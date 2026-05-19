НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Ярославле
Погода+26°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +26

0 м/c,

 756мм 51%
Подробнее
3 Пробки
USD 72,35
EUR 84,07
Пожар в спальном районе
Здоровье под контролем
Массовая атака БПЛА
Как отметить свадьбу в Ярославле
Почему пустеют ТЦ
Нашли тело в реке
Закроют ли роддом
Из-за БПЛА выбило окна
Происшествия Атака БПЛА на Ярославль «Страшно очень»: ярославцы рассказали, как пережили атаку БПЛА

«Страшно очень»: ярославцы рассказали, как пережили атаку БПЛА

Утро 19 мая в городе выдалось тревожным

1 039
Ярославль подвергся атаке БПЛА | Источник: Александр Куренной / 76.RUЯрославль подвергся атаке БПЛА | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославль подвергся атаке БПЛА

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ранним утром 19 мая в Ярославле объявили беспилотную опасность. Регион подвергся атаке БПЛА. Около 4 часов утра во всех районах завыли сирены. Ярославцы в комментариях в соцсетях 76.RU рассказали, как пережили тревожные часы.

Люди сообщили, что в разных районах города слышали звуки летящих беспилотников и хлопки.

— Слышала близко эти «летающие газонокосилки», а затем хлопки. Позже еще были взрывы, но уже подальше, — написала в мессенджере Maх Марина Тихонова.

— Не спится. Страшно очень, — там же написала Светлана Мунгалова.

— Страшно очень. Я сначала проснулась, был очень слабый хлопок, где-то в 3:59, потом в 4:28 сирена завыла и хлопок прямо большой, потом еще один чуточку слабее. И только что слабый хлопок был, — рассказывала подписчица с ником Лизао.

Оказалось, что не все жители города довольны тем, что включают сирену.

— Лично мне эта сирена ночью и не нужна. Зачем? Бухи и так слышно, бежать некуда, да и не побегу, — написала Ирина.

Подписчица Нинель призвала власти вести обучение людей правилам поведения в таких ситуациях:

— Организовать курсы ГО и обучения населения. В школах, садах, на предприятиях, в клубах и т. д. Как это было раньше в СССР.

Также ярославцы предложили запретить эксплуатацию транспорта с громким выхлопом.

— Чтобы не дезориентировали население и силы ПВО, — написали в Telegram-канале 76.RU.

Позже губернатор Михаил Евраев сообщил, что большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект.

Что делать, если услышали сирену

  1. Уйдите с улицы, постарайтесь укрыться в ближайшем здании.

  2. Зашторьте дома окна, отойдите от них.

  3. Постарайтесь находиться в комнатах со сплошными, несущими стенами.

Где получать информацию о ситуации

  • Мобильное приложение «МЧС России». Приложение можно скачать бесплатно, в нем предусмотрена рассылка уведомлений;

  • аккаунты губернатора Ярославской области. Посмотреть информацию можно на официальных страничках Михаила Евраева в MAX, «ВКонтакте» и Telegram. Также об опасности в социальных сетях уведомляют Министерство региональной безопасности Ярославской области, администрации органов местного самоуправления;

  • федеральные каналы. При угрозе атаки на 10 федеральных каналах выводят предупреждение (Первый канал, «Россия 1», «Россия» 24). Также задействованы 28 радиоканалов FM-диапазона («Европа Плюс», «Авторадио»);

  • канал 76.RU в MAX, Telegram.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Атака БПЛА
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
33 минуты
Зачем сирены если нет бомбоубежищ? И зачем отключать связь? Какой в этом смысл?
Гость
15 минут
Это тебе не надо, а мне надо. Услышали - перебазировались подальше от окон в коридор. Матрас кинули и там спим спокойно в безопасности
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Это не всё… Почему фильмом «Дьявол носит Prada 2» не получается восхититься, но хочется его полюбить: рецензия
Евгений Зиновьев
главный редактор 63.RU
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
«Выживут сильнейшие»: владелица салона красоты — о ситуации в бьюти-индустрии
Анастасия Кулачковская
Рекомендуем