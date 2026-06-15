«Запах страшный»: в Ярославской области третий день тушат крупный пожар — фото

Горит полигон под Ростовом Великим Источник: Подслушано Ростов Великий [ПРВ] / vk.com, «Жесть Ярославль» / Telegram

В Ростовском округе Ярославской области уже третий день горит полигон. Он находится в деревне Хонятино (в восьми километрах от Ростова Великого).

По данным МЧС, пожар тушат с вечера 13 июня. Примерно в 18:00 спасателям поступило сообщение о загорании свалки твердых коммунальных отходов под Ростовом Великим.

На утро, 15 июня, пожар всё еще не ликвидирован.

«Происходит горение мусора на площади двух тысяч квадратных метров. К ликвидации пожара привлечено четыре единицы техники и восемь человек личного состава. Пострадавших нет», — сообщили оперативную информацию на 15 июня 2026 года.

Густой дым от пожара виден из Ростова Великого Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

Ранее жители Ростова жаловались на запах гари. По их словам, небо затянуло серой дымкой, а вонь разнеслась даже в отдаленные микрорайоны города.

«В Ростове Великом горит мусорный полигон, уже не первый день. Запах страшный! Погода меняется, атмосферное давление снижается и ядовитый дым перманентно стелется по городу и окрестностям», — написали очевидцы в группе «Жесть Ярославль».