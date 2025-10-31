НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Скончался водитель, пострадавший в ДТП с двумя грузовиками в Ярославской области

Скончался водитель, пострадавший в ДТП с двумя грузовиками в Ярославской области

Об этом сообщили в полиции

883
В Ярославской области произошло смертельное ДТП | Источник: Переславль Live \ TelegramВ Ярославской области произошло смертельное ДТП | Источник: Переславль Live \ Telegram

В Ярославской области произошло смертельное ДТП

Источник:

Переславль Live \ Telegram

Умер участник ДТП с двумя грузовиками в Ярославской области.

«По уточненной информации в результате ДТП 47-летний водитель автомобиля „ГАЗ“ скончался», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Авария произошла 31 октября в 7:20 на трассе М-8 в районе села Глебовское под Переславлем-Залесским Ярославской области. По информации Госавтоинспекции, столкнулись грузовики «ГАЗ» и «МАН».

На кадрах с места происшествия было видно, что кабина ГАЗели искорежена от удара. Сам автомобиль развернуло поперек дороги. Очевидцы рассказывали, что в машине зажало мужчину.

Кадры с места аварии

Источник:

Переславль Live \ Telegram

В пресс-службе УМВД России по Ярославской области ранее сообщили, что в ДТП пострадали водитель ГАЗели и его 38-летняя пассажирка. Известно, что женщина нуждается в амбулаторном лечении.

Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Напомним, вечером 26 октября в Ярославле иномарка Mazda снесла забор у дома на проспекте Фрунзе и въехала в подъезд. В Госавтоинспекции рассказали, что участник ДТП утверждал, что за рулем в момент аварии был его знакомый, который сбежал. Однако видео с камер видеонаблюдения подтвердили, что именно водитель был за рулем своего автомобиля.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
ДТП
