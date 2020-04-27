С каждым днём заболевших коронавирусной инфекцией в Ярославской области становится больше. Уже сложно вспомнить, с чего всё началось и как росло количество заболевших.
Мы взяли официальную информацию оперативного штаба по борьбе с COVID-19 и составили график, чтобы наглядно отобразить ситуацию с заболеваемостью в регионе.
С начала эпидемии в Ярославской области на сегодняшний день коронавирус обнаружили у 409 человек: 26 из них выздоровели, 3 — умерли, остальные остаются на лечении. Стало известно, откуда заразившиеся COVID-19 люди. На основе этих данных мы составили карту распространения COVID-19 по региону.
В Ярославской области на сегодняшний день действует режим самоизоляции. При этом стратегические предприятия региона и некоторые сферы среднего и малого бизнеса продолжают свою работу. Сегодня прошло заседание правительства Ярославской области, на котором губернатор Дмитрий Миронов заявил o введении в регионе электронных пропусков.
Всю информацию о коронавирусе в Ярославской области, известную на сегодняшний день, мы публикуем в обновляемой онлайн-трансляции.