По мнению эксперта, главная проблема современных ресторанов — недостаточная подготовка официантов Источник: Ирина Шарова / 72.RU, из личного архива Ульяны Рассошкиной

Приходите в ресторан, рассчитывая на приятный вечер, а вместо этого полчаса ждете официанта, сами просите принести приборы и выслушиваете фамильярные шуточки от незнакомого человека. При этом счет за ужин может оказаться весьма внушительным. Почему дорого не всегда значит хорошо и что вообще происходит с ресторанным сервисом?

По мнению сервис-тренера Ульяны Рассошкиной, проблема гораздо глубже отдельных невнимательных официантов. Заведения перестают обучать персонал, сотрудники не знают элементарных правил обслуживания, а посетители постепенно привыкают к тому, что раньше считалось недопустимым. В разговоре с 72.RU эксперт с 15-летним опытом управления ресторанами объяснила, почему официанты позволяют себе лишнее, кто на самом деле виноват в плохом сервисе и нужно ли оставлять чаевые, если обслуживание не понравилось.

Что не так с сервисом в современных ресторанах

Красивый интерьер, высокие цены и необычные блюда не гарантируют хорошего обслуживания. По наблюдениям Ульяны Рассошкиной, за последние годы качество ресторанного обслуживания ухудшилось. Официанты всё чаще допускают ошибки в сервировке, не умеют правильно открывать и подавать вино, а иногда даже не понимают, что нарушают стандарты.

Проблема, считает эксперт, затрагивает всю страну. Разница между ресторанами Москвы, Петербурга и регионов постепенно стирается из-за недостаточной квалификации сотрудников. В Тюмени ситуация проявляется даже в элементарных вещах.

— Да элементарно приборы до подачи блюд не приносят! Я уже не говорю о проявлениях какого бы то ни было эмоционального интеллекта, — отмечает эксперт.

При этом, по мнению Рассошкиной, сами посетители стали менее требовательными. Многие перестали замечать нарушения, которые раньше считались недопустимыми.

Высокие цены в ресторане далеко не всегда гарантируют качественное обслуживание Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Почему рестораны экономят на обучении

Хороший сервис — это не только вежливость. Официант должен знать меню, разбираться в составе блюд, владеть правилами сервировки, понимать психологию гостей и уметь разрешать конфликты. Однако многие заведения не уделяют подготовке сотрудников должного внимания.

— Самая распространенная ошибка ресторанов — игнорировать уровень знаний своих сотрудников. Многие считают, что достаточно набрать случайных кандидатов по объявлению по принципу «у тебя есть ноги — приходи», ничего в них не инвестировать и ждать высокого уровня обслуживания, хороших чеков и выручки, — считает Рассошкина.

По словам эксперта, обучение необходимо даже опытным официантам, поскольку стандарты в разных заведениях отличаются.

— Даже если вы берете кандидатов с разным опытом, вы обязаны их обучать и с ними бесконечно заниматься! — подчеркивает эксперт.

В классических стандартах обслуживания официант должен подойти к гостю в течение минуты, представиться, предложить аперитив и помочь с выбором блюд. Не менее важно знание меню, особенно состава блюд и возможных аллергенов.

— Официант обязан знать составы блюд и напитков и наличие в них аллергенов. Это тысяча процентов. Как минимум потому, что для потребителя посещение заведения должно быть безопасным, а для владельцев знание продукта — основа продаж, — объясняет эксперт.

Кроме того, сотрудник должен сохранять самообладание даже при общении с недовольными посетителями. В конфликтной ситуации он представляет заведение, поэтому не может руководствоваться исключительно личными эмоциями.

Что такое френдли-сервис и почему он раздражает гостей

Некоторые рестораны стремятся создать непринужденную атмосферу: официанты обращаются к посетителям на «ты», шутят, заводят личные разговоры и даже присаживаются за стол. Такой формат называют френдли-сервисом. Но, по мнению Рассошкиной, дружелюбие нередко превращается в фамильярность.

— Френдли-сервис — это не когда ты орешь со входа незнакомому человеку: «Эй, привет, здорово, как дела?», садишься к нему за стол или присаживаешься на корточки, — возмущается эксперт.

Хороший сервис зависит не только от официантов, но и от управляющего, который контролирует работу заведения Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Настоящий френдли-сервис требует умения понимать настроение посетителя и выбирать подходящий стиль общения. Одному гостю понравятся шутки, другому будет комфортнее ограничиться обсуждением заказа.

— Ты должен настолько филигранно владеть навыками классического сервиса и настолько хорошо понимать психологию гостей, чтобы, как сканер, моментально считывать вошедшего человека. И понимать, допустимы ли с ним какие-то короткие разговоры вне темы меню и бара. Вот это френдли-сервис, а не тыканье и присаживание за стол, — объясняет Ульяна.

По наблюдениям эксперта, неформальное общение чаще привлекает посетителей младше 35 лет. Часть более взрослой аудитории, особенно платежеспособной, может воспринимать подобное поведение как нарушение личных границ.

Что делать, если блюдо не понравилось, а официант спорит

Недовольство посетителей — обычная часть ресторанной работы. Гостю может не понравиться блюдо, обслуживание или атмосфера. Задача персонала — выслушать претензию и предложить решение, а не доказывать свою правоту. Для работы с конфликтами существуют специальные инструменты, например метод LAST. Он предполагает, что сотрудник выслушивает гостя, признает его переживания, предлагает решение и благодарит за обратную связь.

LAST — метод разрешения конфликтов в ресторанном сервисе, который помогает персоналу правильно реагировать на жалобы гостей. Аббревиатура расшифровывается так: L — Listen (выслушать): внимательно выслушать претензию, не перебивая гостя;

A — Apologize (извиниться): принести извинения за неприятную ситуацию;

S — Solve (решить): предложить способ устранить проблему;

T — Thank (поблагодарить): поблагодарить гостя за обратную связь. Главный принцип метода — не спорить с посетителем, а показать, что его недовольство услышали и готовы исправить ситуацию.

— Ни в коем случае нельзя терять самообладание, спорить с гостем и пытаться доказать, что он не прав. Мы работаем со вкусами, а на вкус и цвет, как известно, фломастеры разные, — отмечает эксперт.

Негативные отзывы могут помочь ресторану стать лучше, если руководство готово прислушиваться к гостям Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Рассошкина считает, что практически любую претензию можно решить непосредственно с официантом, если сотрудник обучен и обладает необходимыми полномочиями. Обращение к руководству она рассматривает как крайнюю меру. В качестве примера серьезного нарушения эксперт приводит драку сотрудников ресторана на глазах у посетителей.

Почему рестораны спорят с гостями в отзывах

Еще одна распространенная ошибка заведений — попытки спорить с посетителями, оставившими негативные отзывы. По мнению Рассошкиной, обратная связь помогает обнаружить проблемы, которые руководство может не замечать.

— Отзывы — это самый драгоценный канал обратной связи, который у вас есть. Потому что человек не поленился и потратил время, чтобы сделать ваш бизнес лучше! Перестаньте обижаться на замечания и начните конструктивно с ними работать, — призывает эксперт.

Особое внимание стоит уделять повторяющимся жалобам. Если гости регулярно пишут о невкусной еде, нужно проверить работу кухни. Если жалуются на цены — сравнить их с предложениями заведений аналогичного уровня. Эксперт признает, что встречаются заказные и недостоверные отзывы, однако большинство комментариев, по ее наблюдениям, содержат полезную информацию. Воспринимать каждое замечание как личное оскорбление — ошибка.

Почему даже дорогой ресторан не гарантирует хорошего обслуживания

Высокий средний чек и роскошный интерьер не означают, что гостя обслужат лучше, чем в небольшом кафе.

— Сервис зависит не от размера заведения или чека в нем, а от желания качественно делать свою работу. Ведь сервис порождает гостеприимство, а не наоборот, — считает эксперт.

Ключевую роль в качестве обслуживания Ульяна Рассошкина отводит управляющему. По ее мнению, руководитель должен находиться в зале, взаимодействовать с гостями и сотрудниками, контролировать работу подразделений и вовремя замечать ошибки.

— Управляющий — полевая, а не кабинетная единица. Он обязан видеть гостя, взаимодействие подразделений, направлять, подсказывать, а самое главное — контролировать процессы. Невозможно управлять рестораном из офиса, — уверена специалист.

Еще одна проблема — текучка кадров. Постоянная замена официантов требует дополнительных расходов на поиск и обучение персонала, а новички не всегда успевают освоить стандарты обслуживания.

— Текучка всегда обходится дорого. Внедрение нового сотрудника дороже удержания существующего. А за слабый сервис всегда платит владелец ресторана. Но исключить текучку кадров легко: сотрудников надо обучать и вовремя им платить, — подчеркивает она.

Обязательно ли оставлять чаевые, если обслуживание не понравилось

Некоторые посетители оставляют чаевые даже после плохого обслуживания — из неловкости или чувства обязанности. Однако, подчеркивает Рассошкина, благодарить официанта деньгами необязательно.

Это исключительно добровольное решение гостя. Если обслуживание было посредственным и у вас не возникло желания отблагодарить официанта, вы не обязаны этого делать. Дополню по поводу принудительного распределения чаевых официантов. Так называемые «общие чаевые» — абсолютно провальная практика. У официантов должно возникать желание делиться чаевыми с коллегами — барменами, поварами. А для этого нужно позаботиться о том, чтобы все понимали: работа в ресторане — коллективный труд. А складывать чаевые в «общак» вообще в корне неправильно. В итоге один пашет, а второй получает за красивые глаза. Ульяна Рассошкина автор отраслевого телеграм-канала «типичный рестоголик», сервис-тренер с 15-летним опытом операционного управления ресторанами

При этом чаевые остаются серьезной мотивацией для персонала. Во время работы управляющей Рассошкина следила за их динамикой: регулярные благодарности от посетителей она воспринимала как один из показателей качественного обслуживания.

Что заставляет гостей возвращаться

По мнению эксперта, хороший сервис складывается из профессионализма сотрудников, уважения к личным границам и умения решать проблемы. Но главное — внимание к человеку. На просьбу назвать три условия, благодаря которым посетитель захочет вернуться даже в ресторан с просто хорошей кухней, Ульяна Рассошкина ответила:

— Назову одну вещь: ресторан обязан заботиться о госте, чтобы гость хотел в него вернуться. Заботиться на всех уровнях, — подытожила собеседница.