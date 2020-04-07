Решение правительства Ярославской области возобновить с 6 апреля работу 55 крупных предприятий региона вызвало недоумение у многих представителей бизнес-сообщества и ряда политиков.
— Где справедливость? — возмутился депутат Ярославской областной Думы Сергей Хабибулин. — Почему предприятиям, где работают тысячи людей, вы разрешили, а сапожнику ремонтировать обувь, сидя одному в своей мастерской, или парикмахеру, находящемуся один на один с клиентом, не разрешаете? Чем одни отличаются от других? Почему вы закрываете мелкий бизнес, оставляя людей без средств к существованию, и при этом разрешаете работать отдельным крупным отраслям?
Пояснение к принятому решению дал заместитель председателя правительства Максим Авдеев:
— В перечень предприятий и организаций, которые смогли приступить к работе с 6 апреля, включены системообразующие предприятия, которые оказывают наиболее значимое влияние на экономику региона, являются крупнейшими налогоплательщиками и значимыми работодателями. Это сделано для того, чтобы бюджет региона и дальше мог выполнять свои социальные обязательства. Кроме того, это связано с сохранением занятости значительного количества людей. В этот же список включены предприятия фармацевтической и медицинской промышленности, инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства, крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели, связанные с организацией весенне-полевых работ. Мы понимаем, что эти вопросы ждать не могут. Также включены организации, выполняющие работы для нужд национальных проектов. Прежде всего, это строительство социально значимых объектов, что тоже связано с тем, что они должны быть сданы в этом году. Предприятия, связанные с охраной лесов от пожаров.
Авдеев подчеркнул, что это лишь первый комплекс мер. И то, какие итоги принесет запуск названных 55 предприятий, будет влиять на дальнейшие решения — о запуске в работу других организаций или, наоборот, сокращении работы предприятий.
— Особо отмечу, что краеугольным камнем начала работы всех этих предприятий является неукоснительное выполнение требований по профилактике распространения инфекции, отслеживаемость перемещения сотрудников. Контрольные органы будут мониторить ситуацию. Меры для запуска других предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса, уже подготовлены и в ближайшее время мы собираемся начать их вводить. Неоткрытие предприятий малого и среднего предпринимательства связано с тем, что в данных условиях тяжело отслеживать и контролировать контакты в них. Впоследствии опыт больших предприятий распространим на малый бизнес.