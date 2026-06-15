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Происшествия «Запах страшный»: в Ярославской области третий день тушат крупный пожар — фото

«Запах страшный»: в Ярославской области третий день тушат крупный пожар — фото

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Горит полигон под Ростовом Великим | Источник: Подслушано Ростов Великий [ПРВ] / vk.com, «Жесть Ярославль» / TelegramГорит полигон под Ростовом Великим | Источник: Подслушано Ростов Великий [ПРВ] / vk.com, «Жесть Ярославль» / Telegram

Горит полигон под Ростовом Великим

Источник:

Подслушано Ростов Великий [ПРВ] / vk.com, «Жесть Ярославль» / Telegram

В Ростовском округе Ярославской области уже третий день горит полигон. Он находится в деревне Хонятино (в восьми километрах от Ростова Великого).

По данным МЧС, пожар тушат с вечера 13 июня. Примерно в 18:00 спасателям поступило сообщение о загорании свалки твердых коммунальных отходов под Ростовом Великим.

На утро, 15 июня, пожар всё еще не ликвидирован.

«Происходит горение мусора на площади двух тысяч квадратных метров. К ликвидации пожара привлечено четыре единицы техники и восемь человек личного состава. Пострадавших нет», — сообщили оперативную информацию на 15 июня 2026 года.

Густой дым от пожара виден из Ростова Великого | Источник: «Жесть Ярославль» / TelegramГустой дым от пожара виден из Ростова Великого | Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

Густой дым от пожара виден из Ростова Великого

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

Ранее жители Ростова жаловались на запах гари. По их словам, небо затянуло серой дымкой, а вонь разнеслась даже в отдаленные микрорайоны города.

«В Ростове Великом горит мусорный полигон, уже не первый день. Запах страшный! Погода меняется, атмосферное давление снижается и ядовитый дым перманентно стелется по городу и окрестностям», — написали очевидцы в группе «Жесть Ярославль».

При возникновении чрезвычайных ситуаций следует обращаться по единому номеру экстренных служб 112.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Пожар Полигон
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Комментарии
4
Гость
57 минут
«Происходит горение мусора на площади двух тысяч квадратных метров. К ликвидации пожара привлечено четыре единицы техники и восемь человек личного состава. Пострадавших нет» Ну конечно же нет, жители это не пострадавшие. А героизм восьми человек - это называется утилизация отходов. Где подкрепление?
Гость
51 минута
Вчера (14.06.2026) рано утром, в 04:00 шлейф дыма от горящего мусорного полигона растянулся на несколько километров в сторону Москвы. А в 05:10 у перекрестка у ж/д вокзала Ростов Великий проехали две пожарные машины с сиренами. А внутри вокзала стоял запах гари от тлеющего мусорного полигона.
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Гость
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