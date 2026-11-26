Дочь обвиненного в домогательствах педагога из Ярославля обратилась к Екатерине Мизулиной Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Дочь обвиненного в домогательствах 73-летнего педагога из Ярославского медицинского колледжа обратилась к Екатерине Мизулиной. Она написала письмо главе «Лиги безопасного интернета». Ранее именно после публикации в телеграм-канале общественницы в публичное пространство вылился скандал в местном учебном заведении.

В посте говорилось, что студентки Ярославского медицинского колледжа пожаловались на домогательства со стороны 73-летнего преподавателя физкультуры. Якобы он «трогал их за интимные места», а руководство учреждения не реагировало на жалобы. Общественница пообещала направить обращение в СК. После поста Екатерины Мизулиной ситуацию стали активно обсуждать в соцсетях.

Дочь пожилого педагога в письме вновь озвучила свою версию конфликта. По ее словам, проблемы начались после ссоры отца с другим педагогом колледжа, о чем она уже говорила ранее.

«Накануне появления данных обвинений между моим отцом и одним из преподавателей колледжа произошёл служебный конфликт. Уже на следующий день этим преподавателем были составлены докладные записки, содержащие столь серьёзные обвинения. Считаю, что эти обстоятельства также заслуживают особого внимания при проведении проверки. Сегодня на фоне переживаний, вызванных обвинениями, которые наша семья считает клеветническими, и их публичным распространением, моему отцу стало плохо. Мы были вынуждены вызвать скорую медицинскую помощь», — говорится в письме дочери педагога.

Также она сказала, что семья заинтересована во всестороннем беспристрастном расследовании произошедшего.

«Я не прошу общественность верить нам на слово. Я прошу объективности, справедливости, человечности и уважения к презумпции невиновности. Никто не вправе разрушать профессиональную репутацию человека, которую он формировал десятилетиями, на основании непроверенных обвинений. Наша семья намерена защищать честь, достоинство и доброе имя отца всеми предусмотренными законом способами», — сказано в письме.

Также Екатерина Мизулина опубликовала письма других студенток, которые встали на защиту преподавателя. И отреагировала на письмо дочери педагога, выразив недоумение тем, что администрация колледжа решила самостоятельно провести внутреннюю проверку.

«В таких серьезных ситуациях разбираться должны только компетентные органы. Колледж должен был незамедлительно сообщить в правоохранительные органы, уведомить родителей, проинформировать органы образования. Если бы все было сделано, как положено, то вряд ли люди стали бы писать волонтерам и правозащитникам. Думаю, правоохранительные органы детально во всем разберутся. Если действительно другой преподаватель таким образом пытается свести счеты, умышленно распространяет ложные сведения, да еще и втягивает в это студентов, то его нужно привлекать к ответственности», — написала она.

Тем временем ранее в колледже сообщали, что администрация находится в тесном и непрерывном взаимодействии с правоохранительными органами.

В чем суть конфликта

Началось публичное обсуждение ситуации в Ярославском медицинском колледже после того, как Екатерина Мизулина опубликовала в своем телеграм-канале пост с жалобами студенток на якобы домогательства со стороны пожилого педагога. К нему прилагался аудиофайл, в котором мужской голос неизвестного описывал происходящее.

В публикации действия педагога описывались как домогательства. По информации источника 76.RU, все обращения поступили от студенток одной и той же группы. Девушки, которые проходят обучение на старших курсах, считают, что «мужчина сам по себе неплохой. В плане занятий — нареканий нет». Но некоторые шутки и прикосновения к волосам или плечам могли быть неуместными. Однако они уверены, что подтекста в его действиях не было.

Бывшие студенты в разговоре с 76.RU также рассказали, что у них не было конфликтов и «неприятных» инцидентов, связанных с преподавателем. По их мнению, он «очень простой», а потому его поведение могло быть истолковано неверно.

Многие студенты и их родители встали на защиту педагога. Они сообщили, что готовы подписать коллективное письмо.

«Преподавателя оболгать не позволим!» — написала ярославна Вера в группе «Жесть Ярославль».