Рязанец занимается лозоплетением восемь лет Источник: архив Александра Пересыпкина

Александр Пересыпкин из Рязани стал известен на всю страну, когда сделал из лозы главного героя премьерного голливудского фильма «Плетеный муж» (18+). Такой заказ мастеру пришел от крупной кинопрокатной компании, и он решил не отказываться от него.

Сейчас плетеный жених по прототипу Александра Скарсгарда, главного героя фильма, находится в петербургском кинотеатре «Художественный». Сколько времени Пересыпкин потратил на создание персонажа «Плетеного мужа» и почему это стоило ему поясницы — в материале YA62.RU.

«Перейти от основной работы к лозоплетению было непросто»

— В Рязани я с 2003 года — как приехал учиться сюда из Чучковского района, так и остался, — рассказывает Александр Пересыпкин. Лозоплетением он занимается уже восемь лет, но полностью ушел в эту сферу полтора года назад.

— По образованию я специалист ветеринарно-санитарной экспертизы — проверял продукты питания, и полтора года не практикую. Как началась моя история лозоплетения? Помимо основной работы думал, чем бы заняться еще. Решил делать с родственником когтеточки. На одной из них должна была быть плетеная корзиночка сверху. Искали мастера, но нужного не нашли. Да и хотелось сэкономить.

Я вспомнил, что у меня дедушка лозу собирал. По наводке родителей поехал искать ее, почитал в интернете, как сплести корзину, и сделал всё сам. Получилось не шикарно, но я в своих соцсетях разместил всё равно. Мне начали говорить комплименты, а знакомые предложили им сплести. Попробовал и увлекся — хобби превратилось в работу, — рассказывает Александр свою историю.

Перейти от основной работы к лозоплетению было непросто. На самом деле финансовые скачки тут присутствуют — играет роль сезонность. Пик приходится на первые грибы: массово заказывают корзины, а в течение года по-разному бывает. Александр Пересыпкин мастер по лозоплетению

Так ветеринарный врач сплел сначала одну корзину. А за ней пошли другие заказы — знакомые советовали его другим людям из своего окружения. Потом Александр публиковал объявления о своих услугах и только летом 2026 года открыл собственную студию в Дядькове. С основной работы ветврач ушел лишь полтора года назад и начал выращивать лозу сам.

В основном Александр занимается созданием корзин из лозы. Поэтому заказ на героя «Плетеного мужа» стал для него большой неожиданностью. Мастер считает эту свою работу самой креативной.

Работы Александра отмечали на ВДНХ в Рязани и Москве Источник: Виктория Улитова / YA62.RU

«Самые долгие семь дней в жизни»

С заказом на главного героя «Плетеного мужа» к Александру обратились еще в сентябре благодаря его возлюбленной — Александре. Они в отношениях с прошлого года, и всё это время она активно поддерживала мастера. Она же занималась продвижением его работ в социальных сетях, и кинопрокатная компания нашла Пересыпкина через нейросетевой поиск. Представителям понравились его работы, и они решили, что именно он должен сделать фигуру для кинопоказа.

Изначально русскую версию Александра Скарсгарда выставили на предпремьерном показе фильма для узкого круга, а не в кинотеатре. Поэтому сроки кинопрокатная компания дала весьма сжатые — около двух недель с учетом доставки в Санкт-Петербург. Мастер сутки напролет трудился в студии, чтобы попасть в дедлайн. Это очень кропотливая работа и в среднем занимает месяц.

В итоге плетеного мужа Александр Пересыпкин сделал всего за семь дней.

— Это были самые долгие семь дней в моей жизни. Приходилось работать с самого раннего утра и до позднего вечера. Спина выходила из чата… Тяжело было не только физически. Морально я постоянно подгонял себя и боялся не успеть в срок, потому что работа очень тяжелая, — признался Александр.

Зато это самый творческий заказ Александра Источник: архив Александра Пересыпкина А еще мастерская ненадолго превратилась в салон красоты! Источник: архив Александра Пересыпкина

Создавать плетеного мужа Александр Пересыпкин начал с каркаса. Сначала он присоединил лозу к ногам манекена, затем были таз и торс, а когда дошел до предплечья, приступил к рукам, а затем — к шее и голове.

— У меня весь этап начался с ног, и я шел снизу вверх. Получается, на каждую часть тела уходил день, — задумчиво отметил Александр.

Сложнее всего было сделать голову и руки. Расстояние между пальцами очень маленькое, и его надо было проработать детально. Аналогичная ситуация с головой и глазами.

И, на удивление, сложно было сделать волосы плетеному мужу. В качестве материала использовался сантехнический лен, больше известный как пакля. Его приходилось разделять на пряди и пронизывать между лозой самодельным крючком.

— На волосы, бороду и усы ушел целый день! Через каждое плетенье мы крючком поддевали лен и протаскивали между лозой, фиксировали, чтобы получилось объемно. А еще сделали плетеному мужу стрижку и укладку обычной пенкой — полноценный барбершоп, — смеется мастер.

Александра добавила, что укладку всё равно пришлось подправлять в Санкт-Петербурге, потому что сантехнический лен держится не так плотно, как хотелось бы. А в Рязани пара пробовала разные методы: и воск, и пенка. Выглядело прилично, но не после двух дней в ящике до города на Неве.

— Еще было забавно одевать плетеного мужа. У него изначально рука изогнута, а так как плели по манекену, она не двигалась. И нужно было надеть костюм-тройку. С рубашкой и жилеткой пришлось помучиться, — добавила Александра.

Для воссоздания образа Александра Скарсгарда использовались всего три материала: лоза, сантехнический лен и пластиковые голубые глаза.

На всем пути Александра поддерживала его возлюбленная Источник: архив Александра Пересыпкина

«Наше творение — копия Александра Скарсгарда»

Интересный факт, который выяснился под конец разговора с Александром, — ни он, ни его напарница не смотрели фильм «Плетеный муж». Фигуру мастер делал на основе трейлера и референса от заказчика. И кинокомпании понравился результат!

— В кинокомпании очень полюбили наше творение. Зрители тоже относятся неравнодушно: фотографируются с плетеным женихом, пишут нам хорошие слова. Говорят, что наше творение — копия Александра Скарсгарда, — отмечает Пересыпкин.

Пока Александр не планирует делать мастер-классы по созданию плетеного мужа. Но если придет клиент с таким запросом, то согласится и поможет. Только на работу нужно будет заложить около двух недель и делать фигуру по несколько часов в день.

Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

— Если заказ на плетеного мужа будет — пожалуйста. Почему нет? Опыт уже есть, могу передать. Но нужно учитывать, что за неделю мы сделали всё по-простому. Если вводить детализацию максимально, как в фильме, процесс гораздо дольше. У нас не было задачи повторить полностью образ главного героя, но со взглядом попали в точку. У актера особенные глаза — пронзительные и голубые. Заказчику очень понравилось, — заключил Александр Пересыпкин.

Оригинальный плетеный муж от Александра Пересыпкина до сих пор находится в Санкт-Петербурге. Сначала фигуру поставили на предпремьерном показе фильма, затем — в «Авроре», и сейчас она расположилась в кинотеатре «Художественный» на Невском проспекте.