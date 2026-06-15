«Экологическое бедствие»: увеличилась площадь пожара на полигоне в Ярославской области — фото

Увеличилась площадь пожара на полигоне в Ростовском округе Ярославской области. По данным МЧС на 13:30 15 июня, огонь охватил территорию площадью четыре тысячи квадратных метров.
Напомним, пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов в деревне Хонятино тушат уже третий день — с вечера 13 июня.
«К ликвидации пожара привлечено 11 единиц техники и 26 человек личного состава, в том числе от МЧС три единицы техники и семь человек личного состава», — уточнили в ГУ МЧС России по Ярославской области.
Пострадавших нет.
Местные жители в соцсетях пишут, что серьёзно обеспокоены экологической ситуацией в округе из-за работы полигона и возникшего пожара.
«В Ростове Великом экологическое бедствие! Отходы разного класса опасности непрерывно везут отовсюду на полигон. Что везут — никто не проверяет. Полигон загорелся. Пока ветер не в сторону города угрозы жизни и здоровью нет. Но если ветер поменяется, жителям и туристам придется чуть ли не эвакуироваться», — написали в паблике «Жесть по-ярославски» 15 июня.