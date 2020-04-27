По официальным данным на 27 апреля, в Ярославской области с начала эпидемии коронавирус обнаружили у 409 человек. Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных мы составили карту распространения COVID-19 по региону.
За сутки в регионе выявлено ещё 25 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала в регионе 26 пациентов выздоровели, трое — умерли. На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) находятся 129 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1181 человек.
За последние сутки в России коронавирусом заразились еще 6198 человек, общее число зараженных — 87 147. В мировом рейтинге Россия переместилась на девятую строчку, оставив позади себя Китай (83,9 тысячи заражений), с которого и началась пандемия коронавируса. По данным университета Хопкинса, в мире
В Ярославской области на сегодняшний день действует режим самоизоляции. При этом стратегические предприятия региона и некоторые сферы среднего и малого бизнеса продолжают свою работу. Сегодня прошло заседание правительства Ярославской области, на котором губернатор Дмитрий Миpонов заявил o введении в регионе элeктронныx пропусĸов.
Всю информацию о коронавирусе в Ярославской области, известную на сегодняшний день, мы публикуем в обновляемой онлайн-трансляции.