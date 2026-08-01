Как приготовить советский фарш, из которого получатся «те самые» котлеты, — проверенный рецепт

Детство часто ассоциируется с любимыми блюдами, которые готовили мамы и бабушки. Кажется, что тогда всё было намного вкуснее. Поэтому до сих пор многие готовят по рецептам своих мам, пап и бабушек. Один из таких — фарш по-советски, с которым и котлеты получат «тот самый» вкус. Сохраняйте рецепт.
Ингредиенты
Говядина — 600–700 грамм.
Свинина — 300–400 грамм.
Картофель — 2–3 штуки небольшого размера.
Яйца — 2–3 штуки.
Хлеб — 300 грамм.
Лук — одна штука.
Соль, перец по вкусу.
Как приготовить
Перед приготовлением фарша замочите нарезанный без корочек хлеб в молоке. Оставьте его набухать, пока будете заниматься мясом.
Свинину и говядину необходимо пропустить через мясорубку. Также через мясорубку в фарш добавьте небольшую головку лука и 2–3 маленькие очищенные сырые картофелины. Затем добавьте вымоченный в молоке хлеб, его также можно пропустить через мясорубку. И разбейте в полученную массу 2–3 яйца.
Всё это нужно перемешать и добавить любимые специи.