Обвиняемый Александр Гальцов сначала признал вину, а потом отказался от показаний Источник: Евгений Кошек / E1.RU

В зверском убийстве 64-летней женщины у железнодорожной станции через полтора года поисков обвинили 43-летнего айтишника Александра Гальцова. Он написал явку с повинной, но после смены адвоката отказался от показаний и заявил, что оговорил себя под пытками.

Мог ли специалист с зарплатой полмиллиона в месяц просто так гулять с огромным ножом? Почему защита призывает не доверять биллингу и полиграфу и кто на самом деле попал на видео? На эти и другие вопросы E1.RU попытался ответить в этом материале.

Убил, но оставил ценности

Тело 64-летней Тамары Грибановой нашли в Екатеринбурге на железнодорожных путях 26 апреля 2025 года. Оно лежало недалеко от станции Чапаевской.

Близкие Тамары рассказали E1.RU, что около 10:30 она оплатила покупки в магазине, а после пошла на остановку. Примерно в 11 утра Тамара была убита. Ее пять раз ударили ножом в область спины, живота и груди, но не сняли золото, и при ней остался телефон. Следователи возбудили уголовное дело.

Тамаре Грибановой было 64 года Источник: соцсети

Обстоятельства убийства сразу навели следователей на мысль, что причиной могла быть личная неприязнь. Однако кому могла перейти дорогу немолодая женщина?

Кадры работы следователей на месте трагедии Источник: Центральное МСУТ СКР

За убийцу объявили награду

За любую информацию о преступнике объявили награду — сначала 300 тысяч рублей, а потом полмиллиона. Однако она осталась невостребованной.

Через несколько дней задержали первого подозреваемого. О нем известно лишь то, что его отпустили за непричастностью. Следующий был пойман через несколько месяцев: подозрительный мужчина ходил недалеко от места преступления с молотком и гвоздодером, в его доме нашли шесть ножей. Но в итоге его причастность также не подтвердилась.

Также под подозрением были пациенты психбольницы, которая находится неподалеку. Один из них ранее был судим по похожим статьям — он нападал с ножом на женщин, напоминавших его мать. Суд отправил его на принудительное лечение. Проверялась версия, что он мог сбежать, но и она не нашла подтверждения.

Дочь погибшей Анна Грибанова обратилась за помощью к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

«Мою маму зверски убили 26 апреля 2025 года на станции „Чапаевская“. Прошло два месяца, а убийца до сих пор на свободе. Прошу оказать содействие в поиске преступника, который представляет общественную опасность», — говорила Анна.

Одним из главных доказательств всё это время оставалась видеозапись с регистратора локомотива: она запечатлела последние минуты жизни женщины. Рядом с ней стоял высокий мужчина.

Убийца пенсионерки попал на камеры поезда за несколько секунд до зверского нападения Источник: предоставлено Юлией Липинской

После обращения к Бастрыкину и личного приема у генпрокурора Гуцана делом начали заниматься активнее, привлекли дополнительные силы.

Через несколько месяцев после этого, в октябре 2026-го, был задержан айтишник Александр Гальцов, он написал явку с повинной и рассказал под видео, как и за что убил женщину. Суд арестовал Гальцова на время расследования.

Битва звездных юристов

На обжаловании ареста Гальцова столкнулись два медийных юриста из Екатеринбурга. Перепалка их с родственниками фигуранта и близкими убитой стала достоянием СМИ. Каждая из сторон обвиняла другую в меркантильности.

Александра Гальцова защищает один из самых известных свердловских адвокатов Сергей Колосовский, представлявший, например, интересы бывшего вице-мэра Виктора Контеева. С ним в паре работает другой медийный адвокат — Ангелина Малахова (представляла потерпевших по делу о мошенничестве экс-звезды «Дома-2» Яны Шевцовой).

Оппозицию ей составила юрист Юлия Липинская, известная по резонансным медицинским историям. Так, она помогала родителям, у которых четырехлетний мальчик умер после лечения зубов с наркозом. Кроме того, Липинская защищает звезд шоу-бизнеса, например Надежду Сысоеву из Comedy Woman в скандале с Мариной Федункив. В этом же деле она была представителем Анны, дочери убитой женщины.

Липинская ведет дело с самого начала и хорошо знакома с его деталями. В суде она заявила, что нет ни одного веского доказательства невиновности Александра Гальцова.

«Мы ознакомились полностью со всеми материалами дела, я в качестве представителя участвовала на каждой стадии. Больше 50 экспертиз было проведено по делу. И те защитники, которые сейчас участвуют, они не знают даже половины. Адвокат, который говорит о том, как Гальцов невиновен и что его отпустят. Это их мнение. Люди просто зарабатывают деньги на том, что говорят, будто оправдают кого-то, могут доказать их невиновность. Это их проблемы», — заявила Юлия.

Ее заявление вызвало недовольство у родственников обвиняемого. Это закончилось перепалкой в коридоре суда.

«Я сделаю всё, чтобы он получил заслуженное наказание», — резко отреагировала Липинская.

По ее словам, в деле есть множество экспертиз, рапорты оперативных сотрудников, биллинги, фото и видео обвиняемого, а также явка с повинной и его допросы. Но не все доказательства пока могут быть предъявлены, потому что дело еще расследуется.

Адвокат и родственники обвиняемого поспорили в коридоре суда Источник: Евгений Кошек / Е1.RU

В свою очередь адвокаты Гальцова отмели обвинение в своей меркантильности и напомнили, что пострадавшие сами сразу же подали иск о моральном вреде на 15 млн рублей.

«В первый же день заявили иск на такую сумму. И кто тут еще меркантильный?» — отметили защитники Гальцова.

Сергей Колосовский заявил, что признания получены после избиения, биллинг ничего не доказывает и в деле есть масса несоответствий. На фото и видео не Александр Гальцов, так как не совпадает даже рост.

«У него на коже следы от удара электрошоком. Это объективный факт. Ночью, когда человек ломается, с него берут какие-то мифические показания. Вот и все доказательства. Чтобы убийство следовало считать раскрытым, должно быть какое-то объективное доказательство. Какая-то деталь, которую следствие не знает. Здесь же появляется подробность: „Я носил с собой нож с лезвием 18 см“. Мы дожили до того момента, когда следователи и опера из поколения зумеров. Попробуйте нож с лезвием 18 см носить в кармане», — заявил Сергей Колосовский.

Сергей Колосовский — один из самых известных адвокатов Екатеринбурга Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В итоге Областной суд оставил Александра Гальцова под арестом. Доводы о его личности и положительная характеристика не возымели действия.

Айтишник-миллионер

Известно, что Александр Гальцов окончил УрГЭУ-СИНХ по специальности «программист», работал в банке ведущим инженером-аналитиком. Получал почти 400 тысяч рублей в месяц. Ему 43 года, он женат, воспитывает двоих несовершеннолетних детей. Не судим.

Гальцов не служил в армии. По его словам, он проходил лечение, так как слышал какие-то голоса в голове и из-за этого не попал под призыв. С тех пор жалоб у него не было, на учете нарколога и психиатра не состоял. Диагнозы, связанные с расстройствами психики, есть у некоторых его родственников.

«Уравновешенный, спокойный, добрый человек. Всегда урегулирует конфликты, проявляет невероятное терпение. Всегда помогает людям. Он оплачивает учебу, помогает мне с детьми» — так характеризует Гальцова его жена Мария.

Его мама говорила, что не помнит у сына вспышек агрессии или драк даже в детстве.

«Он всегда спокойный был, учился хорошо, в пример его ставили. Успешно окончил техникум, потом стал зарабатывать. Денег не просил у меня, наоборот, сам помогает», — заявила на суде Надежда Кузьминична.

На суде о мере пресечения обвинение предъявило следующие доказательства: биллинг (геолокация телефона Гальцова), видео из кабины локомотива и его признание. Сразу после задержания Гальцов подробно рассказал и потом показал на видео, как убивал женщину. Но потом, после смены адвоката, изменил позицию и заявил, что признание из него выбили под пытками.

«Мне очень не понравился ее презрительный взгляд»

«Я пошел на ж/д станцию, чтобы на табло проверить расписание поездов (ранее попадался на том, что в онлайн-расписании были неточности). Для самозащиты от наркоманов, посещающих расположенную рядом лесополосу, взял с собой нож с лезвием около 15–18 сантиметров. Раньше уже носил его с собой», — пишет в явке Александр Гальцов.

Поднявшись на станцию, он направился по ней вдоль путей в сторону Кольцово.

«При этом я обратил внимание, что на остановке на станции под навесом стоит пожилая женщина. В руках у нее была банка пива. Она была одета в куртку светлого цвета, синие джинсы, в очках. Я ее не знал, не разговаривал с ней. Прошел мимо нее и встал за остановкой.

«Пока я шел мимо нее, она косо на меня посмотрела. Помню, что мне очень не понравился ее презрительный взгляд». Александр Гальцов фрагмент из явки с повинной

Это единственный мотив, который указывает Александр.

«После чего я решил убить ее, но перед этим немного подождать, чтобы с обеих сторон пошли поезда. Дождавшись нужного момента, я подошел к ней и нанес ей около 5–6 ударов имевшимся у меня ножом. Удары наносил в грудь и спину, так как она от меня отвернулась, закрываясь от ударов. Нож я потом выкинул в кусты, точное место не помню», — говорит обвиняемый.

Далее он подробно рассказывает, как возвращался домой и по пути зашел в магазин, чтобы попасть на камеры.

Я зашел в магазин „Магнит“ на улице Артема, 1. По пути я курил, так как у меня сильно подскочил адреналин, я нервничал. Александр Гальцов фрагмент из явки с повинной

«Я зашел в магазин, приобрел там какие-то продукты, после чего пошел домой. Я знал, что на фасаде магазина установлена видеокамера, и хотел, чтобы она меня запечатлела, чтобы, в случае если меня будут опрашивать сотрудники полиции, у меня была возможность объяснить, что я просто ходил в магазин. Об этом я никому не рассказывал», — говорит обвиняемый.

Первое время я переживал, что меня найдут, но потом успокоился, так как видел публикации в СМИ, что подозревают маргинальных лиц и что уже кого-то задержали. Александр Гальцов фрагмент из явки с повинной

Версия про пытки

«Я не совершал этого преступления. Всем, кто меня истязал, я это повторял», — заявил в суде Александр Гальцов.

По его словам, его били, давили на позвоночник. Подсказывали хронологию, показывали видео с камер, чтобы он понял маршрут и какое было преступление. Водили электрошокером по ноге.

«После этого включили видеозапись, и я шел всё показывать и рассказывать», — утверждает обвиняемый.

По словам адвокатов, Гальцова избили. Вред здоровью не зафиксирован, но есть фото со следами повреждений.

«Все признания, на которые сейчас ссылается следствие, добыты незаконным путем. Его реально избили. Кроме его признаний и полиграфа, который тоже требует анализа, у следствия ничего нет».

Он просто оказался слабым характером. Он мог отказаться от полиграфа, он этого не сделал.

На фотографиях не он, на видеоматериале, который предоставляет следствие, не он. То, что у него базовая станция привязана к телефону, так он живет в 100 метрах от этой железнодорожной станции, на Шолохова. Они просто выбрали время, когда Тамару Тимофеевну убили, и его включили. А повод-то к убийству какой? Кулон сняли. Ну какой у пенсионерки в 64 года может быть кулон? За 2 тысячи рублей? А он 400 тысяч зарабатывает», — заявлял Антон Гусев, адвокат, который работал с Гальцовым сразу после задержания.

Адвокат также рассказал, что в день убийства Тамары Грибановой Александр Гальцов проводил время с семьей.

«Жена говорит: „Он в 10:00 проснулся, как обычно. И мы с ним сели выбирать квест, на какой поедем вечером с детьми“. И они в 6 часов уже были в „Высоцком“ на квесте. Есть фотографии, где он сидит беззаботный с двумя сыновьями с женой, счастливая семья. Неужели человек, убивший 4–5 часов назад старушку, будет сидеть вот так беззаботно? Наверняка, если бы у него даже и был какой-то позыв на это действие, это было бы отражено на его лице», — добавил Антон Гусев.

В СИЗО Александр Гальцов повредил себе шею и попал в медблок. Это случилось вскоре после суда, где ему продлили меру пресечения.

«Он ранил себя в шею. Возможно, это была попытка суицида. Сейчас его жизни ничего не угрожает, но на всякий случай его перевели в медицинский блок. Также его проверяют на вменяемость в связи с не совсем адекватным поведением», — сообщил E1.RU осведомленный источник из числа окружения Гальцова.

История браузера и полиграф

Гальцова проверили на полиграфе, результат оказался не в его пользу.

Были выявлены психофизиологические реакции, обусловленные его информированностью об обстоятельствах убийства Грибановой. В том числе — сколько раз и куда ее ударили ножом.

Согласно заключению, информация об этих обстоятельствах, вероятно, получена в момент нанесения ударов ножом в грудь пожилой женщине, а не из СМИ или рассказов местных жителей.

Изучив его физиологические реакции и сравнив с контрольными вопросами, эксперт-полиграфолог сделал вывод, что Гальцов видел Грибанову, в момент нападения был рядом с ней, видел, как ей был нанесен удар ножом, держал этот нож в руке.

На компьютере у него нашли поисковые запросы о самых известных маньяках. Айтишник начал интересоваться этой темой незадолго до убийства. Не исключено, что это просто совпадение.

«Он искал фильмы про маньяков, изучал теорию. Сам по себе этот факт не является доказательством убийства, но наводит на размышления в совокупности с остальными: прогулки с огромным ножом, странный маршрут, нехарактерные для него покупки в магазине, сделанные как будто для отвода глаз», — рассказал E1.RU осведомленный источник.

По одной из версий, триггером для совершения убийства стал неодобрительный взгляд женщины.

«У него очень высокое самомнение. И то, что она с презрением посмотрела на него, человека с двумя высшими образованиями, весьма состоятельного, могло вывести его из себя», — сообщил наш собеседник.

Дочь обвиняемого против юриста потерпевшего

Дочь екатеринбуржца Александра Гальцова, обвиняемого в убийстве женщины у железнодорожной станции, записала эмоциональное сообщение в соцсетях. Она просит поддержать отца.

«Сначала он дал признательные показания, после чего отказался от них и рассказал, как именно были получены эти признательные показания. Его избивали, пытали, душили и угрожали. Я бы тоже очень хотела, чтобы нашли виноватого и он понес наказание, но я хочу, чтобы нашли именно действительно виновного», — утверждает Алиса.

Она также говорит, что ее отца заставили выучить показания, которые он должен был озвучить на видео.

«Мой отец говорил, что показать он этого не может, так как он этого не делал. После чего ему просто рассказали детали данного преступления. Фактически ему дали готовую историю, которую он должен был воспроизвести. Когда мой отец рассказывал что-то не так, как хотели от него сотрудники, его снова заталкивали в машину и применяли пытки», — говорит дочь.

По ее словам, папе не было никакого смысла совершать это убийство.

«Он образованный человек, ведущий инженер в крупной IT-компании. У него жена, трое детей, хорошая карьера, всё окей по жизни. Он любящий, прекрасный отец, которого я очень люблю, который на меня никогда не ругался. Меня никогда не били в детстве. Я помню, как я сидела над математикой, плакала от того, что я ее не понимаю. Мой папа сидел рядом и искренне пытался узнать у меня, почему я плачу, почему я переживаю. Он замечательный человек», — говорит девушка.

Публикуем обращение дочери Александра Гальцова (в сокращенном виде) Источник: соцсети

Также она критически высказалась в адрес доказательств и представительницы потерпевшей.

«Как юрист может без заключения суда заявлять, что человек — преступник? Круто! При этом говорят, что наши адвокаты хотят нажиться на этом деле, хотя не наши адвокаты подали иск на 15 миллионов рублей», — говорит Алиса.

В свою очередь, Юлия Липинская прокомментировала критику в свой адрес.

«Я доверяю фактам. Говоря о пытках и побоях, надо начать с того, кем это установлено. Может быть, есть экспертиза, которая подтвердила причинение вреда здоровью или в отношении следователя возбудили уголовное дело за пытки? Нет! Можно много говорить о каких-либо мнениях родственников или их адвокатов, только подтверждений на сегодняшний день их словам никаких нет», — говорит юрист.

В настоящее время расследование продолжается. Силовики проверяют айтишника на причастность к другим убийствам.

Напомним, резонансное убийство произошло 26 апреля 2025 года на железнодорожной станции Чапаевской.