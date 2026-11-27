Мужчину госпитализировали с многочисленными ушибами и ссадинами Источник: Reuters

В Таиланде в Паттайе россиянин чудом выжил после падения с 15-го этажа. Турист приземлился прямо в воду.

Дело в том, что на четвертом этаже жилого комплекса, где проживал мужчина, был расположен открытый бассейн. Турист приземлился прямо туда, и это спасло его жизнь.

30-летнего мужчину обнаружили спасатели возле бассейна. Он был в тяжелом состоянии и получил многочисленные ушибы и ссадины.

До приезда скорой помощи из воды ему помогли выбраться очевидцы. После этого пострадавшего госпитализировали.

Квартиру в кондоминиуме, где проживает турист, тоже осмотрели. Следов борьбы там не обнаружили, однако правоохранители нашли приспособления для употребления запрещенных веществ.

По предварительной версии, мужчина мог потерять равновесие, так как упал он с ремонтируемой площадки. Там отсутствовали оконные рамы и балконные ограждения. Все обстоятельства случившегося полиция установит после опроса пострадавшего, передает Daily News.