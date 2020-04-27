27 апреля понедельник
СЕЙЧАС +4°С
usd 74.50
eur 80.76
Тема дня Как COVID захватывает Ярославскую область: график
СЕЙЧАС +4°С
usd 74.50
eur 80.76

Все новости

Все новости
В Ярославской области из-за коронавируса сейчас действует режим самоизоляции

В Ярославской области из-за коронавируса сейчас действует режим самоизоляции

С каждым днём заболевших коронавирусной инфекцией в Ярославской области становится больше. Уже сложно вспомнить, с чего всё началось и как росло количество заболевших.

Мы взяли официальную информацию оперативного штаба по борьбе с COVID-19 и составили график, чтобы наглядно отобразить ситуацию с заболеваемостью в регионе.

С начала эпидемии в Ярославской области на сегодняшний день коронавирус обнаружили у 409 человек: 26 из них выздоровели, 3 — умерли, остальные остаются на лечении. Стало известно, откуда заразившиеся COVID-19 люди. На основе этих данных мы составили карту распространения COVID-19 по региону.

В Ярославской области на сегодняшний день действует режим самоизоляции. При этом стратегические предприятия региона и некоторые сферы среднего и малого бизнеса продолжают свою работу. Сегодня прошло заседание правительства Ярославской области, на котором губернатор Дмитрий Миронов заявил o введении в регионе электронных пропусков.

Всю информацию о коронавирусе в Ярославской области, известную на сегодняшний день, мы публикуем в обновляемой онлайн-трансляции.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

коронавирусэпидемиястатистика
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (4)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!