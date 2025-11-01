НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Выехал на встречку: в Ярославской области в ДТП погиб человек

Публикуем подробности

1 320
Авария произошла на 1516&nbsp;км трассы P-132 | Источник: Госавтоинспекция Ярославской областиАвария произошла на 1516&nbsp;км трассы P-132 | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области

Авария произошла на 1516 км трассы P-132

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области

В Ярославской области в ДТП погиб человек. Авария произошла 1 ноября на автодороге «Углич — Ярославль» в районе Большого села около 10:20.

Согласно предварительным данным, автомобиль «Пежо» выехал на встречную полосу. После чего произошло столкновение с грузовиком «КАМАЗ».

«По имеющимся данным водитель иномарки мужчина 1984 г. р. скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Сотрудники экстренных служб устанавливают подробности произошедшего.

Ранее мы публиковали подробности страшной аварии с участием двух грузовиков.

Алёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
ДТП Авария Погибший
Комментарии
10
Гость
1 час
Камазист чего не притормозил, явно видел легковуху на встречке, однозначно время было для раздумья. Едут как ужаленные в одно место.
Гость
1 час
Лучше огласите сколько с начала года в Ярославской погибло на дорогах? В Нижегородской области за девять месяцев произошло 3347 ДТП. В них погибли 235 человек и 4283 пострадали.
Читать все комментарии
