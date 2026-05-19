«Страшно очень»: ярославцы рассказали, как пережили атаку БПЛА

Ярославль подвергся атаке БПЛА Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ранним утром 19 мая в Ярославле объявили беспилотную опасность. Регион подвергся атаке БПЛА. Около 4 часов утра во всех районах завыли сирены. Ярославцы в комментариях в соцсетях 76.RU рассказали, как пережили тревожные часы.

Люди сообщили, что в разных районах города слышали звуки летящих беспилотников и хлопки.

— Слышала близко эти «летающие газонокосилки», а затем хлопки. Позже еще были взрывы, но уже подальше, — написала в мессенджере Maх Марина Тихонова.

— Не спится. Страшно очень, — там же написала Светлана Мунгалова.

— Страшно очень. Я сначала проснулась, был очень слабый хлопок, где-то в 3:59, потом в 4:28 сирена завыла и хлопок прямо большой, потом еще один чуточку слабее. И только что слабый хлопок был, — рассказывала подписчица с ником Лизао.

Оказалось, что не все жители города довольны тем, что включают сирену.

— Лично мне эта сирена ночью и не нужна. Зачем? Бухи и так слышно, бежать некуда, да и не побегу, — написала Ирина.

Подписчица Нинель призвала власти вести обучение людей правилам поведения в таких ситуациях:

— Организовать курсы ГО и обучения населения. В школах, садах, на предприятиях, в клубах и т. д. Как это было раньше в СССР.

Также ярославцы предложили запретить эксплуатацию транспорта с громким выхлопом.

— Чтобы не дезориентировали население и силы ПВО, — написали в Telegram-канале 76.RU.

Позже губернатор Михаил Евраев сообщил, что большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект.

Что делать, если услышали сирену

Уйдите с улицы, постарайтесь укрыться в ближайшем здании. Зашторьте дома окна, отойдите от них. Постарайтесь находиться в комнатах со сплошными, несущими стенами.

