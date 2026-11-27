Денег в казне всё меньше Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Госдума приняла в третьем чтении федеральный бюджет на 2027 год и еще последующие два года. За документ проголосовали 396 депутатов, против — ни одного, зато воздержались 37.

Дефицит в будущем году составит 5,5 триллиона рублей, или 2,2% ВВП. В последующие два года дефицит планируется сократить до 1,9% ВВП, а расходы вырастут до 50,9 и 53,9 триллиона рублей соответственно.

Минфин делает ставку на снижение зависимости от нефтегазовых доходов: их доля, по словам вице-премьера Антона Силуанова, не превысит 17% всех поступлений, а ненефтегазовый дефицит составит около 5% ВВП — если верить министру, это минимальный уровень с 2008 года.

Покрывать разрыв планируется преимущественно за счет внутренних заимствований: из общего объема госдолга в 46 триллионов рублей на текущий год 40 триллионов приходится на внутренние займы и лишь 6 триллионов — на внешние. Однако именно эта конструкция вызывает у экспертов наибольшие вопросы — не к цифрам, а к тому, какой ценой они достигаются и что остается за скобками.

Подробности — в материале MSK1.RU.

Конкуренция за капитал и коррекция инвестиций

Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова говорит, что реализовывать новый бюджет придется в условиях структурной перестройки.

На стабилизацию экономики нацелено снижение нефтегазовой зависимости, наращивание внутренних заимствований и денежно-кредитная политика.

Однако стабилизация имеет издержки.

Борисова указывает, что покрытие дефицита преимущественно за счет внутренних займов в виде ОФЗ продолжит тренд на конкуренцию за капитал с бизнесом и коррекцию объема частных инвестиций. Эксперт обращает внимание и на то, что бюджет-2027 практически оставил расходы на уровне 2026 года, увеличив их лишь на 0,4%. При этом процентные ставки на рынке капитала и коррекция налогов, по ее мнению, несколько сократят частные инвестиции и рост экономики. В этих условиях, констатирует Борисова, стимулирование экономики будет осуществлять Банк России.

Согласно заложенным параметрам, дефицит, вероятно, будет незначительно варьироваться в пределах плановых 2,2% ВВП, а госдолг может незначительно увеличиться. Однако если доходы продолжат снижаться из-за геополитических изменений, правительству придется использовать средства ФНБ помимо предусмотренных выпусков ОФЗ.

«Максимально адекватный»

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников оценивает новый бюджет как более скромный по расходам и бюджетному импульсу, чем бюджеты предыдущих лет.

По его словам, это бюджет «максимально адекватный той макроэкономической ситуации», в которой оказалась Россия к концу этого года и останется и в 2027 году. Абсолютные приоритеты бюджета (скажем так, неприкасаемые) — оборонные расходы, обеспечение безопасности и деятельность правоохранительных органов.

Отдельного внимания заслуживает то, как проходило обсуждение бюджета в Думе. В отличие от предыдущих лет, дискуссия оказалась сдержанной: против документа не проголосовал никто, воздержались лишь 37 депутатов.

«Депутаты достаточно грамотные люди и понимают прекрасно, что этот бюджет оптимальный в текущих обстоятельствах, потому что мы находимся под жесточайшим ценовым и санкционным давлением», — говорит Масленников.

Он указывает на ожидаемое снижение цен на нефть в ходе возможной нормализации ситуации на Ближнем Востоке. Это уже пришлось заложить в бюджет через понижение цены отсечения с 59 до 50 долларов за баррель.

«Чем больше у вас расходов, тем выше у вас инфляция, потому что деньги в экономику поступают по двум каналам: по кредитному и через бюджеты. И поступления через бюджет на инфляцию гораздо более сильное влияние оказывают», — считает Масленников.

Именно поэтому, по его словам, депутаты не требовали наращивать расходы, а занимались их перераспределением внутри лимитов. Между статьями расходов перекинули на 9 триллионов рублей, в том числе 3,5 триллиона по межбюджетным трансфертам.