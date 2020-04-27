Федеральный оперштаб выдал новые данные по заражению коронавирусом, актуальные на 26 апреля. Ярославская область остаётся в первой половине списка по заболеванию. За сутки в регионе выявлено ещё 25 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии COVID-19 в Ярославской области выявили у 409 человек, 26 пациентов выздоровели, трое — умерли.



— За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 6198 в 84 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2693 (43,4%), — сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. — В России нарастающим итогом зарегистрировано 87 147 случаев (+7,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

