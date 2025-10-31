«Парнишку зажало»: в Ярославской области на М-8 столкнулись два грузовика. Видео

Авария случилась в районе Глебовского Источник: Переславль Live \ Telegram

На трассе М-8 в Ярославской области столкнулись грузовики «ГАЗ» и «МАН». Авария случилась около 7:20 31 октября в районе села Глебовское в Переславском районе. В результате пострадали два человека.

Кадры с места ДТП опубликовали очевидцы Источник: Переславль Live \ Telegram

Видео с места ДТП выложили в соцсети. На кадрах видно, что кабина ГАЗели сильно смята, от удара автомобиль развернуло поперек дороги.

«Парнишку зажало», — говорит за кадром автор видео, опубликованного в телеграм-канале «Переславль Live».

По данным управления МВД по Ярославской области, с места ДТП госпитализировали 46-летнего водителя ГАЗели, 38-летняя пассажирка этого же автомобиля отправлена на амбулаторное лечение.