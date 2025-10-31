НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

облачно, без осадков

ощущается как +2

0 м/c,

 751мм 100%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,50
EUR 93,39
Сколько беспилотников сбили
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Закрыли садики из-за БПЛА
«Умные решения» в недвижимости
Атака БПЛА
Дело Соколова
Где будет пешеходная зона
Раскупили билеты на концерт Булановой
Почему не работает интернет
Происшествия «Парнишку зажало»: в Ярославской области на М-8 столкнулись два грузовика. Видео

«Парнишку зажало»: в Ярославской области на М-8 столкнулись два грузовика. Видео

В ДТП пострадали люди

930
Авария случилась в районе Глебовского | Источник: Переславль Live \ TelegramАвария случилась в районе Глебовского | Источник: Переславль Live \ Telegram

Авария случилась в районе Глебовского

Источник:

Переславль Live \ Telegram

На трассе М-8 в Ярославской области столкнулись грузовики «ГАЗ» и «МАН». Авария случилась около 7:20 31 октября в районе села Глебовское в Переславском районе. В результате пострадали два человека.

Кадры с места ДТП опубликовали очевидцы

Источник:

Переславль Live \ Telegram

Видео с места ДТП выложили в соцсети. На кадрах видно, что кабина ГАЗели сильно смята, от удара автомобиль развернуло поперек дороги.

«Парнишку зажало», — говорит за кадром автор видео, опубликованного в телеграм-канале «Переславль Live».

По данным управления МВД по Ярославской области, с места ДТП госпитализировали 46-летнего водителя ГАЗели, 38-летняя пассажирка этого же автомобиля отправлена на амбулаторное лечение.

Пару дней назад еще одно ДТП произошло в Ярославле. На проспекте Фрунзе в районе дома 17/1 по Чернопрудной улице водитель кроссовера «Лэнд Ровер» сбил семилетнего мальчика. По предварительной версии правоохранителей, в этот момент ребенок переходил дорогу по «зебре» вместе с мамой.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Авария ДТП на М-8
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Начать нужно с головы»: как победительница конкурса красоты похудела на 27 килограммов
Людмила Антонова
Миссис Архангельск-2025 и Королева Северо-Запад-2025
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Этот город — как самая крутая на свете вечеринка». Туристка раскрыла, что можно посмотреть в Бангкоке
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Все два часа зритель надеется на чудо»: как фильм «Лермонтов» переворачивает представления о великом поэте
Надежда Губарь
Мнение
Стоит ли разводиться? Психолог рассказала, из-за чего чаще всего расходятся пары
Мария Овчинникова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление