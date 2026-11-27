Последний звонок пройдет за несколько дней до экзаменов Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Минпросвещения России определило единый день, когда в школах пройдут последние звонки в 2027 году. Для выпускников учебный год завершится 26 мая, рассказал глава министерства Сергей Кравцов.

«Последний звонок — это важный этап в жизни каждого школьника, символизирующий переход к новому жизненному рубежу. В этом учебном году мы рекомендуем проводить последние звонки 26 мая: это даст школьникам по всей стране равные условия и необходимое время, чтобы настроиться на предстоящие итоговые экзамены», — приводит слова Кравцова «Интерфакс».

Он отметил, что рекомендации Минпросвещения направило во все субъекты РФ. В программу последних звонков предлагают добавить церемонию поднятия флага РФ и исполнения гимна страны. Также хотят включить отдельное поздравление многодетных и многопоколенных семей, выступления родителей выпускников.

Кравцов добавил, что регионам поручили во время последних звонков строго соблюдать требования безопасности. Кроме того, министерство рекомендует создать на церемониях доступную среду для учеников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.