Астрономические события в декабре 2026 года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В преддверии Нового года на небе будут твориться настоящие чудеса! Россияне смогут наблюдать звездопады чуть ли не весь декабрь.

Как рассказала 76.RU начальник методико-просветительского отдела центра имени В. В. Терешковой в Ярославле Олеся Роменская, первые метеорные потоки начнутся 4 декабря.

Что можно увидеть на небе в декабре 2026 года:

4–17 декабря — метеорный поток Геминиды. Пик ожидается 13–14 декабря, тогда количество метеоров в час будет доходить до 100. Это один из немногих потоков, который наиболее активен до полуночи, так как созвездие Близнецов находится в наилучшем положении с 22:00.

Важно: чтобы хорошо и продуктивно наблюдать метеорные потоки, лучше уехать дальше от искусственной засветки и ярких источников света. Из городов, к сожалению, видны только самые яркие метеоры, а значит, более редкие.

Отметили события в удобном календарике Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

«Геминиды часто бывают яркими и имеют интенсивную окраску. Луна будет освещена на 15% в ночь максимума, что в целом не будет сильно мешать наблюдениям», — рассказала Олеся Роменская.

17–26 декабря — метеорный поток Урсиды. Обычно здесь бывает около 10 метеоров в час. Максимум активности (то есть наибольшее количество метеоров) выпадет на 22–23 декабря.

«Обычно в поздние утренние часы в день максимальной активности наблюдатели видят пять–десять метеоров в час. Иногда случаются всплески активности, когда количество метеоров превышает 25 в час. Этот метеорный поток наблюдается только в Северном полушарии», — пояснила эксперт.

21 декабря — зимнее солнцестояние, или простыми словами самый короткий день в этом году;

24 декабря — полнолуние. Луна в этот день будет выглядеть чуть крупнее и ярче обычного;

27 декабря — начало активности метеорного потока Квадрантиды — одного из самых активных в году. Шанс увидеть метеор будет даже в новогоднюю ночь!

«На вечернем небе наблюдается Сатурн — как одна из самых ярких звезд неба. На ночном небе — Марс и Юпитер, между которыми небольшое угловое расстояние, постепенно меняющееся изо дня в день», — отметила специалист.

Марс и Юпитер будут наблюдаться как очень яркие красная и белая звездочки над восточной частью горизонта около полуночи и позднее в начале месяца, но с каждым днем время их восхода будет сменяться на более раннее время. Олеся Роменская начальник методико-просветительского отдела центра имени В. В. Терешковой