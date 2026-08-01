Его номинировали на «Оскар»: гуляем по ярославским локациям драмы «Вор» — фоторепортаж

А вы знали, что в Ярославле снимали фильм, номинированный на «Оскар» и «Золотой глобус»? Городские локации послужили фоном для сюжета фильма «Вор» — это российско-французская драма 1997 года режиссера Павла Чухрая. Главные роли в фильме исполнили Владимир Машков, Екатерина Редникова и Миша Филипчук.
Действие драмы разворачивается в послевоенном СССР 1950-х годов. Молодая вдова Катя едет с шестилетним сыном в поезде, где знакомится с обаятельным мужчиной по имени Толян. Последний представляется военным. Однако вскоре выясняется, что на самом деле он — профессиональный вор-рецидивист, использующий семью как удобное прикрытие для своих преступлений. История рассказана от лица шестилетнего Саньки, сына Кати, для которого Толян становится одновременно героем, наставником и человеком, постепенно разрушающим его жизнь.
Фильм снимался преимущественно в Ярославле и Ярославской области. По сюжету картины главные герои постоянно переезжают из города в город, однако практически все эти локации сыграли улицы и окрестности Ярославля.
Значительная часть первой трети фильма снималась в казармах завода «Красный Перекоп», сейчас эти места трудно узнать
Источники:
фильм «Вор» (18+), Александр Куренной / 76.RU
Точно определить, какой именно корпус использовали для съемок, сегодня уже сложно. Одни здания сильно разрушены, другие — почти полностью скрыты за разросшимися деревьями
Источники:
фильм «Вор» (18+), Александр Куренной / 76.RU
В фильме можно увидеть здания заводских казарм с разных ракурсов
Источники:
фильм «Вор» (18+), Александр Куренной / 76.RU
В кадре видна лестница, ведущая с перрона железнодорожного вокзала Ярославль-Главный
Источники:
фильм «Вор» (18+), Александр Куренной / 76.RU
Кроме того, в кадр попадает часть здания вокзала
Источники:
фильм «Вор» (18+), Александр Куренной / 76.RU
За прошедшие 29 лет вид улицы Кедрова сильно изменился, кроме того, сейчас тут ведутся работы по благоустройству
Источники:
фильм «Вор» (18+), Александр Куренной / 76.RU
В отличие от окружающей застройки, жилой дом на Советской улице, наоборот, практически не изменился
Источники:
фильм «Вор» (18+), Александр Куренной / 76.RU
На окне, из которого в одной из сцен фильма выбирается Толян, сейчас установлена решетка
Источники:
фильм «Вор» (18+), Александр Куренной / 76.RU
А от лестницы сохранилась лишь ее верхняя часть
Источники:
фильм «Вор» (18+), Александр Куренной / 76.RU
Съемки этого эпизода проходили у спуска с другой лестницы, которая впоследствии была демонтирована
Источники:
фильм «Вор» (18+), Александр Куренной / 76.RU
Роль входа в кинотеатр исполнило здание на площади Челюскинцев, 14 — сейчас в нем располагается гостиница «Парадная»
Источники:
фильм «Вор» (18+), Александр Куренной / 76.RU
В качестве детского приюта в фильме был выбран дом Бибикова на улице Чайковского. С тех пор пространство вокруг было застроено, в самом здании сейчас располагается музей «Дом Муз».
Источники:
фильм «Вор» (18+), Александр Куренной / 76.RU
Эту сцену фильма снимали в парке «Рабочий сад» на Красноперекопской улице
Источники:
фильм «Вор» (18+), Александр Куренной / 76.RU
Смотрели этот фильм?
Да, ностальгия в глаз попала
Нет, но теперь хочу посмотреть
В Ярославле снято немало культовых фильмов и сериалов. Еще больше таких обзоров — в специальном сюжете «Где это снято».