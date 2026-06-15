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«Экологическое бедствие»: увеличилась площадь пожара на полигоне в Ярославской области — фото

Возгорание тушат третий день

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Вспыхнул пожар на полигоне под Ростовом Великим | Источник: «Жесть по-ярославски» / TelegramВспыхнул пожар на полигоне под Ростовом Великим | Источник: «Жесть по-ярославски» / Telegram

Вспыхнул пожар на полигоне под Ростовом Великим

Источник:

«Жесть по-ярославски» / Telegram

Увеличилась площадь пожара на полигоне в Ростовском округе Ярославской области. По данным МЧС на 13:30 15 июня, огонь охватил территорию площадью четыре тысячи квадратных метров.

Напомним, пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов в деревне Хонятино тушат уже третий день — с вечера 13 июня.

«К ликвидации пожара привлечено 11 единиц техники и 26 человек личного состава, в том числе от МЧС три единицы техники и семь человек личного состава», — уточнили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Пострадавших нет.

Полигон находится в деревне Хонятино Ростовского округа | Источник: «Жесть по-ярославски» / TelegramПолигон находится в деревне Хонятино Ростовского округа | Источник: «Жесть по-ярославски» / Telegram
Пожар на свалке тушат третий день | Источник: «Жесть по-ярославски» / TelegramПожар на свалке тушат третий день | Источник: «Жесть по-ярославски» / Telegram
Под Ростовом задымление | Источник: «Жесть по-ярославски» / TelegramПод Ростовом задымление | Источник: «Жесть по-ярославски» / Telegram

Местные жители в соцсетях пишут, что серьёзно обеспокоены экологической ситуацией в округе из-за работы полигона и возникшего пожара.

«В Ростове Великом экологическое бедствие! Отходы разного класса опасности непрерывно везут отовсюду на полигон. Что везут — никто не проверяет. Полигон загорелся. Пока ветер не в сторону города угрозы жизни и здоровью нет. Но если ветер поменяется, жителям и туристам придется чуть ли не эвакуироваться», — написали в паблике «Жесть по-ярославски» 15 июня.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Пожар Полигон
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Комментарии
7
Гость
1 час
с каждым днём всё не скучнее блин 😡
Гость
48 минут
кто за всё это будет платить? конечно же мы классно провели мусорную реформу? и кто же всё это сделал и руководит без времени на раскачку четверть века?
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Гость
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