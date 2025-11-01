Выехал на встречку: в Ярославской области в ДТП погиб человек

В Ярославской области в ДТП погиб человек. Авария произошла 1 ноября на автодороге «Углич — Ярославль» в районе Большого села около 10:20.
Согласно предварительным данным, автомобиль «Пежо» выехал на встречную полосу. После чего произошло столкновение с грузовиком «КАМАЗ».
«По имеющимся данным водитель иномарки мужчина 1984 г. р. скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.
Сотрудники экстренных служб устанавливают подробности произошедшего.
