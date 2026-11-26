Семья жила в ненадлежащих условиях (архивное фото) Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В многодетной семье в Вологде погибла девочка от истощения, ее брат находится в больнице. Об этом сообщили в СУ СК России по Вологодской области.

Семья, в которой воспитывались 12 детей, 11 из которых несовершеннолетние, состояла на профилактическом учете. По версии следствия, они проживали в ненадлежащих жилищно-бытовых условиях.

«Законными представителями должный уход за детьми не осуществлялся. Должностными лицами органов системы профилактики своевременные меры по защите прав и законных интересов несовершеннолетних приняты не были, в связи с чем 5-летняя девочка скончалась в состоянии истощения», — говорится в сообщении Следственного комитета в MAX.

Ее старший брат находится в больнице в истощенном состоянии. Врачи оказывают мальчику медицинскую помощь.

Сейчас решается вопрос об изъятии детей из семьи. Их хотят поместить в специализированные учреждения.

Возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетней (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (ч. 1 ст. 293 УК РФ). С участием родителей проводятся следственные действия.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Уже назначили необходимые судебные экспертизы, допрашивают должностных лиц, медицинских работников и родственников семьи.