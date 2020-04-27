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Каждый день заболевших коронавирусом становится больше

Каждый день заболевших коронавирусом становится больше

Федеральный оперштаб выдал новые данные по заражению коронавирусом, актуальные на 26 апреля. Ярославская область остаётся в первой половине списка по заболеванию. За сутки в регионе выявлено ещё 25 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии COVID-19 в Ярославской области выявили у 409 человек, 26 пациентов выздоровели, трое — умерли.

— За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 6198 в 84 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2693 (43,4%), — сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. — В России нарастающим итогом зарегистрировано 87 147 случаев (+7,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

В Ярославской области на сегодняшний день действует режим самоизоляции. При этом стратегические предприятия региона и некоторые сферы среднего и малого бизнеса продолжают свою работу. Сегодня прошло заседание правительства Ярославской области, на котором губернатор Дмитрий Миронов заявил o введении в регионе электронных пропусков.

Всю информацию о коронавирусе в Ярославской области, известную на сегодняшний день, мы публикуем в обновляемой онлайн-трансляции.

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коронавирусэпидемиярежим самоизоляции
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