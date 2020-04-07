Авдеев подчеркнул, что это лишь первый комплекс мер. И то, какие итоги принесет запуск названных 55 предприятий, будет влиять на дальнейшие решения — о запуске в работу других организаций или, наоборот, сокращении работы предприятий.



— Особо отмечу, что краеугольным камнем начала работы всех этих предприятий является неукоснительное выполнение требований по профилактике распространения инфекции, отслеживаемость перемещения сотрудников. Контрольные органы будут мониторить ситуацию. Меры для запуска других предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса, уже подготовлены и в ближайшее время мы собираемся начать их вводить. Неоткрытие предприятий малого и среднего предпринимательства связано с тем, что в данных условиях тяжело отслеживать и контролировать контакты в них. Впоследствии опыт больших предприятий распространим на малый бизнес.