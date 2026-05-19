Город Атака БПЛА на Ярославль «Покиньте открытые участки»: в Ярославской области завыла сирена. Что происходит

Опасность БПЛА объявлена в регионе

Около 04:20 19 мая в Ярославской области завыла сирена. В регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — сообщил у себя в соцсетях глава региона.

Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

В 4 утра закрыли ярославский аэропорт Золотое кольцо. Как объяснили в Росавиации, это было сделано для обеспечения безопасности полетов.

Что делать, если услышали сирену

  1. Уйдите с улицы, постарайтесь укрыться в ближайшем здании.

  2. Зашторьте дома окна, отойдите от них.

  3. Постарайтесь находиться в комнатах со сплошными, несущими стенами.

Где получать информацию о ситуации

  • Мобильное приложение «МЧС России». Приложение можно скачать бесплатно, в нем предусмотрена рассылка уведомлений;

  • аккаунты губернатора Ярославской области. Посмотреть информацию можно на официальных страничках Михаила Евраева в MAX, «ВКонтакте» и Telegram. Также об опасности в социальных сетях уведомляют Министерство региональной безопасности Ярославской области, администрации органов местного самоуправления;

  • федеральные каналы. При угрозе атаки на 10 федеральных каналах выводят предупреждение (Первый канал, «Россия 1», «Россия» 24). Также задействованы 28 радиоканалов FM-диапазона («Европа Плюс», «Авторадио»);

  • канал 76.RU в MAX, Telegram.

Если вы обнаружили обломки беспилотника, не приближайтесь к ним, позвоните по номеру 122.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Гость
19 мая, 07:33
Вопрос в заголовке: "Что происходит". Неужели непонятно, что происходит?
Гость
19 мая, 05:00
Мэрия работают в штатном режиме.
