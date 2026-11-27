В Ярославле сократили количество заместителей у председателя муниципалитета Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле сократили количество заместителей у председателя муниципалитета, работающих на постоянной основе, то есть за зарплату. Теперь их будет не два, а один. Такое решение в пятницу, 27 ноября, на заседании муниципалитета приняли депутаты. Соответствующие изменения будут внесены в Регламент муниципалитета Ярославля.

Также решено, что депутаты теперь будут выбирать председателя муниципалитета и его заместителя открытым голосованием, а не тайным, как раньше.

Кроме того, депутаты утвердили за собой право согласовывать кандидатуры заместителей мэра и глав территориальных администраций.

Напомним, пост председателя муниципалитета сейчас занимает Сергей Калинин. До последнего времени у него было два заместителя, которые работали на постоянной основе, — Олег Ненилин и Алексей Малютин. Всем троим положена зарплата, остальные депутаты муниципалитета не получают денег за свою работу в качестве народных избранников.

20 октября Малютина досрочно лишили депутатских полномочий. 26 июня 2026 года соответствующее решение принял Кировский районный суд Ярославля. Причиной стало то, что депутат не соблюдал необходимых ограничений и запретов, а также не исполнял обязанности, установленные законодательством о противодействии коррупции.

«Малютин, будучи депутатом муниципалитета на постоянной основе, в соответствии с установленными законом ограничениями, не имел права совмещать эту должность с иной оплачиваемой деятельностью, предпринимательством, получением доходов из иных источников, а также с участием в управлении и владении коммерческими и некоммерческими организациями. Вопреки запрету он через доверенных лиц участвовал и продолжает участвовать в предпринимательской деятельности семи коммерческих организаций. В своей коммерческой деятельности Алексей Малютин активно опирался на свою бывшую супругу, взаимодействовал с бизнес-партнерами Сергеем Вятченковым, Дмитрием Шлапаком и другими», — поясняли в объединенной пресс-службе судов Ярославской области.