«Дома его ждали супруга и шестеро детей»: ярославские власти помогут семье многодетного отца, погибшего в ДТП

Семье погибшего участника ДТП в Ярославской области выплатят миллион рублей. Об этом заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Водитель Роман Федорович вез груз гуманитарной помощи в зону спецоперации. До фронта волонтер не доехал.
«Дома его ждали супруга и шестеро детей. Выражаю глубокие соболезнования семье и близким Романа Владимировича. Он был сильным и мужественным человеком, настоящим патриотом», — сообщил губернатор.
Волонтера звали Федорович Роман Владимирович. Ему было 47 лет.
Напомним, авария произошла 31 октября около 7:20 на трассе М-8 в районе села Глебовское под Переславлем. Согласно информации Госавтоинспекции, столкнулись два грузовика «ГАЗ» и «МАН».
