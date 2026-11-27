Даже большое количество выходных не всегда помогает отдохнуть Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

График «сутки через двое» или «сутки через трое» может показаться удобнее обычной пятидневки, ведь выходных получается больше. Однако такой режим может серьезно подорвать здоровье. О последствиях ночного графика рассказала Городским медиа невролог, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

По ее словам, главный вред от работы по ночам — сбой биологических часов организма. Из-за него могут нарушиться суточный ритм выработки гормонов, общая активность, давление и другие процессы. Хуже всего влияет чередование ночных и дневных смен. Например, после дежурства человек отсыпается, возвращается к обычному ритму, а через несколько дней снова выходит в ночь.

«Прежде всего страдает нервная система. Из-за недосыпания ухудшаются память, внимание и скорость реакции, человеку становится сложнее принимать решения и справляться с привычными задачами. При длительном нарушении сна повышается риск депрессивных расстройств», — рассказывает врач.

Недосып и нарушение суточных ритмов также мешают нормальному снижению артериального давления по ночам, изменяют регуляцию сердечного ритма и усиливают стресс для организма. При длительной работе по сменному графику увеличивается риск артериальной гипертензии и других сердечно-сосудистых заболеваний.

При ночной работе важно следить за нарушениями сна и усталостью. Если даже после выходных вы постоянно чувствуете себя вымотанными, не высыпаетесь, забываете привычные вещи и совершаете ошибки, это повод изменить график. Насторожить должны и регулярная бессонница, раздражительность, тревога, подавленное настроение, скачки артериального давления.

«Важно помнить: несколько выходных после суточной смены не всегда компенсируют накопившийся недостаток сна и рассогласование циркадных ритмов. Поэтому оценивать удобство рабочего графика стоит не только по количеству свободных дней, но и по тому, насколько хорошо организм может адаптироваться к нему», — отмечает Екатерина.

Эксперт рекомендует после ночных смен как можно скорее ложиться спать в темной прохладной спальне и выделять на сон достаточно времени — для взрослых это порядка 7–9 часов. При возможности стоит избегать частого чередования дневных и ночных смен или нескольких длинных дежурств подряд.