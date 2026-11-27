В Ярославле подняли зарплаты председателю муниципалитета и его заместителю Источник: Елена Вахрушева / 76.RU

В Ярославле подняли зарплату председателю муниципалитета и его заместителю. Такое решение в пятницу, 27 ноября, приняли депутаты на заседании муниципалитета.

Увеличена будет одна из частей зарплаты — ежемесячное денежное поощрение. У председателя муниципалитета оно вырастет с 3,25 до 4,3 ежемесячного денежного вознаграждения, у заместителя председателя — с 1,7 до 2,8 ежемесячного денежного вознаграждения.

Как пояснил заместитель мэра Вячеслав Гаврилов, решение связано с тем, что теперь у председателя муниципалитета будет не два, а один заместитель, соответственно нагрузка у самого председателя и заместителя увеличится. Дополнительных средств из бюджета на зарплаты не потребуется.

«Ввиду принятия решения о плановом изменении численности депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, расходы бюджета будут сбалансированы», — указали в мэрии.

Из чего состоит зарплата председателя муниципалитета и его заместителя Узнать Согласно положению о порядке предоставления гарантий осуществления полномочий депутата муниципалитета города Ярославля, зарплата председателя муниципалитета состоит из: должностного оклада в размере 20 161 рубля;

ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность и напряженность работы в размере 185 процентов от должностного оклада;

ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере 15 процентов от должностного оклада;

ежемесячное денежное поощрение в размере 3,25 ежемесячного денежного вознаграждения;

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в течение календарного года в размере двойного ежемесячного денежного вознаграждения. У заместителя председателя муниципалитета зарплата состоит из: должностного оклада в размере 17137 рублей;

ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность и напряженность работы в размере 160 процентов от должностного оклада;

ежемесячного денежного поощрения в размере 1,7 ежемесячного денежного вознаграждения;

единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в течение календарного года в размере двойного ежемесячного денежного вознаграждения.

Получается, что после превышения зарплата председателя муниципалитета вырастет с 257 052,75 до 320 559,9 рубля, у заместителя председателя муниципалитета с 120 301,74 до 169 313,56 рубля.

Сейчас пост председателя муниципалитета занимает Сергей Калинин, место заместителя — Олег Ненилин.

Напомним, ранее зарплаты председателя муниципалитета и его заместителям поднимали в ноябре 2025 года. В октябре 2026 года зарплату повысили мэру Ярославля.