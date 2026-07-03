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В больнице оказались 40 человек: в Турции произошло ДТП с автобусом — кадры с места аварии

Общественный транспорт ехал из Стамбула в Ирак

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Пострадавших госпитализировали | Источник: Demirören / Current NewsПострадавших госпитализировали | Источник: Demirören / Current News

Пострадавших госпитализировали

Источник:

Demirören / Current News

40 человек пострадали в ДТП с автобусом, который следовал из Стамбула в Ирак. Об этом сообщает издание DHA.

Авария произошла примерно в 17:00 по местному времени (совпадает с московским) в районе города Аксарай на трассе Анкара — Нигде. По предварительной версии, водитель потерял управление, из-за чего автобус съехал с трассы и перевернулся.

Источник:

irvanahabercom / X

В результате ДТП госпитализировали 37 пассажиров и 2 водителей, а также гида. Их доставили в больницы Аксарая.

Информацию о состоянии пострадавших пока не опубликовали. Также неизвестно, были ли среди пассажиров россияне.

Ранее похожий случай произошел на горной трассе в районе Гючлюкей. Автобус перевозил туристов из Коньи в Анталью. Во время движения водитель автобуса столкнулся с легковым автомобилем. Из-за мощного удара легковушка и туристический транспорт перевернулись.

Без жертв и последствий не обошлось. Во время столкновения погиб водитель автобуса. Еще 12 человек пострадали. Сейчас они находятся в больницах Манавгата и Аланьи с травмами, где им оказывают всю необходимую помощь.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Турция ДТП Автобус
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