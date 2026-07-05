Две женщины и трое детей пострадали при пожаре в Ярославле. Видео

При пожаре в частном доме в Ярославле пострадали пять человек Источник: МЧС Ярославской области / Мах.ru

Пять человек пострадали при пожаре в Ярославле. Происшествие случилось в частном доме № 9 на улице 5-й Тверицкой. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 07:18 5 июля.

На место выехали 7 пожарных машин и 21 человек личного состава. Пожар ликвидировали в 10:26. Огнем была уничтожена часть дома и пристройка на площади 40 кв. метров, повреждено хозстроение на соседнем участке. При этом пожарным удалось не допустить возгорания дома по соседству.

«К сожалению, пострадали две женщины 49 и 30 лет, а также трое детей — две 4-летние девочки и 3-летний мальчик, находившиеся в доме. Все они госпитализированы с ожогами», — рассказали порталу 76.RU в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

Видео пожара Источник: МЧС Ярославской области / Мах.ru

Все обстоятельства произошедшего пожара устанавливают дознаватели МЧС России.

Пожар вспыхнул в частном доме Источник: МЧС Ярославской области / Мах.ru

С огнем боролись около трех часов Источник: МЧС Ярославской области / Мах.ru

Удалось избежать пожара в соседнем доме Источник: МЧС Ярославской области / Мах.ru