Салоны красоты, мойки и другие: кому можно выходить на работу в Ярославской области

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал постановление, которое разрешает с завтрашнего дня приступать к работе ряду предприятий из сферы бытового обслуживания.
— Очень много было обращений ко мне и во все органы власти по открытию малых предприятий, — объяснил Дмитрий Миронов. — Это объяснимо: простой из-за коронавируса для многих становится губительным. Самое большое число просьб о разрешении возобновить работу поступало от салонов красоты. Нас уверяли, что проходимость у них небольшая, меры дезинфекции выполняются всегда и вне эпидемии. Но мы взвешивали все за и против. Сейчас решили. Даём возможность предприятиям малого бизнеса вновь приступить к работе.
Новое постановление правительства области, которое подписано сегодня, разрешает приступать к работе мастерским по ремонту, полиграфиям, такси, ветеринарным клиникам, ломбардам, нотариальным конторам, кадастровым и геодезическим организациям, архивным учреждениям, автосалонам и мойкам.
— Это те организации, в которых контакты минимальны и угроза заражения тоже, — добавил глава Ярославской области. — Салоны красоты — в списке, но не все услуги разрешены, и прописаны особые условия работы. Обязательны — предварительная запись, маски, перчатки для посетителей, загрузка залов не более 50%. Проследить за каждым не сможем. Но давайте будем нести ответственность вместе. Нарушая, вы подвергаете опасности здоровье и жизни окружающих.
Губернатор также добавил, что если предприниматели будут нарушать требования безопасности, то эти послабления придётся отменить.
Сейчас в Ярославской области действует режим повышенной готовности (самоизоляции). Власти и медики рекомендуют без особой причины не выходить из дома. А на тех, кто разгуливает по городу, полицейские устраивают облавы и рекомендуют всем сидеть по домам. При этом юридически обязать при таком режиме людей не выходить на улицу никто не может.
Также сейчас ограничены массовые мероприятия, приостановлена деятельность гостиниц, театров, кинотеатров, торговых центров и других организаций. При этом продолжили работу продовольственные магазины, аптеки, все структуры, ответственные за жизнеобеспечение. Образовательные организации переориентированы на работу в дистанционном формате. Недавно для некоторых предприятий сделали послабления и разрешили возобновить работу. Но власти по-прежнему рекомендуют людям соблюдать режим самоизоляции и без особой необходимости не выходить из дома.
Согласно последним данным на 16 апреля, количество больных коронавирусом в Ярославской области составляет 62 человека. Из них 7 полностью вылечились, 55 находятся на лечении (5 в тяжёлом состоянии). Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных была составлена карта распространения коронавируса.