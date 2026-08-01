НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Ярославле
Погода+26°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +27

1 м/c,

зап.

 753мм 51%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,46
EUR 91,19
Афиша на выходные
Пугающая подсветка монастыря
Здесь был Пушкин
Перестроят аэропорт в Туношне
История бизнесмена с WB
Фанатка Брагина
Ярославль в кино: узнаете места?
Астрономические явления в августе
Еда Что приготовить Инструкция Как приготовить советский фарш, из которого получатся «те самые» котлеты, — проверенный рецепт

Как приготовить советский фарш, из которого получатся «те самые» котлеты, — проверенный рецепт

Сохраняйте, чтобы порадовать домочадцев

96
Для приготовления котлет нужно будет смешать два вида мяса | Источник: Станислав Соколов / NGS.RUДля приготовления котлет нужно будет смешать два вида мяса | Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

Для приготовления котлет нужно будет смешать два вида мяса

Источник:

Станислав Соколов / NGS.RU

Детство часто ассоциируется с любимыми блюдами, которые готовили мамы и бабушки. Кажется, что тогда всё было намного вкуснее. Поэтому до сих пор многие готовят по рецептам своих мам, пап и бабушек. Один из таких — фарш по-советски, с которым и котлеты получат «тот самый» вкус. Сохраняйте рецепт.

Ингредиенты

  1. Говядина — 600–700 грамм.

  2. Свинина — 300–400 грамм.

  3. Картофель — 2–3 штуки небольшого размера.

  4. Яйца — 2–3 штуки.

  5. Хлеб — 300 грамм.

  6. Лук — одна штука.

  7. Соль, перец по вкусу.

Как приготовить

Перед приготовлением фарша замочите нарезанный без корочек хлеб в молоке. Оставьте его набухать, пока будете заниматься мясом.

Свинину и говядину необходимо пропустить через мясорубку. Также через мясорубку в фарш добавьте небольшую головку лука и 2–3 маленькие очищенные сырые картофелины. Затем добавьте вымоченный в молоке хлеб, его также можно пропустить через мясорубку. И разбейте в полученную массу 2–3 яйца.

Всё это нужно перемешать и добавить любимые специи.

ПО ТЕМЕ
Нина РаневскаяНина Раневская
Нина Раневская
Журналист
Анастасия ДмитрушинаАнастасия Дмитрушина
Анастасия Дмитрушина
Рецепт Котлета
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Мой банк меня бережет. Журналист хотела снять 200 тысяч, чтобы погасить кредит, — к ней домой приехала служба безопасности
Ксения Владимирская
Автор мнения
Мнение
«Спуталась речь, понес пургу». Врач — о смертельном диагнозе, который сложно обнаружить
Ирина Волкова
Главврач клиники «Реабилитация доктора Волковой»
Мнение
«Поступила жалоба — значит, врач виноват»: кардиохирург с 20-летним стажем разнес идею властей увольнять медиков за хамство
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
«Части черепа просто не было»: студентка рассказала, как вернулась к жизни после ДТП, комы и трепанации
Алиса Алехина
Мнение
Море и горы за 70 тысяч рублей. Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и что стало для нее настоящим кошмаром
Ксения
Рекомендуем