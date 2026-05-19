Дороги и транспорт Атака БПЛА на Ярославль «Встали в пробку»: власти сняли ограничения на въезд в Ярославль на фоне атаки БПЛА

В Ярославской области на фоне атаки БПЛА перекрывали трассе М-8 | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Утром 19 мая после атаки БПЛА вводились ограничения на въезд в Ярославль. Об этом предупреждал губернатор Михаил Евраев.

«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — прокомментировал глава региона.

В направление Ярославля на трассе М-8 «Холмогоры» со стороны Ростовского района собралась пробка из фур.

«Встали в пробку. Недалеко от Семибратово, рядом с поворотом на Гаврилов Ям. В сторону Москвы вроде открыто все, но мало машин едет. Где-то 20 минут мы постояли», — передала с места событий корреспондент 76.RU.

В половину пятого утра жители Ярославля проснулись от воя сирен, тогда же губернатор предупредил о введении беспилотной опасности в регионе. В 7:39 Михаил Евраев заявил о попадании в промышленный объект.

«Под утро наш регион подвергся массовой вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет», — сообщил губернатор.

Ограничения на въезд в город сняли около восьми часов утра.

«Снято ограничение движения автотранспорта в Ярославле по трассе М-8 от улицы Калинина до выезда из Ярославля в сторону Москвы, вводившееся в связи с беспилотной опасностью», — добавили в канале РСЧС.

Всего по данным Министерства обороны РФ в ночь на 19 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 315 беспилотников над 19 регионами России и над акваторией Азовского моря.

Отметим, что в Ярославской области сохраняется угроза беспилотной опасности. На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников. При их обнаружении не приближайтесь к ним и не пользуйтесь рядом мобильными телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112.

При отключении мобильного интернета за оперативными новостями можно следить в канале редакции в MAX.

Анастасия Вязигина
Гость
33 минуты
Всё, мы победили?
Гость
38 минут
В этот раз это были не обломки?
