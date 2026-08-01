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Его номинировали на «Оскар»: гуляем по ярославским локациям драмы «Вор» — фоторепортаж

Российско-французский фильм почти полностью сняли в Ярославской области

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Довольно большой эпизод фильма снимали во дворе знаменитого дома со статуей женщины на улице Советской, 6/10 | Источник: фильм «Вор» (18+), Александр Куренной / 76.RUДовольно большой эпизод фильма снимали во дворе знаменитого дома со статуей женщины на улице Советской, 6/10 | Источник: фильм «Вор» (18+), Александр Куренной / 76.RU

Довольно большой эпизод фильма снимали во дворе знаменитого дома со статуей женщины на улице Советской, 6/10

Источник:

фильм «Вор» (18+), Александр Куренной / 76.RU

А вы знали, что в Ярославле снимали фильм, номинированный на «Оскар» и «Золотой глобус»? Городские локации послужили фоном для сюжета фильма «Вор» — это российско-французская драма 1997 года режиссера Павла Чухрая. Главные роли в фильме исполнили Владимир Машков, Екатерина Редникова и Миша Филипчук.

Действие драмы разворачивается в послевоенном СССР 1950-х годов. Молодая вдова Катя едет с шестилетним сыном в поезде, где знакомится с обаятельным мужчиной по имени Толян. Последний представляется военным. Однако вскоре выясняется, что на самом деле он — профессиональный вор-рецидивист, использующий семью как удобное прикрытие для своих преступлений. История рассказана от лица шестилетнего Саньки, сына Кати, для которого Толян становится одновременно героем, наставником и человеком, постепенно разрушающим его жизнь.

Фильм снимался преимущественно в Ярославле и Ярославской области. По сюжету картины главные герои постоянно переезжают из города в город, однако практически все эти локации сыграли улицы и окрестности Ярославля.

Значительная часть первой трети фильма снималась в казармах завода «Красный Перекоп», сейчас эти места трудно узнать | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗначительная часть первой трети фильма снималась в казармах завода «Красный Перекоп», сейчас эти места трудно узнать | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Значительная часть первой трети фильма снималась в казармах завода «Красный Перекоп», сейчас эти места трудно узнать | Источник: фильм «Вор» (18+)Значительная часть первой трети фильма снималась в казармах завода «Красный Перекоп», сейчас эти места трудно узнать | Источник: фильм «Вор» (18+)

Значительная часть первой трети фильма снималась в казармах завода «Красный Перекоп», сейчас эти места трудно узнать

Источники:

фильм «Вор» (18+), Александр Куренной / 76.RU

Точно определить, какой именно корпус использовали для съемок, сегодня уже сложно. Одни здания сильно разрушены, другие&nbsp;— почти полностью скрыты за разросшимися деревьями | Источник: Александр Куренной / 76.RUТочно определить, какой именно корпус использовали для съемок, сегодня уже сложно. Одни здания сильно разрушены, другие&nbsp;— почти полностью скрыты за разросшимися деревьями | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Точно определить, какой именно корпус использовали для съемок, сегодня уже сложно. Одни здания сильно разрушены, другие&nbsp;— почти полностью скрыты за разросшимися деревьями | Источник: фильм «Вор» (18+)Точно определить, какой именно корпус использовали для съемок, сегодня уже сложно. Одни здания сильно разрушены, другие&nbsp;— почти полностью скрыты за разросшимися деревьями | Источник: фильм «Вор» (18+)

Точно определить, какой именно корпус использовали для съемок, сегодня уже сложно. Одни здания сильно разрушены, другие — почти полностью скрыты за разросшимися деревьями

Источники:

фильм «Вор» (18+), Александр Куренной / 76.RU

В фильме можно увидеть здания заводских казарм с разных ракурсов | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ фильме можно увидеть здания заводских казарм с разных ракурсов | Источник: Александр Куренной / 76.RU
В фильме можно увидеть здания заводских казарм с разных ракурсов | Источник: фильм «Вор» (18+)В фильме можно увидеть здания заводских казарм с разных ракурсов | Источник: фильм «Вор» (18+)

В фильме можно увидеть здания заводских казарм с разных ракурсов

Источники:

фильм «Вор» (18+), Александр Куренной / 76.RU

В кадре видна лестница, ведущая с перрона железнодорожного вокзала Ярославль-Главный | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ кадре видна лестница, ведущая с перрона железнодорожного вокзала Ярославль-Главный | Источник: Александр Куренной / 76.RU
В кадре видна лестница, ведущая с перрона железнодорожного вокзала Ярославль-Главный | Источник: фильм «Вор» (18+)В кадре видна лестница, ведущая с перрона железнодорожного вокзала Ярославль-Главный | Источник: фильм «Вор» (18+)

В кадре видна лестница, ведущая с перрона железнодорожного вокзала Ярославль-Главный

Источники:

фильм «Вор» (18+), Александр Куренной / 76.RU

Кроме того, в кадр попадает часть здания вокзала | Источник: Александр Куренной / 76.RUКроме того, в кадр попадает часть здания вокзала | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Кроме того, в кадр попадает часть здания вокзала | Источник: фильм «Вор» (18+)Кроме того, в кадр попадает часть здания вокзала | Источник: фильм «Вор» (18+)

Кроме того, в кадр попадает часть здания вокзала

Источники:

фильм «Вор» (18+), Александр Куренной / 76.RU

За прошедшие 29 лет вид улицы Кедрова сильно изменился, кроме того, сейчас тут ведутся работы по благоустройству | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗа прошедшие 29 лет вид улицы Кедрова сильно изменился, кроме того, сейчас тут ведутся работы по благоустройству | Источник: Александр Куренной / 76.RU
За прошедшие 29 лет вид улицы Кедрова сильно изменился, кроме того, сейчас тут ведутся работы по благоустройству | Источник: фильм «Вор» (18+)За прошедшие 29 лет вид улицы Кедрова сильно изменился, кроме того, сейчас тут ведутся работы по благоустройству | Источник: фильм «Вор» (18+)

За прошедшие 29 лет вид улицы Кедрова сильно изменился, кроме того, сейчас тут ведутся работы по благоустройству

Источники:

фильм «Вор» (18+), Александр Куренной / 76.RU

В отличие от окружающей застройки, жилой дом на Советской улице, наоборот, практически не изменился | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ отличие от окружающей застройки, жилой дом на Советской улице, наоборот, практически не изменился | Источник: Александр Куренной / 76.RU
В отличие от окружающей застройки, жилой дом на Советской улице, наоборот, практически не изменился | Источник: фильм «Вор» (18+)В отличие от окружающей застройки, жилой дом на Советской улице, наоборот, практически не изменился | Источник: фильм «Вор» (18+)

В отличие от окружающей застройки, жилой дом на Советской улице, наоборот, практически не изменился

Источники:

фильм «Вор» (18+), Александр Куренной / 76.RU

На окне, из которого в одной из сцен фильма выбирается Толян, сейчас установлена решетка | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа окне, из которого в одной из сцен фильма выбирается Толян, сейчас установлена решетка | Источник: Александр Куренной / 76.RU
На окне, из которого в одной из сцен фильма выбирается Толян, сейчас установлена решетка | Источник: фильм «Вор» (18+)На окне, из которого в одной из сцен фильма выбирается Толян, сейчас установлена решетка | Источник: фильм «Вор» (18+)

На окне, из которого в одной из сцен фильма выбирается Толян, сейчас установлена решетка

Источники:

фильм «Вор» (18+), Александр Куренной / 76.RU

А от лестницы сохранилась лишь ее верхняя часть | Источник: Александр Куренной / 76.RUА от лестницы сохранилась лишь ее верхняя часть | Источник: Александр Куренной / 76.RU
А от лестницы сохранилась лишь ее верхняя часть | Источник: фильм «Вор» (18+)А от лестницы сохранилась лишь ее верхняя часть | Источник: фильм «Вор» (18+)

А от лестницы сохранилась лишь ее верхняя часть

Источники:

фильм «Вор» (18+), Александр Куренной / 76.RU

Съемки этого эпизода проходили у спуска с другой лестницы, которая впоследствии была демонтирована | Источник: Александр Куренной / 76.RUСъемки этого эпизода проходили у спуска с другой лестницы, которая впоследствии была демонтирована | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Съемки этого эпизода проходили у спуска с другой лестницы, которая впоследствии была демонтирована | Источник: фильм «Вор» (18+)Съемки этого эпизода проходили у спуска с другой лестницы, которая впоследствии была демонтирована | Источник: фильм «Вор» (18+)

Съемки этого эпизода проходили у спуска с другой лестницы, которая впоследствии была демонтирована

Источники:

фильм «Вор» (18+), Александр Куренной / 76.RU

Роль входа в кинотеатр исполнило здание на площади Челюскинцев, 14&nbsp;— сейчас в нем располагается гостиница «Парадная» | Источник: Александр Куренной / 76.RUРоль входа в кинотеатр исполнило здание на площади Челюскинцев, 14&nbsp;— сейчас в нем располагается гостиница «Парадная» | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Роль входа в кинотеатр исполнило здание на площади Челюскинцев, 14&nbsp;— сейчас в нем располагается гостиница «Парадная» | Источник: фильм «Вор» (18+)Роль входа в кинотеатр исполнило здание на площади Челюскинцев, 14&nbsp;— сейчас в нем располагается гостиница «Парадная» | Источник: фильм «Вор» (18+)

Роль входа в кинотеатр исполнило здание на площади Челюскинцев, 14 — сейчас в нем располагается гостиница «Парадная»

Источники:

фильм «Вор» (18+), Александр Куренной / 76.RU

В качестве детского приюта в фильме был выбран дом Бибикова на улице Чайковского. С тех пор пространство вокруг было застроено, в самом здании сейчас располагается музей «Дом Муз». | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ качестве детского приюта в фильме был выбран дом Бибикова на улице Чайковского. С тех пор пространство вокруг было застроено, в самом здании сейчас располагается музей «Дом Муз». | Источник: Александр Куренной / 76.RU
В качестве детского приюта в фильме был выбран дом Бибикова на улице Чайковского. С тех пор пространство вокруг было застроено, в самом здании сейчас располагается музей «Дом Муз». | Источник: фильм «Вор» (18+)В качестве детского приюта в фильме был выбран дом Бибикова на улице Чайковского. С тех пор пространство вокруг было застроено, в самом здании сейчас располагается музей «Дом Муз». | Источник: фильм «Вор» (18+)

В качестве детского приюта в фильме был выбран дом Бибикова на улице Чайковского. С тех пор пространство вокруг было застроено, в самом здании сейчас располагается музей «Дом Муз».

Источники:

фильм «Вор» (18+), Александр Куренной / 76.RU

Эту сцену фильма снимали в парке «Рабочий сад» на Красноперекопской улице | Источник: Александр Куренной / 76.RUЭту сцену фильма снимали в парке «Рабочий сад» на Красноперекопской улице | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Эту сцену фильма снимали в парке «Рабочий сад» на Красноперекопской улице | Источник: фильм «Вор» (18+)Эту сцену фильма снимали в парке «Рабочий сад» на Красноперекопской улице | Источник: фильм «Вор» (18+)

Эту сцену фильма снимали в парке «Рабочий сад» на Красноперекопской улице

Источники:

фильм «Вор» (18+), Александр Куренной / 76.RU

Смотрели этот фильм?

Да, ностальгия в глаз попала
Нет, но теперь хочу посмотреть

В Ярославле снято немало культовых фильмов и сериалов. Еще больше таких обзоров — в специальном сюжете «Где это снято».

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Комментарии
4
Гость
3 минуты
Люблю в фильмах видеть знаклмые места
Гость
3 минуты
Прикольно Надо будет прогуляться по местечкам
Читать все комментарии
Гость
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