НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+30°C

Сейчас в Ярославле
Погода+30°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +29

3 м/c,

вос.

 756мм 27%
Подробнее
3 Пробки
USD 72,35
EUR 84,07
Сбили БПЛА
Здоровье под контролем
БПЛА попал в промышленный объект
Как отметить свадьбу в Ярославле
Пожар в спальном районе
Когда достроят поликлинику
Почему пустеют ТЦ
Из-за БПЛА выбило окна
Происшествия Атака БПЛА на Ярославль В Ярославской области снова сбили БПЛА. Что об этом известно

В Ярославской области снова сбили БПЛА. Что об этом известно

Публикуем данные от Минобороны

1 431
В Ярославле отражена атака БПЛА (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Роман Данилкин / 63.RUВ Ярославле отражена атака БПЛА (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В Ярославле отражена атака БПЛА (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

За сутки 19 мая в Ярославской области дважды отразили атаку БПЛА. Ещё один налет случился с 8:00 до 14:00. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Ленинградской, Калужской, Курской, Новгородской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московским регионом и Республикой Крым», — сообщили в Минобороны.

Ранее в Минобороны сообщали, что в ночь с 18 на 19 мая российские системы ПВО уничтожили 315 украинских беспилотников. Часть из них была сбита над Ярославской областью.

Читайте также

Напомним, около 4:20 19 мая в Ярославской области завыли сирены, в регионе объявили беспилотную опасность. Позже губернатор Михаил Евраев сообщил, что на область была совершена массовая атака БПЛА. По его словам, большинство дронов сбили силы ПВО, но «произошло попадание в промышленный объект».

«Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет», — уточнил глава региона в 7:39 19 мая.

Частично утром была перекрыта трассе М-8 в сторону Ярославля. Из-за этого собиралась пробка. Как жители региона пережили беспокойную ночь, рассказали в этом материале.

Вы слышали сирену об опасности БПЛА?

Да, от нее и проснулся(ась)
Нет, не слышал(а)
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Атака БПЛА Министерство обороны
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
1 час
А что сирены не воют. Или только по ночам?
Гость
1 час
тошнит уже от этих одинаковых новостей
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
Это не всё… Почему фильмом «Дьявол носит Prada 2» не получается восхититься, но хочется его полюбить: рецензия
Евгений Зиновьев
главный редактор 63.RU
Мнение
«Срываемся и едим»: нутрициолог о том, как не получить проблем со здоровьем после мяса на мангале
Евгения Новикова
Мнение
Забудьте о диетах: врач-спортсмен назвал 6 ловушек, которые мешают вам сбросить вес
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем