В России в 2023–2025 годах стали фиксировать вспышки кори, случаи эпидемического паротита и даже краснухи — болезней, о которых многие слышали только из-за заметок в календаре прививок.
Врачи отмечают, что самым тяжелым стал 2024 год, причем для всего мира. Ситуацию удалось взять под контроль, но инфекции всё равно возвращаются. Что с этим делать, решали на совещании специалисты Роспотребнадзора со всей России и стран СНГ. Подробности — в материале NGS.RU.
«Обнуление иммунитета»
Многие страшные инфекции удалось взять под контроль с помощью прививок еще в 70–80-е годы. Если говорить о кори, краснухе и паротите, то лекарства от них нет — при заражении можно рассчитывать лишь на облегчение симптомов. Прививка тренирует иммунитет, который сам будет бороться с вирусом. Если человек не был привит, то впервые столкнувшийся с угрозой организм может вовремя не справиться. Врачи напоминают: только вакцинация помогает избежать тяжелых осложнений.
«Сегодня идет речь о тех инфекциях, которые уже давно известны и имеют эффективные средства защиты. Целое поколение детей, рожденных в 70–80 годы в Советском Союзе, имели довольно хороший иммунитет. Мы уже думали, что с корью в начале 2000-х вопрос будет закрыт. Справимся, как в свое время с натуральной оспой. Но, к сожалению, ситуация изменилась, и во многом она связана с тем, что появилось такое течение, как антивакцинальная кампания», — объяснила Татьяна Анохина, заместитель министра здравоохранения Новосибирской области.
В России значительно выросло число детей, которые не просто имеют медотвод от прививок, а не получают вакцину из-за решения родителей. Чаще всего сейчас болеют именно они.
Из-за редкости болезней, добавляют специалисты, многие сегодня недооценивают опасность. При этом ВОЗ и Роспотребнадзор регулярно напоминают: корь, краснуха и паротит — страшные вирусы.
Симптомы кори, краснухи и эпидемического паротита
Корь — крайне заразная болезнь, которая начинается обычно с высокой температуры до 39 градусов, сильного кашля, насморка. Чуть позже во рту можно заметить мелкие белые пятна, которые постепенно распространяются по телу. На тысячу заболевших приходится 1–3 смерти от тяжелой пневмонии или отека мозга. Вирус способен привести к слепоте и глухоте. А еще вызвать смертельное поражение мозга, которое может дать о себе знать через годы после выздоровления — такое состояние называется подострым склерозирующим панэнцефалитом. Корь также способна «обнулять иммунитет» в отношении других инфекций.
Краснуха у взрослых и большинства детей может пройти достаточно легко: с температурой и мелкой розовой сыпью. В редких случаях инфекция поражает кровь и мозг, вызывая энцефалит, менингит или тромбоцитопению (состояние, при котором уровень тромбоцитов в крови снижается ниже нормы. — Прим. ред.). А если краснухой заразится беременная женщина, то для плода инфекция обычно становится приговором. Чаще всего она вызывает выкидыш, мертворождение или синдром врожденной краснухи, то есть серьезные отклонения. Среди них врожденные пороки сердца, слепота, глухота, недоразвитие мозга.
Эпидемический паротит широко известен в народе как свинка: при заражении отекают слюнные железы, лицо раздувает. Вирус способен привести как к мужскому, так и к женскому бесплодию. Среди последствий — глухота, энцефалит, менингит, сахарный диабет.
Ситуация в России
Особое внимание к кори у экспертов из-за высокой заразности болезни и большего количества случаев. Но в целом растет заболеваемость и по краснухе (10 случаев в 2026 году), и по паротиту (313 случаев в 2026 году).
Вспышка кори в 2024 году ударила по всей стране — от столичных городов до Кавказа и Сибири. Всего в России зафиксировали 22,4 тысячи случаев, 89,2% из которых — непривитые люди. Тогда по стране провели экстренную вакцинацию и активно гасили распространение в очагах. Коллективный иммунитет выше 95% позволил предотвратить масштабную эпидемию. За 10 месяцев 2026 года выявили 2,1 тысячи заразившихся корью, 91,2% из них — непривитые.
Специалисты отдельно фиксируют завозные случаи. На совещании были представлены данные по кори только за 2025 и 2026 годы. В прошлом году зарегистрировали 257 случаев из 37 стран, в этом — 142 случая из 27 стран. Чаще всего корь привозят из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Турции, Саудовской Аравии, Египта и Таиланда.
Очаги чаще всего возникали среди людей, которые выступают категорически против вакцинации, а в медицинских и образовательных учреждениях — из-за невнимания персонала и недостаточной профилактики.
«В 2026 году сохраняется эпиднеблагополучие по кори в Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Северная Осетия, Алания и городе Москве. Также высокие уровни зарегистрированы в Хабаровском крае, Саратовской области, Чеченской Республике и Московской области. Среди заболевших удельный вес детей составил около 55–60%. В 2025 и 2026 годах на трудовых мигрантов пришлось 9,6%. случаев. Из них преобладали граждане Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана. Доля представителей цыганского населения 1,5–2%, представители религиозных конфессий 0,1–0,5%», — поделилась цифрами Анна Ватолина.
Анна Анатольевна Ватолина — заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора за инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики, и паразитарными болезнями Управления эпидемиологического благополучия населения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора).
А что в мире
Вспышки кори, краснухи и паротита затронули не только Россию. Так, корь вернулась даже в США, где долгие годы считалась полностью побежденной.
По данным ВОЗ, в 2025 году в мире зарегистрировано около 250 тысяч случаев кори в 179 государствах. Из шести эпидрегионов наибольшая заболеваемость отмечалась в Восточном Средиземноморье и Африканском регионе. Наиболее высокий уровень выявили в Монголии, Кыргызстане, Йемене, Лаосе, Румынии, Афганистане, Таджикистане, Монголии, Грузии и Казахстане.
За 10 месяцев 2026 года в мире уже зафиксировали более 330 тысяч случаев кори в 176 государствах. Как подчеркивают специалисты, заболеваемость только растет. Это касается и краснухи, и паротита.
Что делать
На совещании озвучили сразу ряд проблем, которые нужно решить в ближайшее время. Во-первых, в ряде регионов снизился охват профилактическими прививками. Во-вторых, у самих медработников нет настороженности — они часто слишком поздно начинают подозревать корь или краснуху у заболевших. Среди замечаний прозвучали и несвоевременное начало противоэпидемических мероприятий в очагах инфекции и неоправданное сужение их границ.
Основной проблемой остается рост отказов от вакцинации. Даже когда болезнь уже разыгралась, многие не хотят прививаться. Закон не позволяет заставлять делать прививки, поэтому у врачей остаются лишь убеждение и уговоры тех, кто выступает против вакцинации или легкомысленно полагается на коллективный иммунитет, который в любой момент из-за подобных отказов может упасть ниже нужного минимума.
Ранее стало известно, что прививка от одной из смертельно опасных болезней станет обязательной в России: новый календарь вакцинации с 2027 года.
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