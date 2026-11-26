В многодетной семье в Вологде погибла девочка от истощения, ее брат находится в больнице. Об этом сообщили в СУ СК России по Вологодской области.
Семья, в которой воспитывались 12 детей, 11 из которых несовершеннолетние, состояла на профилактическом учете. По версии следствия, они проживали в ненадлежащих жилищно-бытовых условиях.
«Законными представителями должный уход за детьми не осуществлялся. Должностными лицами органов системы профилактики своевременные меры по защите прав и законных интересов несовершеннолетних приняты не были, в связи с чем 5-летняя девочка скончалась в состоянии истощения», — говорится в сообщении Следственного комитета в MAX.
Ее старший брат находится в больнице в истощенном состоянии. Врачи оказывают мальчику медицинскую помощь.
Сейчас решается вопрос об изъятии детей из семьи. Их хотят поместить в специализированные учреждения.
Возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетней (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (ч. 1 ст. 293 УК РФ). С участием родителей проводятся следственные действия.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Уже назначили необходимые судебные экспертизы, допрашивают должностных лиц, медицинских работников и родственников семьи.
Обновлено в 11:16 (мск): девять детей из многодетной семьи сейчас находятся в больнице, рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Самому младшему ребенку из 12 нет и года.
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