Как приготовить советский фарш, из которого получатся «те самые» котлеты, — проверенный рецепт

Для приготовления котлет нужно будет смешать два вида мяса Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

Детство часто ассоциируется с любимыми блюдами, которые готовили мамы и бабушки. Кажется, что тогда всё было намного вкуснее. Поэтому до сих пор многие готовят по рецептам своих мам, пап и бабушек. Один из таких — фарш по-советски, с которым и котлеты получат «тот самый» вкус. Сохраняйте рецепт.

Ингредиенты

Говядина — 600–700 грамм. Свинина — 300–400 грамм. Картофель — 2–3 штуки небольшого размера. Яйца — 2–3 штуки. Хлеб — 300 грамм. Лук — одна штука. Соль, перец по вкусу.

Как приготовить

Перед приготовлением фарша замочите нарезанный без корочек хлеб в молоке. Оставьте его набухать, пока будете заниматься мясом.

Свинину и говядину необходимо пропустить через мясорубку. Также через мясорубку в фарш добавьте небольшую головку лука и 2–3 маленькие очищенные сырые картофелины. Затем добавьте вымоченный в молоке хлеб, его также можно пропустить через мясорубку. И разбейте в полученную массу 2–3 яйца.