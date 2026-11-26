А собачку жалко… Источник: «Кинопоиск»

Комедия «Дедмобиль» (12+) вышла на экраны российских кинотеатров. Главные роли сыграли Юрий Стоянов и Виктор Хориняк. Журналист и постоянный автор кинорецензий на 63.RU Надежда Губарь уже посмотрела фильм и делится впечатлениями. Далее — от первого лица.

Знаете, мне не впервой ругать фильмы. Хвалить тоже. Второе по независящим от меня причинам случается реже.

Сегодня произошла еще более любопытная ситуация — мне практически нечего сказать о фильме. В разряд хороших его однозначно не отнести, но и плохим не назвать по причине какой-то лютейшей беспомощности.

Вышедший только что в прокат «Дедмобиль» — фильм, который держится только на харизме Юрия Стоянова.

Главному герою нужно изображать водителя Источник: «Кинопоиск»

Картина заявлена как лирическая комедия. Пожилой водитель лимузина Валера остался без работы, на операцию его любимому псу Линкольну срочно требуются деньги. Помощь неожиданно приходит от… беспилотного такси, которое «сбежало» от разработчиков.

Такси нужно поднять рейтинг, чтобы его не удалили из приложения. Искусственный интеллект предлагает Валере притворяться шофером, чтобы пассажиры не боялись пустого водительского кресла. А выручка, соответственно, пойдет на лечение собаки.

Кажется, у городского роуд-муви неплохой потенциал. Похожую историю вы могли наблюдать в комедии «Добрый доктор». Там пара противоположных по характеру героев — частный ворчливый доктор Юрий Стоянов и курьер-недотепа Виктор Хориняк — ездили по вызовам. Это было легко, предсказуемо, но смешно. В «Дедмобиле» же смеяться придется разве что над несуразностями сюжета.

Это не смешно. Это трогательно на уровне «собачку жалко», а значит — до самой примитивной манипуляции. Это нелогично. Местами сильно.

Собака, ради спасения которой вся история и родилась, оказывается где-то на вторых-третьих ролях. Злые разработчики тоже как-то вдруг отказываются от мысли вернуть себе машину. Пресловутый рейтинг, за который так боится ИИ, вообще ни на что и никак не влияет.

Да и большая часть пассажиров беспилотного такси, среди которых есть и Олеся Иванченко, работает массовкой. Наверное, чтобы беседы главного героя с искусственным интеллектом оттенять.

Эти беседы, споры, перепалки с ИИ должны раскрыть для зрителя актуальную тему партнерства и даже, если хотите, возможности дружбы с «роботом». Однако жанр легкой комедии не позволяет в нее углубиться.

Доразмышляете сами? Отлично. Пропустите? Тоже нормально.

Юрий Стоянов органичен в каждом кадре. Но, кажется, в «Дедмобиле» ему нечего играть.

Такси сбежало от разработчиков, понимаете? Источник: «Кинопоиск»

У фильма вообще есть определенные сложности с динамикой повествования. Местами история будто бы замирает. Буквально до эпичных пауз на крупном плане «злого разработчика». Посмотрел в кадр — повел бровью — жует жвачку — отвернулся — бросил фразу.

Когда ты хвалишь какой-то фильм — истово его рекомендуешь. Когда ругаешь — находится миллион причин сказать, что не получилось. «Дедмобиль» в этом смысле ровный. В нем всё получилось. Всё получилось предсказуемо, неглубоко — так, чтобы не запомниться.

Поэтому, если выбор вообще стоит (хотя список премьер недели его не подразумевает), идите лучше на «Рокки — это я» (18+). Как зритель, как рецензент вам говорю. Если на слово не верите, то обещаю накатать честный детальный отзыв. Уже совсем скоро.