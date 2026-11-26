Хоть праздника официально раньше не было, он обладает глубокой историей Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собрали главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 26 ноября.

Кто получит две зарплаты в декабре

В декабре многим работающим россиянам придет сразу две зарплаты. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Если дата выплаты зарплаты в итоговый расчет за декабрь приходится на период с 1-го по 10-е число, то ее выплатят не позднее 30 декабря, соответственно, получится, что в декабре на одно зачисление будет больше, а в январе, соответственно, на одно меньше, так как средства будут выплачены заранее», — сказал Балынин в беседе с ТАСС.

В январе придет только аванс. Итоговый расчет за этот месяц поступит в начале февраля.

Россиян ждет 13-я пенсия

В 2027 году россиян ждет 13-я пенсия. Правда, получить ее за один платеж не получится.

«У неработающих получателей пенсии — это большинство пенсионеров нашей страны — выплаты (в 2027 году. — Прим. ред.) в среднем увеличатся на 2,4 тысячи рублей в месяц и составят 30,2 тысячи рублей. За год такое повышение сопоставимо с еще одной, 13-й пенсией — 28,8 тысячи рублей фактически», — рассказал глава Социального фонда России Сергей Чирков.

Пенсии будут расти быстрее, чем в 2026 году. Их проиндексируют дважды. Сначала они увеличатся с 1 февраля на 6,8%, затем с 1 апреля — еще на 3,3%.

Правила приема в вузы изменили

Правила приема в вузы меняют уже с этого учебного года. Соответствующий законопроект приняли в Госдуме во втором и третьем чтении.

Изменения коснутся олимпиадников. Сейчас поступать в вуз без вступительных испытаний могут как победители, так и призеры. Поправками предлагается оставить это право только за победителями олимпиад. При этом призеры могут получить 100 баллов за ЕГЭ по соответствующему предмету.

Землю начнут раздавать бесплатно

Земельные участки для строительства домов будут бесплатно раздавать. Подробности правительственной инициативы раскрыл вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Мы подготовили инициативу [по развитию ИЖС] о том, что свободные земельные участки, не обремененные ничьими правами, — если мы примем этот закон, можно будет оперативно их откадастрировать, выделить и предоставлять даже бесплатно», — сказал Марат Хуснуллин в ходе правительственного часа в Госдуме.

Просто так землю никто не даст. Человек за три года должен построить жилье. Если он не уложится в срок и не зарегистрирует дом, то придется платить.

В Байкале нашли опасные токсины

В Байкале и водохранилищах Ангары нашли цианобактерии, которые вырабатывают опасные вещества. Это выяснили сотрудники Лимнологического института СО РАН.

Опасные соединения могут поражать печень и оказывать паралитическое воздействие на нервную систему людей и животных. В некоторых местах их концентрация в сотни раз превысила допустимые нормы Всемирной организации здравоохранения. Особенно остро ситуация стоит в местах, где много туристов.

Чтобы избежать проблем, ученые советуют не пить воду из озера вблизи берега, даже если она кажется чистой. При купании стоит избегать мест с явными признаками цветения (зеленоватой или бурой пленкой на поверхности и неприятным запахом). Рыбу перед употреблением нужно термически обрабатывать, пишут «Известия».

В Вологде от истощения умерла пятилетняя девочка из многодетной семьи

В Вологде пятилетняя девочка умерла от истощения. Ее семилетний брат попал в реанимацию, еще девять детей госпитализировали.

Семья воспитывала 12 детей, 11 из них несовершеннолетние. Они пропускали школу и жили в антисанитарных условиях.

Мать дала показания, где заявила, что надеялась откормить ребенка кашей. Отец всегда отказывался от продуктовой помощи. Родителей задержали. Все подробности о трагедии мы рассказываем в отдельном материале.

Скоро начнется продажа субсидированных авиабилетов

«Аэрофлот» с 1 декабря начнет продажу авиабилетов по субсидированным тарифам на 2027 год. Об этом сообщили в компании.

Купить билеты на период с января по март 2027 года можно будет начиная с 1 декабря 2026 года. На апрель — октябрь 2027 года — с 15 декабря 2026 года. Перечень субсидируемых государством авиаперелетов в 2027 году расширится и охватит 26 направлений.

Операции начнут планировать с помощью ИИ

Разработка приложений на основе искусственного интеллекта (ИИ) ведется в центре имени академика Н. Н. Бурденко. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

ИИ будет помогать спланировать сам ход операции и тем самым сократить время и наркозную нагрузку. Также это должно минимизировать риски для пациента до минимальных, отметил Мурашко в интервью «Вестям».

В декабре можно будет увидеть суперлуние

Самую крупную полную Луну года можно будет увидеть 24 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Суперлунием называют совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты Луны (наиболее близкой к Земле точкой лунной орбиты), при котором разница во времени между событиями минимальна. 24 декабря временной промежуток между событиями составит минимальные семь часов и одну минуту.

Почему исчезли серийные убийцы

Классические серийные убийцы почти исчезли. Причину этого явления объяснил профессор кафедры клинической и судебной психологии факультета юридической психологии МГППУ Николай Дворянчиков.

«Классические серийные убийцы почти исчезли, но не потому, что преступники научились контролировать свои желания, а скорее потому, что технологии и общественная бдительность (в том числе деанонимизация за счет средств контроля) не позволяют им совершить второе или третье убийство», — сказал Дворянчиков.

В первую очередь на это повлияли анализ ДНК, видеонаблюдение, отслеживание по GPS и мобильным телефонам, а также межрегиональный обмен полицейскими данными, объяснил профессор в беседе с «Газетой.ru».

В ГД предложили добавить больше пенсионных баллов родителям с маленькими детьми

Родители детей до полутора лет должны получать по 10 пенсионных баллов за каждый полный год ухода за ребенком. Соответствующее обращение министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову направил депутат Госдумы Сергей Миронов.

По действующим правилам за первого ребенка государство начисляет родителям всего 2,7 балла, за второго — 5,4 балла, за третьего — 8,1 балла. Миронов считает, что этого недостаточно. По его мнению, их увеличение будет способствовать повышению пенсионных прав граждан и улучшению демографической ситуации в стране.

Какие имена чаще всего давали новорожденным

Имя София является самым популярным для новорожденных девочек в России шестой год подряд, среди мужских имен четвертый год лидирует Михаил. Это следует из данных ЗАГСа.

Именем София в этом году назвали более 17 тысяч девочек. В пятерку имен-лидеров также входят Анна, Ева, Мария и Варвара.

Среди имен для новорожденных мальчиков лидирует Михаил, так назвали более 22,6 тысячи россиян. Также в топ-5 в 2026 году входят Александр, Артем, Матвей и Тимофей, пишет РИА Новости.

ИИ скоро станет коммунальной услугой

Искусственный интеллект скоро станет такой же коммунальной услугой, как вода или электричество. Об этом заявил старший вице-президент Сбербанка Антон Фролов.

«ИИ в ближайшем будущем станет, по сути, коммунальной услугой, как вода или электричество — тем, к чему доступ должен быть у каждого», — сказал Фролов в интервью Forbes.

По его словам, ИИ-помощники постепенно заменят привычные приложения в смартфонах. Они будут решать различные бытовые задачи: организацию праздников, бронирование отелей, столиков в ресторанах и покупку билетов.

Появился новый праздник

Для россиян появится новый праздник. Президент России Владимир Путин уже подписал соответствующий указ.

Праздник будет посвящен всероссийскому Дню детской книги. Датой выбрали 26 марта.