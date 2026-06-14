«Горит не первый день»: в Ярославской области вспыхнула свалка. Фото

В Ростове Великом загорелся полигон ТБО Источник: читатели 76.RU

14 июня над Ростовом Великим Ярославской области поднялся столб дыма. Местные сообщали о неприятном запахе.

«Кто знает, что за дым?» — задаются вопросом жители в соцсетях.

Как сообщили 76.RU в пресс-службе ярославского управления МЧС, огонь появился на свалке. Информация о масштабах пожара уточняется.

«За Ростовом горит полигон твёрдых бытовых отходов (ТБО)», — прокомментировали в МЧС.

В Ростовском округе загорелась свалка Источник: Подслушано Ростов Великий [ПРВ] / vk.com

На этом фоне жители Ростова пожаловались на гарь. По словам местных, небо окрасилось в серый цвет, неприятный запах добрался даже до отдаленных микрорайонов.

«В Ростове Великом горит мусорный полигон, уже не первый день. Запах страшный! Погода меняется, атмосферное давление снижается и ядовитый дым перманентно стелется по городу и окрестностям», — пишут очевидцы в группе «Жесть Ярославль».

В Ростове Великом вспыхнула свалка Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram