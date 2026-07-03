В больнице оказались 40 человек: в Турции произошло ДТП с автобусом — кадры с места аварии

Пострадавших госпитализировали Источник: Demirören / Current News

40 человек пострадали в ДТП с автобусом, который следовал из Стамбула в Ирак. Об этом сообщает издание DHA.

Авария произошла примерно в 17:00 по местному времени (совпадает с московским) в районе города Аксарай на трассе Анкара — Нигде. По предварительной версии, водитель потерял управление, из-за чего автобус съехал с трассы и перевернулся.

Источник: irvanahabercom / X

В результате ДТП госпитализировали 37 пассажиров и 2 водителей, а также гида. Их доставили в больницы Аксарая.

Информацию о состоянии пострадавших пока не опубликовали. Также неизвестно, были ли среди пассажиров россияне.

Ранее похожий случай произошел на горной трассе в районе Гючлюкей. Автобус перевозил туристов из Коньи в Анталью. Во время движения водитель автобуса столкнулся с легковым автомобилем. Из-за мощного удара легковушка и туристический транспорт перевернулись.