В Ярославской области на сегодняшний день действует режим самоизоляции. При этом стратегические предприятия региона и некоторые сферы среднего и малого бизнеса продолжают свою работу. Сегодня прошло заседание правительства Ярославской области, на котором губернатор Дмитрий Миpонов заявил o введении в регионе элeктронныx пропусĸов.



Всю информацию о коронавирусе в Ярославской области, известную на сегодняшний день, мы публикуем в обновляемой онлайн-трансляции.