Кажется, мы просто соскучились по этой эстетике… Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В мире, где удаленка перестала быть синонимом свободы и превратилась в бесконечный день сурка с зум-созвонами и тишиной собственной квартиры, зумеры придумали новый спасательный круг.

Оказалось, что молодому поколению, которое громче всех кричало про нежелание работать «на дядю», до боли хочется стабильности, живого общения и четкого графика. И за это они готовы променять уютные худи на офисные пиджаки.

Молодая сотрудница Кристина Хивинцева из 63.RU почувствовала, что маятник качнулся обратно, на своем опыте: когда сменила самозанятость на трудовой договор. Далее — рассказ журналистки от первого лица.

Кристина Хивинцева журналист 63.RU Личный сайт

В нашем мире всё очень взаимосвязано. Не новость, и всё-таки меня это каждый раз удивляет.

Вчера увидела несколько картинок на Pinterest с девчонками в очках и пиджаках, позирующих за рабочими компьютерами. На выходных встретилась с подругой, которая месяц назад сменила творческую работу на деятельность в компании с графиком 5/2 и ежедневными походами в офис.

Я и сама совсем недавно была самозанятой на удаленке, а теперь — трудовой договор и запал научиться работать в офисе.

Задав «Яндексу» вопрос, почему мы всё чаще стремимся уйти от свободы и начать вновь заигрывать с эстетикой «офисных клерков», я наткнулась на ряд мнений таких «перевертышей». Оказывается, не только со стороны соискателей есть стремление вернуться «под крыло» работодателей. Компании и сами активно «возвращают сотрудников в офисы».

Тенденция оказалась настолько взаимной, что невольно задаешься вопросом: кто в этом танце ведет?

Немножко «британских ученых» и цифр…

В исследованиях Gallup — старейшего института изучения общественного мнения, который в 1936 году единственный точно предсказал победу Франклина Рузвельта на выборах, — говорится: только 23% зумеров хотели бы работать полностью из дома. Для сравнения, среди старших поколений таких 35%.

При этом именно поколение Z чаще всех говорит о том, что хочет видеться с коллегами в офисе. Главная причина — одиночество: 27% молодых сотрудников чувствуют себя одинокими «часто». Это почти вдвое больше, чем у поколения X, и почти втрое больше, чем у бумеров.

Опрос 8 тысяч респондентов медицинской страховой компании Bupa, на который ссылается The Independent, подтверждает ту же картину: 38% людей 16–24 лет чувствуют себя изолированными из-за удаленной работы, а 45% ищут работу с более высоким уровнем живого общения.

Эстетика, чтобы выжить

На волне социально-экономических изменений появляется культура corporate life, которая набирает обороты в интернете среди молодого поколения.

Хэштег #corporatelife в TikTok уже перевалил за 2 миллиона публикаций, сообщается в материале Financial Times за февраль 2026 года. А отдельные ролики в формате «полный рабочий день corporate girl» набирают до 6 миллионов просмотров.

Основная идея тренда — романтизировать повседневность, которая была у большинства до covid-карантина с его зум-созвонами и потихоньку возвращается обратно.

Офисное пространство, кофемашина и кулер под боком, корпоративная культура, мерч, любимые коллеги за столиками напротив. А главное — четко установленный рабочий день с 9:00 до 18:00, что дает то, чего не даст ни одна удаленка, — полностью свободное от работы время: и физически, и ментально.

Тренд corporate life в основном подхватили девушки. В своих видео они транслируют, как им удается сохранять свой life-work balance — гармоничное сочетание работы и всех остальных сфер жизни. Новая эстетика также очень сопряжена с модой — тот же office core, только докрученный до полноценного лайфстайла. А как известно, одежда — отличный нативный способ «перепрошивки мозгов».

Искусство порождает реальность

Также этот тренд работает на чувстве ностальгии. А мы — поколение, которое «играет» в жизнь, — ищем каждый раз новые сюжеты и роли. Мы сначала примеряем на себя образ из Pinterest или любимого сериала, а потом наша жизнь подтягивается до этого сценария.

Вспомним самые популярные фильмы и сериалы последнего десятилетия XX века и первого десятилетия XXI — это же буквально ода работе. Часто эта ода звучит из женских уст. У нас буквально «только что» появилась возможность развиваться в карьере наравне с мужчинами и занимать руководящие позиции в больших корпорациях — отсюда и вдохновение.

«Секс в большом городе» с героиней-юристом Мирандой Хоббс, «Из 13 в 30» — фильм, где 13-летняя девочка загадывает желание проснуться «30-летней и успешной» и становится соредактором крупного журнала.

Это кино объединяет образ успешного, стабильного молодого человека или молодой девушки с комфортным уровнем жизни, статусным окружением и корпоративными привилегиями в духе бесплатной стоматологии или такси. Внешние атрибуты также повторяются и клонируются — деловой костюм и на мужчинах, и на женщинах, строгие силуэты, хлопок, «белые воротнички».

Помимо всего прочего, по этому просто соскучились: устали от мешковатых худи, от перебоев в Сети, от гонки, где ты один против всех, от финансового положения «то пусто, то густо». Офис решает ряд этих проблем (но не говорю, что не подкидывает новых).

Зумер, который решился

Теория, конечно, хороша. Но как на практике?

22-летняя самарчанка Евгения Дядченко оставила в прошлом профессию организатора детских праздников, поставила на паузу продюсирование рекламных съемок в союзе с парнем-видеографом и вышла в офис — на должность менеджера по внутренним коммуникациям и корпоративной культуре в крупной аптечной компании. Теперь она работает 5/2, и ей это нравится.

Женя окончила бакалавриат по направлению «журналистика», но уже успела попробовать себя в разных сферах Источник: Евгения Дядченко

— В какой момент ты поняла, что хочешь поменять фриланс на офис с жестким графиком? Что стало катализатором смены курса?

— Я думаю, что решение пришло, когда я заканчивала университет и писала диплом.

Я, так сказать, свела дебет с кредитом и поняла, что я в текущий момент жизни не могу кормить себя, делать какие-то накопления чисто на фрилансе. Это очень сложно, потому что это максимально нестабильная работа. Она условно сезонная.

Например, после Нового года во всей творческой фриланс-сфере жуткий простой. После праздников у людей заканчиваются деньги, и в январе–феврале очень мало заказов. Только к 23 февраля начинается более-менее хлебный период. И это не только зимой, это я как пример привела.

Какой-то период Женя работала аниматором, наряжалась в Снегурочку, фею и не только Источник: Евгения Дядченко

Фриланс — это круто, когда ты учишься в университете, потому что ты можешь совмещать работу со студенчеством, сам регулируя нагрузку. Но когда ты выходишь во взрослую жизнь, ты не можешь себе позволить там поработать, тут подхалтурить. Фриланс сейчас, насколько я вижу, очень нестабильный. К тому же на фрилансе сложно набраться опыта, потому что часто ты просто делаешь наугад.

Образы ей очень к лицу! Источник: Евгения Дядченко

— Как выглядит твой рабочий день сейчас?

— Ну, прихожу на работу, сажусь за компьютер, открываю рабочую почту, смотрю, какие у меня на сегодня есть задачи, и начинаю их выполнять.

Я ведущий менеджер по внутренним коммуникациям и корпоративной культуре. Задачи у меня максимально разнообразные. С коллегами мы делаем абсолютно всё, что только можно представить: корпоративные рассылки, какие-нибудь мероприятия, акции для сотрудников. Также курируем внутренние движения, например зожников и волонтеров. Занимаемся страницами на рекрутинговых сайтах, работаем с документами.

Мой рабочий день никогда не выглядит одинаково — и это очень меня радует. Нет времени ковыряться в носу и смотреть тиктоки.

— Какие плюсы есть в офисной работе, которых не было на фрилансе?

— Первый — это финансовая стабильность. У тебя точно два раза в месяц будут выплаты, на которые можешь рассчитывать. Потому что, когда ты работаешь на фрилансе, очень часто оплату могут перенести или вообще в последний момент окажется, что тебе заплатят меньше или ты вовсе не получишь денег.

Второе — есть оплачиваемые больничные и отпуска, соцпакет, что на фрилансе найти невозможно.

Третий плюс — интересные коллеги. Раньше я работала в основном со сверстниками, и в таком окружении не очень чувствовалось развитие, а сейчас вокруг меня — опытные люди, у которых правда очень большой рабочий бэкграунд. Они могут многое рассказать, показать, обучить, дать информацию, которую ты абы где не получишь.

Я как личность очень сильно выросла за это время. Чувствую, как каждую неделю становлюсь лучше и профессиональнее.

Женя на корпоративной фотосессии в офисе Источник: Евгения Дядченко

Отдельно Женя отмечает, что график 5/2 ей подошел больше, чем свободный:

— Работа 5/2 мне нравится, это очень дисциплинирует. Когда ты молодой, тебе хочется где-то ночь не поспать, забив на режим, но на самом деле это нехорошо. Это бьет по центральной нервной системе и очень тебя дезорганизует. Ты не можешь нормально делать никакие дела, когда у тебя график сикось-накось.

На фрилансе ты работаешь и в выходные, и по ночам, и в абсолютно случайное время. На самом деле тяжелее, чем каждый день рано вставать. Я засыпаю каждый вечер в условные 23:00 и встаю каждый день в 6:30 утра. Иногда хочется поспать подольше, но в целом я чувствую себя лучше, у меня циркадные ритмы налаживаются. Качество моей жизни улучшается. Даже на выходных я, честно говоря, рано встаю и рано ложусь, потому что это удобно.

Работа 5/2 в целом дает точное понимание, что после 18:00 ты уже можешь быть свободной и планировать личные дела, не думая о том, что вдруг мне сейчас скинут срочный заказ.

Женя работает в офисе с 9:00 до 18:00 Источник: Евгения Дядченко

— И всё-таки, какие есть минусы?

— Основным минусом для себя я считаю то, что нельзя в какой-то рандомный день взять себе выходной или уйти пораньше на два часа. Для этого нужно писать заявление на отгул, а потом эти часы отрабатывать.

Еще один минус для меня сейчас, что я работаю с людьми, которые очень круто во всём шарят, а я не совсем. Мне бывает сложно в этом плане, но я думаю, что со временем войду в ритм и это не будет для меня проблемой.

Дополнительный нюанс, что на фрилансе есть шанс заработать больше в какой-то период, а здесь у тебя всегда одинаковая зарплата. Честно, я не считаю это какими-то прям серьезными минусами для себя.

Я чувствую, что делаю что-то полезное. Я вижу результат своей работы каждый день, и мне это очень нравится. Радует ощущение, что я взрослый, полноценный человек, который уже финансово сепарировался от родителей.

— От чего ты больше всего кайфуешь, работая в большой корпорации?

— В большой корпорации я кайфую именно от системы, которая там есть. У нас есть классная возможность обучения и адаптации, если ты что-то не умеешь или нужно подтянуть какой-то навык.

Например, я вообще не умела работать в Excel, но мне компания предоставляет курсы по Excel, по PowerPoint, еще по каким-то вещам, которые я сама бы, наверное, очень долго изучала. Также у нас в компании есть специалист, который занимается адаптацией, с которым можно в любой момент поговорить. Если тебе что-то непонятно или сложно, он объяснит, что и как надо делать, проведет с тобой действительно полезную беседу.

Это очень круто, потому что ты чувствуешь, что тебя поддерживают, что ты не предоставлен сам себе. Еще я кайфую от разных «плюшек», которые дает корпорация. Это, например, бесплатные обеды, мерч — реально здорово и приятно.

Не сделала фоточку в лифте — не сходила на работу! Источник: Евгения Дядченко

— Есть ли что-то, что тебя до сих пор удивляет на новом месте работы?

— Да, честно говоря, меня всё удивляет на новом месте работы.

Удивило, что наше рабочее пространство комфортное и обустроенное (я всегда представляла офис как что-то такое архаичное, со старыми, плохо работающими компьютерами, с каким-то одним кулером с протухшей водой).

Я до сих пор в шоке, что у нас на входе стоят «вертушки», через которые нужно проходить по отпечатку пальца. Для меня это чудо техники, я реально такого никогда не видела.

Меня также впечатляет масштаб: сколько людей работает у нас. В компании больше тысячи человек только в Самаре, и меня это просто шокирует. Я с огромным количеством людей взаимодействую — и это прекрасно.

— Как поменялось твое отношение к выбору работы? Случились ли какие-то инсайты?

— Самый основной инсайт: работа 5/2 — это не страшно. Сейчас очень модно говорить, что «я не буду работать на дядю», что график 5/2 — рабство и так далее, но это вообще не так. Для меня это очень комфортно.

Когда я училась в университете, то работала в другой компании удаленно из дома. Это было ужасно. Ты просыпаешься утром и целый день сидишь в своей квартире. Ни с кем не разговариваешь, молча что-то делаешь — живешь как отшельник и начинаешь медленно сходить с ума.

В новом режиме мне нравится разграничение, что дом — это дом, а работа — это работа.

Евгений Волков и Евгения Дядченко едут домой после совместных съемок Источник: Евгения Дядченко

— Как часто ты замечаешь, что друзья уходят из отдельных творческих проектов в стабильный рабочий режим?

— Частенько. Есть много ребят, кто начинал зарабатывать на фрилансе, там и остался. Но есть и много тех, кто ушел.

Многие эмоционально выгорают от творческих проектов и идут во что-то более спокойное, монотонное и рутинное. Некоторые, наоборот, из офиса уходят во фриланс. Это зависит от человека и от этапа, который он проходит.

Но опять же, сейчас время достаточно нестабильное, поэтому много людей выбирает постоянство, потому что надо как-то выживать.

А я думаю…

Когда нет чувства безопасности, ты будешь искать его везде. Хвататься за соломинки, лишь бы найти островок стабильности. Работа на корпорацию стала для нас, зумеров, одной из внешних опор — знакомой, понятной, долгоиграющей.

Почему тренд подхватили именно зумеры? Потому что мы — чуть ли не самое тревожное поколение, больше других склонное к эскапизму. Нам бы всем пледик, «убаюкивающего» коллегу постарше и уверенность, что завтра хватит денег на лавандовый раф.