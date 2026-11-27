Корь — крайне заразная болезнь, которая начинается обычно с высокой температуры до 39 градусов, сильного кашля, насморка. Чуть позже во рту можно заметить мелкие белые пятна, которые постепенно распространяются по телу. На тысячу заболевших приходится 1–3 смерти от тяжелой пневмонии или отека мозга. Вирус способен привести к слепоте и глухоте. А еще вызвать смертельное поражение мозга, которое может дать о себе знать через годы после выздоровления — такое состояние называется подострым склерозирующим панэнцефалитом. Корь также способна «обнулять иммунитет» в отношении других инфекций.

Краснуха у взрослых и большинства детей может пройти достаточно легко: с температурой и мелкой розовой сыпью. В редких случаях инфекция поражает кровь и мозг, вызывая энцефалит, менингит или тромбоцитопению (состояние, при котором уровень тромбоцитов в крови снижается ниже нормы. — Прим. ред.). А если краснухой заразится беременная женщина, то для плода инфекция обычно становится приговором. Чаще всего она вызывает выкидыш, мертворождение или синдром врожденной краснухи, то есть серьезные отклонения. Среди них врожденные пороки сердца, слепота, глухота, недоразвитие мозга.

Эпидемический паротит широко известен в народе как свинка: при заражении отекают слюнные железы, лицо раздувает. Вирус способен привести как к мужскому, так и к женскому бесплодию. Среди последствий — глухота, энцефалит, менингит, сахарный диабет.