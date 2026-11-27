Известно, что мужчина много работал Источник: личная страница Николая С.

Продолжают появляться новые подробности о многодетной семье из Вологды, где пятилетняя девочка умерла от истощения. Как рассказывают знакомые, отец погибшей Николай всегда казался им положительным. При этом о проблемах мужчина никогда не говорил.

Всего в семье было 12 детей, 11 из которых (несовершеннолетние) жили вместе с матерью и отцом в трехкомнатной квартире. Они получали социальные выплаты, сумма которых превышала 200 тысяч рублей в месяц. После гибели маленькой девочки ее 10 братьев и сестер доставили в больницу, где они находятся до сих пор. Из них в реанимацию попал семилетний мальчик, его состояние стабильно тяжелое. СК возбудил два уголовных дела: об убийстве ребенка и халатности сотрудников органов системы профилактики.

Знакомая Николая отметила, что не может поверить в случившееся. По ее словам, мужчина — работящий, любит своих детей и заботится о семье.

«Он всегда трудился, старался обеспечить семью. Сами понимаете, когда столько детей, это непросто. Но, на мой взгляд, какого-то неблагополучия у них не отмечалось. Жена тоже хорошая, жили дружно. Для меня это не та семья, где могло произойти подобное. Ничего не предвещало беды. Хотя, конечно, чужая семья — потемки», — поделилась она в разговоре с МК.

Женщина добавила, что Николай никогда не жаловался на нехватку денег, но много работал. При этом не всё в его жизни было гладко. В сентябре 2025 года мужчина попал в ДТП с мотоциклом, после того как выпил алкоголь. В результате аварии пострадал мальчик-пассажир байка. За это суд назначил Николаю три года лишения свободы условно и обязал выплатить 300 тысяч рублей компенсации морального вреда.

«Уж не знаю, сколько он тогда выпил, но что-то такое было. Насколько я знаю, он добровольно начал выплачивать компенсацию пострадавшим, платил по мере возможности. С его стороны были действия по заглаживанию вины. Человек пытался исправить ошибку, извиниться», — отметила знакомая.

Она уточнила, что со стороны в семье Николая «всё выглядело нормально». Бывший работодатель мужчины также охарактеризовал его как хорошего человека.

«Только положительно могу о нем сказать. Был хороший человек. Трудолюбивый», — сказал он изданию 360.ru.