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Тема дня Карта COVID-19 в Ярославской области
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Каждый день заражённых коронавирусом в России становится больше

Каждый день заражённых коронавирусом в России становится больше

По официальным данным на 27 апреля, в Ярославской области с начала эпидемии коронавирус обнаружили у 409 человек. Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных мы составили карту распространения COVID-19 по региону.

За сутки в регионе выявлено ещё 25 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала в регионе 26 пациентов выздоровели, трое — умерли. На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) находятся 129 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1181 человек.

За последние сутки в России коронавирусом заразились еще 6198 человек, общее число зараженных — 87 147. В мировом рейтинге Россия переместилась на девятую строчку, оставив позади себя Китай (83,9 тысячи заражений), с которого и началась пандемия коронавируса. По данным университета Хопкинса, в мире 2 971 477 случаев коронавирусной инфекции, скончались 206 544 человека. В лидерах по-прежнему Штаты (965,8 тысячи зараженных), на втором — Испания (число инфицированных превысило 226 тысяч), третье место у Италии (диагноз подтвержден у 197,7 тысячи человек).

В Ярославской области на сегодняшний день действует режим самоизоляции. При этом стратегические предприятия региона и некоторые сферы среднего и малого бизнеса продолжают свою работу. Сегодня прошло заседание правительства Ярославской области, на котором губернатор Дмитрий Миpонов заявил o введении в регионе элeктронныx пропусĸов.

Всю информацию о коронавирусе в Ярославской области, известную на сегодняшний день, мы публикуем в обновляемой онлайн-трансляции.

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коронавирусэпидемиярежим самоизоляции
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