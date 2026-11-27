Продолжают появляться новые подробности о многодетной семье из Вологды, где пятилетняя девочка умерла от истощения. Как рассказывают знакомые, отец погибшей Николай всегда казался им положительным. При этом о проблемах мужчина никогда не говорил.
Всего в семье было 12 детей, 11 из которых (несовершеннолетние) жили вместе с матерью и отцом в трехкомнатной квартире. Они получали социальные выплаты, сумма которых превышала 200 тысяч рублей в месяц. После гибели маленькой девочки ее 10 братьев и сестер доставили в больницу, где они находятся до сих пор. Из них в реанимацию попал семилетний мальчик, его состояние стабильно тяжелое.
СК возбудил два уголовных дела: об убийстве ребенка и халатности сотрудников органов системы профилактики.
Знакомая Николая отметила, что не может поверить в случившееся. По ее словам, мужчина — работящий, любит своих детей и заботится о семье.
«Он всегда трудился, старался обеспечить семью. Сами понимаете, когда столько детей, это непросто. Но, на мой взгляд, какого-то неблагополучия у них не отмечалось. Жена тоже хорошая, жили дружно. Для меня это не та семья, где могло произойти подобное. Ничего не предвещало беды. Хотя, конечно, чужая семья — потемки», — поделилась она в разговоре с МК.
Женщина добавила, что Николай никогда не жаловался на нехватку денег, но много работал. При этом не всё в его жизни было гладко. В сентябре 2025 года мужчина попал в ДТП с мотоциклом, после того как выпил алкоголь. В результате аварии пострадал мальчик-пассажир байка. За это суд назначил Николаю три года лишения свободы условно и обязал выплатить 300 тысяч рублей компенсации морального вреда.
«Уж не знаю, сколько он тогда выпил, но что-то такое было. Насколько я знаю, он добровольно начал выплачивать компенсацию пострадавшим, платил по мере возможности. С его стороны были действия по заглаживанию вины. Человек пытался исправить ошибку, извиниться», — отметила знакомая.
Она уточнила, что со стороны в семье Николая «всё выглядело нормально». Бывший работодатель мужчины также охарактеризовал его как хорошего человека.
«Только положительно могу о нем сказать. Был хороший человек. Трудолюбивый», — сказал он изданию 360.ru.
Между тем семья считалась неблагополучной и с 2020 года находилась на профилактическом учете. После трагедии губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что дети воспитывались в ненадлежащих условиях. Подробнее о родителях погибшей девочки рассказал ее дядя корреспондентам MSK1.RU.