«Страшно очень»: ярославцы рассказали, как пережили атаку БПЛА

Ранним утром 19 мая в Ярославле объявили беспилотную опасность. Регион подвергся атаке БПЛА. Около 4 часов утра во всех районах завыли сирены. Ярославцы в комментариях в соцсетях 76.RU рассказали, как пережили тревожные часы.
Люди сообщили, что в разных районах города слышали звуки летящих беспилотников и хлопки.
— Слышала близко эти «летающие газонокосилки», а затем хлопки. Позже еще были взрывы, но уже подальше, — написала в мессенджере Maх Марина Тихонова.
— Не спится. Страшно очень, — там же написала Светлана Мунгалова.
— Страшно очень. Я сначала проснулась, был очень слабый хлопок, где-то в 3:59, потом в 4:28 сирена завыла и хлопок прямо большой, потом еще один чуточку слабее. И только что слабый хлопок был, — рассказывала подписчица с ником Лизао.
Оказалось, что не все жители города довольны тем, что включают сирену.
— Лично мне эта сирена ночью и не нужна. Зачем? Бухи и так слышно, бежать некуда, да и не побегу, — написала Ирина.
Подписчица Нинель призвала власти вести обучение людей правилам поведения в таких ситуациях:
— Организовать курсы ГО и обучения населения. В школах, садах, на предприятиях, в клубах и т. д. Как это было раньше в СССР.
Также ярославцы предложили запретить эксплуатацию транспорта с громким выхлопом.
— Чтобы не дезориентировали население и силы ПВО, — написали в Telegram-канале 76.RU.
Позже губернатор Михаил Евраев сообщил, что большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект.
Что делать, если услышали сирену
Уйдите с улицы, постарайтесь укрыться в ближайшем здании.
Зашторьте дома окна, отойдите от них.
Постарайтесь находиться в комнатах со сплошными, несущими стенами.
Где получать информацию о ситуации
Мобильное приложение «МЧС России». Приложение можно скачать бесплатно, в нем предусмотрена рассылка уведомлений;
аккаунты губернатора Ярославской области. Посмотреть информацию можно на официальных страничках Михаила Евраева в MAX, «ВКонтакте» и Telegram. Также об опасности в социальных сетях уведомляют Министерство региональной безопасности Ярославской области, администрации органов местного самоуправления;
федеральные каналы. При угрозе атаки на 10 федеральных каналах выводят предупреждение (Первый канал, «Россия 1», «Россия» 24). Также задействованы 28 радиоканалов FM-диапазона («Европа Плюс», «Авторадио»);