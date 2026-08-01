Его номинировали на «Оскар»: гуляем по ярославским локациям драмы «Вор» — фоторепортаж

Довольно большой эпизод фильма снимали во дворе знаменитого дома со статуей женщины на улице Советской, 6/10 Источник: фильм «Вор» (18+), Александр Куренной / 76.RU

А вы знали, что в Ярославле снимали фильм, номинированный на «Оскар» и «Золотой глобус»? Городские локации послужили фоном для сюжета фильма «Вор» — это российско-французская драма 1997 года режиссера Павла Чухрая. Главные роли в фильме исполнили Владимир Машков, Екатерина Редникова и Миша Филипчук.

Действие драмы разворачивается в послевоенном СССР 1950-х годов. Молодая вдова Катя едет с шестилетним сыном в поезде, где знакомится с обаятельным мужчиной по имени Толян. Последний представляется военным. Однако вскоре выясняется, что на самом деле он — профессиональный вор-рецидивист, использующий семью как удобное прикрытие для своих преступлений. История рассказана от лица шестилетнего Саньки, сына Кати, для которого Толян становится одновременно героем, наставником и человеком, постепенно разрушающим его жизнь.

Фильм снимался преимущественно в Ярославле и Ярославской области. По сюжету картины главные герои постоянно переезжают из города в город, однако практически все эти локации сыграли улицы и окрестности Ярославля.

Значительная часть первой трети фильма снималась в казармах завода «Красный Перекоп», сейчас эти места трудно узнать Источники: фильм «Вор» (18+), Александр Куренной / 76.RU

Точно определить, какой именно корпус использовали для съемок, сегодня уже сложно. Одни здания сильно разрушены, другие — почти полностью скрыты за разросшимися деревьями Источники: фильм «Вор» (18+), Александр Куренной / 76.RU

В фильме можно увидеть здания заводских казарм с разных ракурсов Источники: фильм «Вор» (18+), Александр Куренной / 76.RU

В кадре видна лестница, ведущая с перрона железнодорожного вокзала Ярославль-Главный Источники: фильм «Вор» (18+), Александр Куренной / 76.RU

Кроме того, в кадр попадает часть здания вокзала Источники: фильм «Вор» (18+), Александр Куренной / 76.RU

За прошедшие 29 лет вид улицы Кедрова сильно изменился, кроме того, сейчас тут ведутся работы по благоустройству Источники: фильм «Вор» (18+), Александр Куренной / 76.RU

В отличие от окружающей застройки, жилой дом на Советской улице, наоборот, практически не изменился Источники: фильм «Вор» (18+), Александр Куренной / 76.RU

На окне, из которого в одной из сцен фильма выбирается Толян, сейчас установлена решетка Источники: фильм «Вор» (18+), Александр Куренной / 76.RU

А от лестницы сохранилась лишь ее верхняя часть Источники: фильм «Вор» (18+), Александр Куренной / 76.RU

Съемки этого эпизода проходили у спуска с другой лестницы, которая впоследствии была демонтирована Источники: фильм «Вор» (18+), Александр Куренной / 76.RU

Роль входа в кинотеатр исполнило здание на площади Челюскинцев, 14 — сейчас в нем располагается гостиница «Парадная» Источники: фильм «Вор» (18+), Александр Куренной / 76.RU

В качестве детского приюта в фильме был выбран дом Бибикова на улице Чайковского. С тех пор пространство вокруг было застроено, в самом здании сейчас располагается музей «Дом Муз». Источники: фильм «Вор» (18+), Александр Куренной / 76.RU

Эту сцену фильма снимали в парке «Рабочий сад» на Красноперекопской улице Источники: фильм «Вор» (18+), Александр Куренной / 76.RU

Смотрели этот фильм? Да, ностальгия в глаз попала Нет, но теперь хочу посмотреть