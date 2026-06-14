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«Горит не первый день»: в Ярославской области вспыхнула свалка. Фото

Первые данные от МЧС

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В Ростове Великом загорелся полигон ТБО | Источник: читатели 76.RUВ Ростове Великом загорелся полигон ТБО | Источник: читатели 76.RU

В Ростове Великом загорелся полигон ТБО

Источник:

читатели 76.RU

14 июня над Ростовом Великим Ярославской области поднялся столб дыма. Местные сообщали о неприятном запахе.

«Кто знает, что за дым?» — задаются вопросом жители в соцсетях.

Как сообщили 76.RU в пресс-службе ярославского управления МЧС, огонь появился на свалке. Информация о масштабах пожара уточняется.

«За Ростовом горит полигон твёрдых бытовых отходов (ТБО)», — прокомментировали в МЧС.

В Ростовском округе загорелась свалка | Источник: Подслушано Ростов Великий [ПРВ] / vk.comВ Ростовском округе загорелась свалка | Источник: Подслушано Ростов Великий [ПРВ] / vk.com

В Ростовском округе загорелась свалка

Источник:

Подслушано Ростов Великий [ПРВ] / vk.com

На этом фоне жители Ростова пожаловались на гарь. По словам местных, небо окрасилось в серый цвет, неприятный запах добрался даже до отдаленных микрорайонов.

«В Ростове Великом горит мусорный полигон, уже не первый день. Запах страшный! Погода меняется, атмосферное давление снижается и ядовитый дым перманентно стелется по городу и окрестностям», — пишут очевидцы в группе «Жесть Ярославль».

В Ростове Великом вспыхнула свалка | Источник: «Жесть Ярославль» / TelegramВ Ростове Великом вспыхнула свалка | Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

В Ростове Великом вспыхнула свалка

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

В минувшие длинные выходные в Ярославле загорелся заброшенный старинный дом в форме крейсера. С огнем в 109-летней заброшке на улице Златоустинской, 12 боролись четыре спецмашины.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
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