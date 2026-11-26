Преподавателю колледжа в Ярославле стало плохо Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Преподавателя Ярославского медицинского колледжа, которого студентки обвинили в домогательствах, увезли на скорой помощи. Об этом одна из учащихся колледжа рассказала 76.RU.

«Его увезли на машине скорой помощи с сердечным приступом. Одна из преподавательниц рассказала об этом девочкам в группе», — рассказала студентка днем 26 ноября.

По информации 76.RU, 73-летнему педагогу действительно вызывали скорую помощь. Его увезли в больницу имени Семашко. Действительно ли ему стало плохо с сердцем или жалобы на здоровье были иными, пока не уточняется.

Ранее стало известно, что полиция организовала проверку, в колледж приехали сотрудники СК. Поводом стало сообщение главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Общественница опубликовала пост с жалобами студенток на якобы домогательства со стороны пожилого педагога.

«Более 20 студенток написали коллективное заявление на имя руководства учебного заведения, где подробно рассказали о происходящем на занятиях. Однако, как сообщают, в колледже стали защищать педагога, а девочкам пригрозили отчислением в случае, если они будут „выносить сор из избы“. При этом часть студенток, которые столкнулись с домогательствами, несовершеннолетние», — говорится в посте Екатерины Мизулиной.

По информации источника 76.RU, все обращения поступили от студенток одной и той же группы. Девушки, которые проходят обучение на старших курсах, считают, что «мужчина сам по себе неплохой. В плане занятий — нареканий нет». Но некоторые шутки и прикосновения к волосам или плечам могли быть неуместными.

Выпускники не верят в обвинения

После того как информация разлетелась по социальным сетям, на защиту пожилого педагога встали его бывшие ученики. Они не верят, что он мог позволять себе лишнее в общении с девушками

«Это полный бред. Мы у него учились три года, никогда себе лишнего не позволял, всегда нам помогал, интересовался нашей учебой. Он нас как дедушка любит, а то, что придумали, полная чушь. Не верьте этому», — написала ярославна Анастасия в группе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте».