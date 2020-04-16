Салоны красоты, мойки и другие: кому можно выходить на работу в Ярославской области

Новое постановление правительства области, которое подписано сегодня, разрешает приступать к работе мастерским по ремонту, полиграфиям, такси, ветеринарным клиникам, ломбардам, нотариальным конторам, кадастровым и геодезическим организациям, архивным учреждениям, автосалонам и мойкам.



— Это те организации, в которых контакты минимальны и угроза заражения тоже, — добавил глава Ярославской области. — Салоны красоты — в списке, но не все услуги разрешены, и прописаны особые условия работы. Обязательны — предварительная запись, маски, перчатки для посетителей, загрузка залов не более 50%. Проследить за каждым не сможем. Но давайте будем нести ответственность вместе. Нарушая, вы подвергаете опасности здоровье и жизни окружающих.



Губернатор также добавил, что если предприниматели будут нарушать требования безопасности, то эти послабления придётся отменить.

