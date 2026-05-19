В Ярославской области снова сбили БПЛА. Что об этом известно

В Ярославле отражена атака БПЛА (фото носит иллюстративный характер) Источник: Роман Данилкин / 63.RU

За сутки 19 мая в Ярославской области дважды отразили атаку БПЛА. Ещё один налет случился с 8:00 до 14:00. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Ленинградской, Калужской, Курской, Новгородской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московским регионом и Республикой Крым», — сообщили в Минобороны.

Ранее в Минобороны сообщали, что в ночь с 18 на 19 мая российские системы ПВО уничтожили 315 украинских беспилотников. Часть из них была сбита над Ярославской областью.

Напомним, около 4:20 19 мая в Ярославской области завыли сирены, в регионе объявили беспилотную опасность. Позже губернатор Михаил Евраев сообщил, что на область была совершена массовая атака БПЛА. По его словам, большинство дронов сбили силы ПВО, но «произошло попадание в промышленный объект».

«Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет», — уточнил глава региона в 7:39 19 мая.

Частично утром была перекрыта трассе М-8 в сторону Ярославля. Из-за этого собиралась пробка. Как жители региона пережили беспокойную ночь, рассказали в этом материале.