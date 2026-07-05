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Происшествия Две женщины и трое детей пострадали при пожаре в Ярославле. Видео

Две женщины и трое детей пострадали при пожаре в Ярославле. Видео

Первые подробности ЧП

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При пожаре в частном доме в Ярославле пострадали пять человек | Источник: МЧС Ярославской области / Мах.ruПри пожаре в частном доме в Ярославле пострадали пять человек | Источник: МЧС Ярославской области / Мах.ru

При пожаре в частном доме в Ярославле пострадали пять человек

Источник:

МЧС Ярославской области / Мах.ru

Пять человек пострадали при пожаре в Ярославле. Происшествие случилось в частном доме № 9 на улице 5-й Тверицкой. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 07:18 5 июля.

На место выехали 7 пожарных машин и 21 человек личного состава. Пожар ликвидировали в 10:26. Огнем была уничтожена часть дома и пристройка на площади 40 кв. метров, повреждено хозстроение на соседнем участке. При этом пожарным удалось не допустить возгорания дома по соседству.

«К сожалению, пострадали две женщины 49 и 30 лет, а также трое детей — две 4-летние девочки и 3-летний мальчик, находившиеся в доме. Все они госпитализированы с ожогами», — рассказали порталу 76.RU в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

Видео пожара

Источник:

МЧС Ярославской области / Мах.ru

Все обстоятельства произошедшего пожара устанавливают дознаватели МЧС России.

Пожар вспыхнул в частном доме | Источник: МЧС Ярославской области / Мах.ruПожар вспыхнул в частном доме | Источник: МЧС Ярославской области / Мах.ru

Пожар вспыхнул в частном доме

Источник:

МЧС Ярославской области / Мах.ru

С огнем боролись около трех часов | Источник: МЧС Ярославской области / Мах.ruС огнем боролись около трех часов | Источник: МЧС Ярославской области / Мах.ru

С огнем боролись около трех часов

Источник:

МЧС Ярославской области / Мах.ru

Удалось избежать пожара в соседнем доме | Источник: МЧС Ярославской области / Мах.ruУдалось избежать пожара в соседнем доме | Источник: МЧС Ярославской области / Мах.ru

Удалось избежать пожара в соседнем доме

Источник:

МЧС Ярославской области / Мах.ru

Напомним, два человека погибли при пожаре в частном доме в Любиме Ярославской области в ночь на 5 июля — 70-летний мужчина и 78-летняя женщина. Предварительно установлено, что пожар мог произойти из-за электротехнической причины.

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Комментарии
4
Гость
15 минут
Да ладно вам, главное дети живы. Пусть поправляются, а родители подумают о том, что бы максимально сделать жизнь в деревянных домах безопасной
Гость
35 минут
В таких сараях некоторые живут, жесть.
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