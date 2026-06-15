«Экологическое бедствие»: увеличилась площадь пожара на полигоне в Ярославской области — фото

Вспыхнул пожар на полигоне под Ростовом Великим Источник: «Жесть по-ярославски» / Telegram

Увеличилась площадь пожара на полигоне в Ростовском округе Ярославской области. По данным МЧС на 13:30 15 июня, огонь охватил территорию площадью четыре тысячи квадратных метров.

Напомним, пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов в деревне Хонятино тушат уже третий день — с вечера 13 июня.

«К ликвидации пожара привлечено 11 единиц техники и 26 человек личного состава, в том числе от МЧС три единицы техники и семь человек личного состава», — уточнили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Пострадавших нет.

Местные жители в соцсетях пишут, что серьёзно обеспокоены экологической ситуацией в округе из-за работы полигона и возникшего пожара.