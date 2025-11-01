НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия «Дома его ждали супруга и шестеро детей»: ярославские власти помогут семье многодетного отца, погибшего в ДТП

«Дома его ждали супруга и шестеро детей»: ярославские власти помогут семье многодетного отца, погибшего в ДТП

Речь идет об аварии под Переславлем

871
Семье погибшего в ДТП под Переславлем выплатят миллион | Источник: Переславль Live \ Telegram Семье погибшего в ДТП под Переславлем выплатят миллион | Источник: Переславль Live \ Telegram

Семье погибшего в ДТП под Переславлем выплатят миллион

Источник:

Переславль Live \ Telegram

Семье погибшего участника ДТП в Ярославской области выплатят миллион рублей. Об этом заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Водитель Роман Федорович вез груз гуманитарной помощи в зону спецоперации. До фронта волонтер не доехал.

«Дома его ждали супруга и шестеро детей. Выражаю глубокие соболезнования семье и близким Романа Владимировича. Он был сильным и мужественным человеком, настоящим патриотом», — сообщил губернатор.

Волонтера звали Федорович Роман Владимирович. Ему было 47 лет.

Напомним, авария произошла 31 октября около 7:20 на трассе М-8 в районе села Глебовское под Переславлем. Согласно информации Госавтоинспекции, столкнулись два грузовика «ГАЗ» и «МАН».

Ранее мы публиковали подробности ДТП в Большесельском районе. Водитель иномарки выехал на встречку и столкнулся с грузовиком.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
ДТП Губернатор Спецоперация
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
58 минут
только масква запланировала получить от штрафов с автолюбителей 25 миллиардов!!!! Минимум!!! ну и зачем власти нефть и так всё ок
Гость
19 минут
Печальное событие.
Читать все комментарии
