Скончался водитель, пострадавший в ДТП с двумя грузовиками в Ярославской области

Умер участник ДТП с двумя грузовиками в Ярославской области.

«По уточненной информации в результате ДТП 47-летний водитель автомобиля „ГАЗ“ скончался», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Авария произошла 31 октября в 7:20 на трассе М-8 в районе села Глебовское под Переславлем-Залесским Ярославской области. По информации Госавтоинспекции, столкнулись грузовики «ГАЗ» и «МАН».

На кадрах с места происшествия было видно, что кабина ГАЗели искорежена от удара. Сам автомобиль развернуло поперек дороги. Очевидцы рассказывали, что в машине зажало мужчину.

В пресс-службе УМВД России по Ярославской области ранее сообщили, что в ДТП пострадали водитель ГАЗели и его 38-летняя пассажирка. Известно, что женщина нуждается в амбулаторном лечении.

Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.