Игривые слонопотамы с характером: хозяева огромных мейн-кунов показали своих котов — фото суровых питомцев

Мейн-куны очень популярны у любителей кошек: они обладают эффектной внешностью и забавным характером. Новосибирцы похвастались своими любимцами, как чистокровными мейн-кунами, так и метисами. Наши коллеги из NGS.RU публикуют подборку фотографий.
У читательницы NGS Виктории два питомца, оба мейн-куны. Рыжему коту Гимзо чуть больше 7 месяцев, а младшей кошечке Лилит около четырех месяцев. Они из одного питомника.
«Я обоих забрала, когда им был месяц. Обоих часто таскаю с собой. Была со старшим на „Премии NGS.RU“, по характеру он очень общительный и спокойный, хорошо реагирует на людей, не боится шума машин, поэтому я с ним и гуляю, и в магазины хожу. Короче, делаю из них походных котов, чтобы не ограничивать свои путешествия. У обоих чипы», — поделилась сибирячка.
Она отметила, что у старшего кота очень богатая мимика, он даже чуть было не стал «лицом» линейки корма.
У жительницы Новосибирска Евгении тоже живут два питомца: кот Симба и кошка Милка, они — брат и сестра, метисы.
«Им по четыре года будет в декабре. Оба спокойные, игривые. Любят находиться в комнате, где есть люди. Контактные даже с чужими. Любители поспать и поесть. Им много позволено: могут сидеть на столах на кухне, когда готовим еду. Есть собственный балкончик — любят там наблюдать за птицами и белками», — рассказала сибирячка.
Кошки очень любят детей и позволяют им делать с собой всё что угодно. Впрочем, дети кошек не мучают.
У Катерины живет кошка Мелисса, ей два с половиной года.
«Характер своеобразный: ласковая очень, любит разговаривать, повсюду за мной ходит. С собакой и кошками дружит. В окне охота на птиц постоянно», — поделилась она.
Еще одна читательница NGS.RU прислала свою кошку Алису.
«Алиса Мейнкуновна, в молодости и через годик», — написала она.
В семье Олеси мейн-кун появился год назад, кошку взяли в пару к невской маскарадной.
«Алиса Мейнкуновна с раннего детства сразу расставила приоритеты, кто в доме главная кошка. Отжала самые удобные лежанки в доме, еду тоже отнимает у старшей, поэтому приходится кормить их по очереди, закрывая дверь! Алиску мы зовем Лисой, с ударением на первый слог, ее кличка полностью соответствует ее характеру и внешнему виду! Ярко-рыжая, хитрющая и очень умная кошечка с огромным пушистым хвостом! Никакой агрессии или пакости от нее не исходит», — рассказала читательница.
У Ольги живет дома кошка Катя. Ее возраст неизвестен — питомицу подобрали на улице.
«Живет у нас год, нашли крайне истощенную, пытались найти прежних хозяев, но не вышло, так она у нас и осталась. Очень своеобразная кошка», — поделилась она.
В семье читателя NGS.RU Александра живет пятилетний кот Цезарь. Он сейчас весит 12 килограммов.
«Ночью гуляет в вольере у дома. Утром носится по комнатам. Днем спит. Вечером общается с хозяевами. Взгляд тяжелый, характер легкий, нордический», — рассказал сибиряк.
У читателя Дмитрия пятый год живет кошка по имени Букля.
«Забрал ее у знакомых знакомого. По их рассказу, ей было полгода от роду. По характеру она у меня интроверт: если я дома и приходят гости, она ни к кому не подходит. А так достаточно игривый слонопотам, потому что если начинает беситься, преград на пути не существует», — поделился он.
У Екатерины живет двухлетний кот Северус Снейп.
«Он ласковый трус! Он очень любит нас, хозяев, но очень боится всех вокруг. Ночами приходит, ложится сверху, урчит и облизывает, может лежать на столе и выпрашивать еду. Но боится всех посторонних как зайчик», — описала характер питомца она.
У читательницы Ксюши живет Марсель, ему сейчас ему 9 лет, весит 10 килограммов.
«Его приобрели в питомнике в возрасте 4 месяцев. С тех пор наш любимый, замечательный член семьи. Очень ласковый, всегда встречает с работы и проверяет сумки. Не умеет мурчать, но зато очень „разговорчивый“, забавно курлычит разными интонациями, откликается на свое имя, прекрасно знает фразу „пошли кушать“, сразу бежит к холодильнику! Забавно пьет воду, приносит игрушки как собачка», — рассказала она.
Некоторые читатели прислали фотографии своих мейн-кунов без подписи.
Недавно NGS разбирал с экспертом, в чем породные особенности мейн-кунов.