере у дома. Утром носится по комнатам. Днем спит. Вечером общается с хозяевами. Взгляд тяжелый, характер легкий, нордический», — рассказал сибиряк.

Кот очень общительный | Источник: предоставил АлександрКот очень общительный | Источник: предоставил Александр

Кот очень общительный

Источник:

предоставил Александр

Цезарю сейчас 5 лет | Источник: предоставил АлександрЦезарю сейчас 5 лет | Источник: предоставил Александр

Цезарю сейчас 5 лет

Источник:

предоставил Александр

У читателя Дмитрия пятый год живет кошка по имени Букля.

«Забрал ее у знакомых знакомого. По их рассказу, ей было полгода от роду. По характеру она у меня интроверт: если я дома и приходят гости, она ни к кому не подходит. А так достаточно игривый слонопотам, потому что если начинает беситься, преград на пути не существует», — поделился он.

Букля живет у него пятый год | Источник: предоставил ДмитрийБукля живет у него пятый год | Источник: предоставил Дмитрий

Букля живет у него пятый год

Источник:

предоставил Дмитрий

Гостей она не любит | Источник: предоставил ДмитрийГостей она не любит | Источник: предоставил Дмитрий

Гостей она не любит

Источник:

предоставил Дмитрий

У Екатерины живет двухлетний кот Северус Снейп.

«Он ласковый трус! Он очень любит нас, хозяев, но очень боится всех вокруг. Ночами приходит, ложится сверху, урчит и облизывает, может лежать на столе и выпрашивать еду. Но боится всех посторонних как зайчик», — описала характер питомца она.

Этого кота зовут Северус Снейп | Источник: предоставила ЕкатеринаЭтого кота зовут Северус Снейп | Источник: предоставила Екатерина

Этого кота зовут Северус Снейп

Источник:

предоставила Екатерина

Ему два года | Источник: предоставила ЕкатеринаЕму два года | Источник: предоставила Екатерина

Ему два года

Источник:

предоставила Екатерина

У читательницы Ксюши живет Марсель, ему сейчас ему 9 лет, весит 10 килограммов.

«Его приобрели в питомнике в возрасте 4 месяцев. С тех пор наш любимый, замечательный член семьи. Очень ласковый, всегда встречает с работы и проверяет сумки. Не умеет мурчать, но зато очень „разговорчивый“, забавно курлычит разными интонациями, откликается на свое имя, прекрасно знает фразу „пошли кушать“, сразу бежит к холодильнику! Забавно пьет воду, приносит игрушки как собачка», — рассказала она.

Этот мейн-кун явно любит отдыхать на балконе | Источник: предоставила КсюшаЭтот мейн-кун явно любит отдыхать на балконе | Источник: предоставила Ксюша

Этот мейн-кун явно любит отдыхать на балконе

Источник:

предоставила Ксюша

Кот лежит кверху пузиком, значит, доверяет | Источник: предоставила КсюшаКот лежит кверху пузиком, значит, доверяет | Источник: предоставила Ксюша

Кот лежит кверху пузиком, значит, доверяет

Источник:

предоставила Ксюша

Некоторые читатели прислали фотографии своих мейн-кунов без подписи.

Характерные для породы кисточки и массивная челюсть у этого котенка на месте | Источник: Эльвира СосновскаяХарактерные для породы кисточки и массивная челюсть у этого котенка на месте | Источник: Эльвира Сосновская

Характерные для породы кисточки и массивная челюсть у этого котенка на месте

Источник:

Эльвира Сосновская

Распушился, возмужал | Источник: Эльвира СосновскаяРаспушился, возмужал | Источник: Эльвира Сосновская

Распушился, возмужал

Источник:

Эльвира Сосновская

Ах, эти кисточки на ушах! | Источник: предоставила КсенияАх, эти кисточки на ушах! | Источник: предоставила Ксения

Ах, эти кисточки на ушах!

Источник:

предоставила Ксения

Недавно NGS разбирал с экспертом, в чем породные особенности мейн-кунов.

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Рихарда ЛемРихарда Лем
Рихарда Лем
Корреспондент
Кошка Мейн-кун Читатель
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