Борются с тлением: что сейчас происходит на горевшем мусорном полигоне в Ярославской области

С горением мусорного полигона в Ярославской области боролись несколько дней Источник: «Подслушано в Ярославле» / Telegram, правительство Ярославской области

На мусорном полигоне в Ростовском округе Ярославской области ликвидировали открытое горение. Об этом 18 июня сообщили в правительстве региона. Власти добавили, что тушение продолжается — идет проливка оставшихся очагов тления. По данным оперативных служб, это займет 3 — 4 дня.

К ликвидации последствий происшествия были привлечены 29 человек и 13 единиц техники региональной пожарно-спасательной службы, а также сил и средства МЧС России.

По заявлению властей, угрозы окружающей среде и населению нет. Причины возгорания устанавливаются.

«Надзорные органы организуют проверку в отношении эксплуатирующей полигон организации», — сообщила и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Наталья Беляева.

Коммунальные отходы из Ростовского округа временно перенаправляются на полигоны в Гаврилов-Ямском и Ярославском округах.

Напомним, информация о возгорании на мусорном полигоне в Ростовском округе Ярославской области появилась 14 июля. Местные жители жаловались на гарь. По словам людей, небо окрасилось в серый цвет, неприятный запах добрался даже до отдаленных микрорайонов самого Ростова.

Оказалось, что возгорание было зафиксировано вечером 13 июля. На место сразу выехали пожарные. На утро 15 июня площадь пожара занимала около двух тысяч квадратных метров. Днем она увеличилась до четырех тысяч квадратных метров.