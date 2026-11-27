Хороший и вечный вопрос… Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Рынок труда постепенно меняется: период, когда работодатели конкурировали за сотрудников и были готовы повышать зарплаты ради привлечения новых специалистов, сменяется более сдержанной моделью найма. Компании внимательнее оценивают потребность в персонале, пересматривают требования к кандидатам и ищут способы повысить производительность, в том числе за счет автоматизации и искусственного интеллекта.

При этом говорить о снижении кадрового дефицита во всех отраслях пока рано. Промышленности, транспорту и сфере услуг по-прежнему нужны рабочие и технические специалисты, а вот в офисном сегменте растет конкуренция за вакансии. По оценке экспертов, в 2027 году этот разрыв станет еще заметнее: одним соискателям придется активнее бороться за рабочее место, другим работодатели продолжат предлагать более высокие зарплаты и дополнительные условия. Подробности — в материале NN.RU.

«Рынок работодателя», но не для всех

В 2027-м баланс сил на рынке труда может сместиться в сторону работодателей. Компании становятся осторожнее в найме, пересматривают требования к кандидатам и уделяют больше внимания производительности. Однако единой тенденции для всех профессий не будет: в одних сегментах усилится конкуренция между соискателями, в других по-прежнему будет не хватать работников.

«В следующем году будет очень интересный баланс между рынком кандидата и рынком работодателя. В большей степени это всё-таки будет рынок работодателя, то есть находить работу становится всё сложнее и сложнее. При этом на отдельных сегментах этого рынка будет рынок кандидата: если мы берем узкие специальности, то там, как правило, кандидатов сильно больше, чем работодателей. И наоборот, если мы берем широкие — от курьеров до рабочих на заводе — то там кандидатов очень мало, а работодателей много», — отметил HR-эксперт Андрей Алясов в разговоре с NN.RU.

По его словам, одна из причин изменения ситуации — замедление экономического роста: предприятиям требуется меньше новых сотрудников, чем в период активного расширения бизнеса. Дополнительное влияние оказывают оптимизация процессов, внедрение искусственного интеллекта и повышение производительности труда.

При этом демографические ограничения никуда не исчезают. В России не хватает работников, а переход специалистов между отраслями и направлениями деятельности затрудняют низкая географическая и профессиональная мобильность.

2023–2024 годы, когда работу можно было найти очень просто и легко и ничего для этого не нужно было делать, прошли. Сейчас формируется «нормальный» рынок, где нужно много работать, трудиться, нужно понимать свою истинную ценность. Андрей Алясов HR-эксперт

Офисным специалистам придется конкурировать активнее

О неравномерности спроса на рынке труда говорят и данные федерального сервиса по поиску работы hh.ru. Как рассказала NN.RU директор нижегородского филиала компании Жанна Петрунина, экономика продолжает нуждаться в технических специалистах, производственном персонале и сотрудниках сферы обслуживания. В то же время в офисных сегментах усиливается конкуренция между соискателями.

Первый тренд — это структурный дисбаланс спроса и предложения. Экономика стабильно нуждается в синих воротничках — технических специалистах, производственном персонале и сотрудниках сферы обслуживания, тогда как в офисных сегментах, наоборот, растет конкуренция. Жанна Петрунина директор нижегородского филиала hh.ru

Эксперт также отметила демографический фактор, который будет влиять на рынок труда: рабочая сила стареет, средний возраст занятых растет, а доля молодежи сокращается. В результате конкуренция за квалифицированных сотрудников будет усиливаться, несмотря на общее охлаждение рынка.

Меняется и сам подход к найму. Работодатели всё чаще оценивают не столько записи в трудовой книжке, сколько конкретные навыки нижегородцев и их соответствие задачам бизнеса. Поэтому профессиональное развитие и постоянное обновление компетенций становятся необходимым условием сохранения конкурентоспособности.

Что с зарплатами?

В октябре 2026 года в ЦБ сообщили, что рост зарплат в стране замедляется и постепенно сближается с ростом производительности труда. При этом разрыв в их динамике по-прежнему существенный. Вместе с тем компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2027 году по сравнению с 2026-м.

Универсальной динамики для всего рынка труда не будет: условия найма и уровень зарплатных предложений будут во многом зависеть от специфики бизнеса, квалификации сотрудников и потребности компаний в конкретных компетенциях. Даниил Макаров региональный представитель «Авито Работы» в Нижнем Новгороде

Как рассказал NN.RU региональный представитель «Авито Работы» в Нижнем Новгороде Даниил Макаров, зарплатные ожидания кандидатов тоже остаются высокими: 22% работающих респондентов хотели бы увеличить доход в 1,2–1,5 раза без смены работы, а 28% считают привлекательным рост заработка в 1,5–2 раза при смене работы или расширении обязанностей. При этом для сотрудников важен не только размер дохода. По данным октябрьского опроса «Авито Работы», среди значимых факторов удовлетворенности работой также выделяются условия труда, отношения в коллективе, гибкий график и интерес к задачам.

Рабочие специальности — в числе самых востребованных

Наиболее заметный кадровый спрос в регионе сохраняется в рабочих и линейных профессиях. По данным «Авито Работы», за первые 10 месяцев текущего года в Нижнем работодатели стали искать слесарей-электриков на 111% чаще, чем годом ранее. Среднее зарплатное предложение для них составило 79 200 рублей в месяц — на 27% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Спрос на автожестянщиков увеличился на 110%, а средняя предлагаемая зарплата достигла 147 500 рублей. Монолитчиков стали искать на 105% чаще, им предлагали в среднем 150 000 рублей в месяц. Количество вакансий для гипсокартонщиков выросло на 61%, среднее предложение составило 127 500 рублей. Для газосварщиков рост спроса достиг 59%, а средняя предлагаемая зарплата — 100 000 рублей.

В целом среднее зарплатное предложение для рабочих и линейных специалистов в Нижегородской области за год увеличилось на 34% и достигло 89 243 рублей в месяц.

Среднее зарплатное предложение для рабочих и линейных специалистов в Нижегородской области за год увеличилось на 34% Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

При этом растет не только спрос работодателей, но и интерес соискателей к таким профессиям. Например, количество откликов и других проявлений интереса кандидатов к позициям слесарей механосборочных работ увеличилось на 155%, автожестянщиков — на 151%, слесарей-ремонтников — на 105%.

По словам Даниила Макарова, такая динамика связана в том числе с модернизацией и обновлением производств, где особенно нужны специалисты, способные выполнять конкретные задачи непосредственно на объекте.

Компании готовы обучать сотрудников с нуля

Еще одна тенденция — увеличение количества вакансий с обучением. Работодатели всё чаще готовы принимать сотрудников без релевантного опыта и самостоятельно готовить их под задачи предприятия.

По данным «Авито Работы», за январь — октябрь 2026 года число вакансий с обучением для слесарей-ремонтников увеличилось на 124%. Среднее зарплатное предложение по таким позициям составило 75 455 рублей в месяц. Для сборщиков мебели рост количества вакансий с обучением достиг 118%, средняя предлагаемая зарплата — 131 052 рубля. Для автослесарей число подобных предложений увеличилось на 117%, а среднее зарплатное предложение составило 111 154 рубля.

Для бизнеса это возможность закрывать кадровую потребность без длительного поиска готовых специалистов на внешнем рынке. Для соискателей — шанс освоить новую профессию и постепенно перейти к более сложным и высокооплачиваемым задачам.

А что с сокращениями?

В начале ноября нижегородский кадровый центр «Работа России» подвел итоги работы за десять месяцев 2026 года. В период с января по октябрь в учреждение обратились 23 тысячи человек. За аналогичный период 2025 года за содействием в трудоустройстве обратились 18,6 тысячи человек. Таким образом, число обращений увеличилось более чем на 23,6%.

По прогнозу Минэкономразвития России, в 2027 году жители страны столкнутся с массовыми сокращениями, а также с низкими зарплатами. На это в том числе повлияют высокая ключевая ставка и налоговые изменения.

Сокращать сотрудников компании будут вынуждены из-за снижения спроса как на внутреннем, так и на внешних рынках. Также на этот шаг повлияет и отсутствие позитивных ожиданий относительно дальнейшей динамики экономики. До сегодняшнего дня многие организации удерживали сотрудников в надежде на скорое восстановление, отметил в разговоре с изданием «Интерфакс» президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.